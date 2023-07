„Echte bayerische Wertarbeit“: Kreisbildungswerk ist seit 50 Jahren ein „Kraftort“

Von: Rudi Stallein

Prominenz beim Festakt: Hauptredner Heribert Prantl (re.) und Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (Mitte) besuchten die Feier des Kreisbildungswerks. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Kreisbildungswerk feiert 50. Geburtstag mit prominenten Gästen. Der Staatskanzleichef betont die Wichtigkeit der Institution, Heribert Prantl zollte Respekt.

Beuerberg – Es mangelte nicht an wertschätzenden Worten und Schulterklopfen – aber das hat sich der Jubilar redlich verdient. „Es leistet mit seinem Programm echte bayerische Wertarbeit“, sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner in ihrer Videobotschaft zum Jubiläum des Kreisbildungswerks (KBW) Bad Tölz-Wolfratshausen. Und wenn es diese Institution „nicht schon seit 50 Jahren gebe, man müsste sie erfinden“.

„Echte bayerische Wertarbeit“: Kreisbildungswerk leistet seit 50 Jahren Erwachsenenbildung

Der frisch restaurierte Festsaal im Kloster Beuerberg bildete den angemessenen Rahmen für den Festakt zum 50-jährigen Bestehen werteorientierter Weiterbildung im Landkreis. Dass es etwas zäh begann, weil wetterbedingt der Willkommens-Aperitif vor der Stiftskirche im wahrsten Wortsinn ins Wasser fiel, tat der Stimmung keinen Abbruch. Im Festsaal verkürzten die drei „Irisch-bayerischen Raubritter“ mit Zither, Hackbrett und Gitarre die Wartezeit, bis Bernhard Schütze, der Vorsitzende des KBW, den Jubiläumsfilm „Zukunft gemeinsam gestalten – Werte als wichtig Ressource im digitalen Zeitalter“, starten ließ.

Darin hoben Martina Böhm-Seifert, Vize-Vorsitzende des Kreisbildungswerks, Landrat Josef Niedermaier, Eurasburgs Bürgermeister Moritz Sappl, „Hausherr“ Christoph Kürzeder und der Geschäftsführer Andreas Käter bei einem Spaziergang durchs Kloster die Wichtigkeit werteorientierter Bildung auch für Erwachsene als „Orientierung und Kompass“ in Zeiten digitaler Revolution und einer Gesellschaft im Umbruch hervor.

Feier im Kloster Beuerberg: Kreisbildungswerk besteht seit 50 Jahren

„Wir sehen uns als einen Brückenbauer zwischen Kirche und Welt, besser gesagt zwischen Kirche und „Nicht-Kirche“, sagte Bernhard Schütze in seiner anschließenden Begrüßungsrede und richtete den Blick nach vorn. „Als Bildungswerk sind wir ebenso eine Ideen- und Bildungswerkstatt – gerade hier im neu erblühenden Kloster.“ In Zukunft wolle sich das KBW verstärkt für die Förderung der Ehrenamtsarbeit und Qualifizierung von Ehrenamtlichen einsetzen, mit dem Projekt „Fit in Ehrenamt und sozialer Führung“. Ferner starte man „eine Qualifizierungsinitiative zur Ausbildung von Assistenzkräften für Kitas in den Kommunen. Und für Angebote „unter der großen Überschrift Nachhaltigkeit“, sei das Kloster, in dem das KBW seit Herbst 2022 sitzt, „ein hervorragender Platz“, sagte Schütze.

Dass das KBW auch in Zukunft dringend benötigt werde, stellte Dr. Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, fest. „Bildung ist ein ganzheitlicher, nie endender Prozess. Es ist lebenslanges Lernen im Lauf des Lebens“, so Herrmann, „deshalb ist es ein großer Segen, was hier geschieht.“

Heribert Prantl sieht Kreisbildungswerk als „Orientierungs- und Kraftort“

Hauptredner des Festakts war Heribert Prantl, unter anderem langjähriger Ressortleiter der Süddeutschen Zeitung, Buchautor und Jurist, der sich unter dem Festmotto „Werte als wichtige Ressource im Zeitenwandel“ mit der Bedeutung von Werten in einer Demokratie auseinandersetzte.

„So ein Kreisbildungswerk ist eine Stärkungsanlage für Demokratie und Gesellschaft“, sagte Prantl. Weil es die Probleme der Gesellschaft benenne, weil es sie diskutiere und anpacke. „Es ist ein Orientierungs- und Kraftort. Es ist ein Wertekraftwerk.“ Zur Demokratie gehöre „das ständige Nachdenken darüber, wie das am besten geht. Dabei hilft werteorientierte Bildung, dabei hilft eine Einrichtung wie das Kreisbildungswerk“, so Prantl, der für seinen Vortrag langanhaltenden Applaus erntete. Dann konnte sich das Publikum den leiblichen Genüssen in Form von Ravioli mit Ricotta und Spinat sowie Casarecce mit Ochsenragout aus der in Beuerberg beheimateten „Freytags Nudelwerkstatt“ hingeben