„Es ist extrem gefährlich“ - Ignorante Radfahrer bringen sich bei Kanalsanierung selbst in Gefahr

Von: Rudi Stallein

Teilen

Nicht beeindrucken lässt sich dieser Schwan von den Arbeiten am Loisach-Isar-Kanal. Verkehrsteilnehmer, so appelliert der Betreiber, sollten aber tunlichst die Sperrungen beachten. „Es ist extrem gefährlich.“ © Rudi Stallein

Die Kanalsanierung bei Eurasburg hat begonnen, der Uferweg ist gesperrt. Manche Radfahrer ignorieren das aber - und sorgen für riskante Situationen.

Eurasburg – Am Loisach-Isarkanal bei Eurasburg haben die Vorbereitungen für die angekündigte Sanierung begonnen. Für wachsenden Unmut sorgen schon nach wenigen Tagen Radfahrer und Spaziergänger, die sich von der Sperrung des Uferwegs nicht beeindrucken lassen.

„Es ist extrem gefährlich“ - Ignorante Radfahrer bringen sich bei Kanalsanierung selbst in Gefahr

Der „Passantenverkehr“ sei ein großes Ärgernis, ereifert sich ein Mitarbeiter der Uniper Kraftwerke GmbH, die den Kanal betreibt, vor Ort. „Das stößt auf taube Ohren. Unsere Arbeiter kriegen nur Sprüche zu hören wie: ,Wir sind hier schon immer gefahren.‘ Das ist bei vielen totale Ignoranz.“ Deshalb sollen Passanten künftig auf Bautafeln noch deutlicher auf die Gefahren an der Strecke hingewiesen werden. Die Umleitung für den Kanalabschnitt zwischen Baierlach bei Eurasburg und Gelting erfolgt über den Radweg entlang der Staatsstraße 2370.

Kanalsanierung bei Eurasburg hat begonnen - Uferweg ist gesperrt

Derzeit werde die Dammkrone ab Baierlach auf beiden Seiten präpariert, berichtet Projektleiterin Uta Mentz. Auf der linken Seite kanalabwärts, in Richtung Gelting, werden Zufahrtswege angelegt und eine Baustraße für den Lkw-Verkehr vorbereitet. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen, die mit rund zehn Millionen Euro beziffert werden, soll auf Höhe Eurasburgs ein drei Kilometer langer Kanalabschnitt ausgebaggert und auf einem Kilometer Länge der gesamte Kanalquerschnitt abgedichtet werden. Nach den vorbereitenden Arbeiten an der Dammkrone werde der Kanal abgefischt, so Uta Mentz, voraussichtlich am letzten Novemberwochenende. Im Anschluss, wenn der Kanal entleert ist, kann mit den notwendig gewordenen Dichtungsarbeiten begonnen werden. Zudem sollen im Zuge der Arbeiten auch alle fünf Durchlassbauwerke punktuell saniert werden.

Radfahrer und Fußgänger sollen Uferweg meiden - „Sie können sich was brechen“

Bis zum Ende der Arbeiten – voraussichtlich im Herbst 2023 – sind die Uferwege rechts und links des Kanals sowie alle Zufahrten zu diesem Dammabschnitt für den öffentlichen Verkehr gesperrt. „Es ist extrem gefährlich“, warnt Uta Mentz vor allem Radfahrer davor, die Sperrungen zu ignorieren. „Sie können abrutschen und sich was brechen.“ Besonders wenn sie auf die dumme Idee kämen, die Baustelle wasserseitig zu umgehen. „Es ist sehr riskant, wenn der Baggerfahrer nicht mitkriegt, dass da jemand kommt. Und bei den Schwenkbewegungen der Baggerschaufeln auf der Krone ist kein Vorbeikommen“, appelliert die Projektleiterin an die Einsicht der Radfahrerinnen und Radfahrer.