Ein Festgottesdienst zum Erntedankfest beendet die Jubiläumsfeierlichkeiten des Klosters. Eurasburg dankt dem „Kraftort“ für dessen herausragende Rolle in der Region.

Beuerberg – Gleich mehrfach Grund Danke zu sagen gab es in der feierlichen Messe am Sonntag in der Beuerberger Stiftskirche St. Peter und Paul. Zum Dank für die Früchte des Feldes gesellte sich beim Festgottesdienst der Dank für 900 Jahre Kloster Beuerberg. Mit dem Gottesdienst endeten im Klosterdorf die Feierlichkeiten zum Jubiläum, die, wie Bürgermeister Moritz Sappl in seiner Festansprache noch einmal herausstellte, „anders ausfielen als gedacht, aber wir haben das Beste daraus gemacht“.

„Ein Geschenk der Geschichte“: 900 Jahre klösterliches Leben in Beuerberg

Das zunächst nur spärlich beste Kirchenschiff füllte sich rasch, als die Fahnenabordnungen und Vereine um kurz vor 10 Uhr am Sonntagmorgen einmarschierten und ihre Fahnen um den Altar aufstellten: die Feuerwehren aus Beuerberg und Herrnhausen, der Schützenverein Stamm, der Burschenverein Beuerberg-Herrnhausen, der Veteranen- und Reservistenverein Beuerberg-Herrnhausen und allen voran die Gebirgsschützenkompanie Beuerberg. Musikalisch begleitete den Gottesdienst die Beuerberger Blasmusik.

Eurasburg ehrt sein Kloster - „auch ein Auftrag für die Zukunft““

Neben den Früchten der Erde, die zu einem bunten Bild vor dem Altar aufgebaut worden waren, gilt „der Dank heute auch dem, was unseren Ort ausmacht“, sagte Pfarrer Bernhard Häglsperger in seiner Predigt, nämlich 900 Jahre klösterliches Leben. „900 Jahre Kloster an einem Ort ist ein großes Geschenk der Geschichte, aber auch ein Auftrag für die Zukunft“, betonte der Geistliche: der Auftrag, „das Beuerberg ein Ort des Gebetes, des Glaubens bleibt“. Und zweitens, dass die Gastfreundschaft, „die im Kloster immer großgeschrieben wurde“, sich auch in Zukunft in Offenheit und einer Willkommenskultur widerspiegele.

„Das Kloster wird ein Kraftort bleiben“, betont Bürgermeister Sappl

Rathauschef Sappl ließ in seiner Ansprache die 900-jährige Geschichte des Dorfs von der Klostergründung durch Papst Calixtus II. am 30. März 1121 über die Zeit der Augustiner und den Wechsel zu den Salesianerinnen 1843 bis zur heutigen Nutzung der Klosteranlage durch das Erzbistum München und Freising Revue passieren. Aktuell ist das Kloster bekanntlich eine Großbaustelle. Das Kreisbildungswerk ist gerade als erster Nutzer eingezogen. „Ausstellung, Seminar, Beherbergung folgen nächstes und übernächstes Jahr“, gab Sappl einen Ausblick in die Zukunft. „Das Kloster wird ein Kraftort für Glauben, Orientierung, Neuausrichtung, Wissen, Kultur, Werte und der Versorgung bleiben“, so der Bürgermeister. „Es wird weiterhin diesen Ort, die Menschen und die Entwicklung prägen.“ Wenn auch die 900-Jahr-Feierlichkeiten offiziell beendet sind, stehen die nächsten Termine laut Sappl schon im Veranstaltungskalender – beispielsweise „die 400-Jahr-Feier der Stiftskirche und die Wiederöffnung der Klosteranlage“.

