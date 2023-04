Eine Straße braucht einen Namen - Gemeinde Eurasburg freut sich über Vorschläge

Von: Rudi Stallein

Die Gemeinde Eurasburg sucht für den Waldweg in Haidach einen Namen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein spontanes Brainstorming gab es kürzlich im Eurasburger Gemeinderat. Anlass dazu: Für den Waldweg in Haidach wird ein Namen gesucht.

Eurasburg – Für einen Weg am Rande des Eurasburger Ortsteils Haidach wird ein Name gesucht. Der Grund ist laut Bürgermeister Moritz Sappl, dass die im hinteren Teil des Wegs liegenden Häuser – was ihre Anschrift betrifft – derzeit an die Hauptstraße, die mitten durch den Ort führt, angebunden seien, aber nun eine genauere Adresse benötigten.

Eurasburg sucht nach Namen für Straße - Spontanes Brainstorming im Gemeinderat

„Die Straße verlangt nach einem Namen“, betonte Sappl, nachdem Geschäftsleiter Günther Eidenschink das Thema am Ende der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend unter dem Punkt Verschiedenes auf die Tagesordnung gebracht hatte. Das spontane Brainstorming im Gremium brachte schnell die ersten Ideen hervor. „Waldstraße“ war der erste, weil nahe liegende Vorschlag, führt doch der Weg „Am Waldrand“ entlang. Nur: Eine solche Straße gibt es in der Gemeinde bereits, nämlich im Ortsteil Achmühle.

Derartige Verwechslungsgefahr ließe sich mit der an der Himmelsrichtung orientierten und ungleich kreativeren Idee von Thomas Holzer vermeiden: „Westendstraße“. „Wir könnten überlegen, ob wir mit dem Namen jemanden würdigen wollen“, warf Jakob Koch ein. Damit gab er Peter Goepfert Gelegenheit, einen lang gehegten Wunsch laut auszusprechen. Er halte es für angebracht, eine Straße oder einen Weg nach dem im Dezember 2021 verstorbenen Altbürgermeister Hans Fischhaber zu benennen.

Gemeinderat überlegt nach Namen für Straße - „Muss ja nicht heute entschieden werden“

Altbürgermeister Michael Bromberger habe diese Ehre ebenfalls verdient, „aber dafür brauchen wir etwas Würdiges, nicht so einen kleinen Weg“, stellte Goepfert fest. Dann vielleicht „Druckerweiher“, meinte Josef Demmel, schließlich liege der Druckerweiher unterhalb der A95 in unmittelbarer Nähe. Und wenn es auch etwas witziger sein dürfe, könne man vielleicht über den Namen „Eremitenstraße“ nachdenken, sagte Maria Urban – in Erinnerung an einen vor ein paar Jahren verstorbenen Eurasburger Bürger, der einst sehr zurückgezogen in dem Waldstück gelebt hatte.

Er würde zunächst einmal die Anwohner fragen, ob die einen Wunsch haben, regte Marcus Fichtner an. „Es muss ja nicht heute entschieden werden“, erklärte Geschäftsleiter Günther Eidenschink. Er wolle nun im nächsten Schritt die Anlieger anschreiben und deren Ideen einholen.

Womöglich könne dann in der übernächsten Gemeinderatssitzung im kommenden Juni das Thema abgeschlossen werden.

