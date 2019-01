Echtes Katz-und-Gans-Spiel: Burschenverein Beuerberg-Herrnhausen spielt Theater

Der Burschenverein Beuerberg-Herrnhausen bringt einen amüsanten Wirtestreit auf die Bühne. Bei der Premiere war volles Haus.

Beuerberg – Wenn der Burschenverein Beuerberg-Herrnhausen zum Theaterabend lädt, wird’s Winter. Das war schon vor zwei Jahren so. Heuer zum Jahresbeginn bringen die Laienschauspieler wieder einen höchst amüsanten Schwank in drei Akten zur Aufführung: „Die falsche Katz“ von Maximilian Vitus. Regie führt Maximilian Bromberger. Tradition hat, dass es in den Pausen Würstel gibt. Der Abend verspricht also gemütlich zu werden, das weiß auch das Beuerberger Publikum. Demzufolge war es am Donnerstagabend zur Premiere im Saal des Gasthauses zur Mühle gesteckt voll.

Wenn der Wirt „Zur blauen Gans“ mit dem Wirt „Zur schwarzen Katz“ aneinander gerät, verheißt das nichts Gutes. So entwickeln sich auch in der bayerischen Komödie von Maximilian Vitus so allerlei Nachbarschaftsturbulenzen. Wirt August Nothaft (gespielt von Michael Rebhan) wirtschaftet am Existenzminimum. Die Gäste bleiben aus und quartieren sich nebenan im komfortablen Hotel von Matthias Rammelmeyer (Martin Günthner) ein. Nothaft kann seine Schulden nicht mehr bezahlen – „30 Mark wegen Übertretung der Polizeistund‘“ – und begibt sich zu Beginn des Stücks „auf Wallfahrt nach St. Adelheim“ (Stadelheim).

Vor der handgemalten Kulisse des heruntergewirtschafteten Wirtsgartens „Zur Blauen Gans“ schmieden derweil seine Kellnerin Lisl (Regina Günthner) und Hausknecht Korbi (Stefan Rebhan) Pläne, wie man wieder zu Geld kommen könnte. Da ergibt es sich gerade im richtigen Moment, dass der Maler Stefan (Matthias Sterzer) dem Nachbar-Hotelier ein Reklameschild gestalten sollte. Bloß zahlen will der Rammelmeyer den Preis nicht. Folglich nehmen sie das Schild mit der schwarzen Katz’ und lehnen es an die Hauswand „Zur Blauen Gans“.

Flugs steckt Lisl den Korbi in Frack und Fliege. Zugeknöpft bis zum Kragen fühlt sich der Hausknecht in seiner neuen Rolle als Kellner gar nicht wohl: „I hob a G’sicht wia a Kindsarsch“, findet er. Doch da muss er durch. Denn schon trudeln die ersten Feriengäste ein: Die herrlich schwäbelnde Frau Schädle aus Stuttgart (Tatjana Heigl) mit Tochter Ria (Lena Goldhofer) und ihrem Liebhaber, einem gewissen „komischen Vogel“ namens Max Fink (Lorenz Goldhofer). Das Geld in der Kasse klingelt noch ehe Wirt Nothaft aus Stadelheim entlassen wird. Bekanntlich haben Lügen kurze Beine und so nehmen die turbulenten Verwicklungen um das Spiel der „falschen Katz“ ihren Lauf.

Weitere Mitwirkende sind: Sebastian Bauer-Wohlfarter (Gast aus München) und Ramona Sterzer (dessen Frau); Souffleuse: Kathrin Müller, Veronika Strauß und Magdalena Huber; Maske: Veronika Bauer und Anna-Katharina Schwaiger. ANDREA WEBER

Weitere Aufführungen

Das Stück wird noch an diesem Samstag, 5. Januar, sowie am Donnerstag 10. Januar, und Freitag, 11. Januar, aufgeführt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr im Gasthaus zur Mühle in Beuerberg. Karten im Vorverkauf gibt es in der Raiffeisenbank Beuerberg.

web