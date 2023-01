Gemeinde will Ausbau forcieren

Die Gemeinde Eurasburg will die Nutzung von erneuerbarer Energie ausbauen. Für PV-Freiflächenanlagen hat sie einen Kriterienkatalog aufgestellt.

Eurasburg – Photovoltaikanlagen gehören auch in Eurasburg mit seinen 51 Ortsteilen längst zum gewohnten Anblick. Angesichts des nahenden Ausstiegs aus der Atomenergie bei gleichzeitig deutlich steigendem Strombedarf in den nächsten Jahren setzt sich die Gemeinde intensiver mit der Ansiedlung größerer Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien auseinander. Jetzt hat die Kommune dazu einen Kriterienkatalog erstellt.

„Es wird schmerzen, auch optisch“: Eurasburg hat Leitfaden für PV-Freiflächanlagen erstellt

Die Gemeinde will den Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen forcieren, um in den kommenden Jahren energieautark zu werden – auch weil nicht zu erwarten ist, dass in naher Zukunft auf den Feldern zwischen Achmühle und Faistenberg Windkraftanlagen aus dem Boden schießen werden. Bis 2035 soll dies spätestens der Fall sein, wie Grünen-Gemeinderat Klaus Koch in der Gemeinderatssitzung vor der Weihnachtspause noch einmal bekräftigte. In der Sitzung billigte der Gemeinderat eine von der Verwaltung ausgearbeitete Leitlinie, um potenziellen Interessenten ein paar Eckdaten an die Hand geben zu können. „Das ist zunächst mal ein Leitfaden, an dem wir uns verwaltungsintern entlanghangeln, wenn ein Interessent auf die Gemeinde zukommt“, schickte Bauamtsleiter Joseph Wodak der Diskussion voraus. „Im Detail braucht es dann in jedem Fall ein Bauleitplanverfahren.“

Es müssen Veränderungen her, die werden uns schmerzen, auch optisch.

Zu diskutieren gab es nicht viel. Den Mitgliedern des Gremiums, die die Verwaltung im vergangenen Frühjahr beauftragt hatte, entsprechende Kriterien zu erarbeiten, waren die Inhalte des sechsseitigen Entwurfs hinlänglich bekannt. Darin werden beispielsweise Empfehlungen zur Standortauswahl gegeben und auch, wo Freiflächenanlagen nicht erlaubt sind, etwa in der Nähe von denkmalgeschützten oder besonders positiv prägenden Gebäuden oder in „weithin sichtbaren, das Landschaftsbild prägenden wertvollen Landschaftsteilen und Landschaftsteilen, die der Naherholung dienen“. Klaus Koch (Grüne) machte deutlich: „Es müssen Veränderungen her, die werden uns schmerzen, auch optisch.“ Grünen-Fraktionssprecher Jakob Koch ergänzte: „Aber wir werden nicht drumherum kommen, und wir werden auch um Windkraft nicht herumkommen.“

Gemeinde Eurasburg „besitzt jederzeit die Planungshoheit“

Moniert wurden von den Grünen-Vertretern lediglich zwei Punkte. Der Kriterienkatalog begrenzt (aus Gründen der Verträglichkeit) den Zuwachs von Freiflächen je Kalenderjahr auf „maximal zehn Hektar“. Zudem „wird ein Ausbau im Umfang von insgesamt circa 200 Prozent des Gesamtstrombedarfs der Gemeinde Eurasburg angestrebt.“ Klaus Koch erklärte, er sei „gegen jede Form der Begrenzung“ und regte an zu formulieren: „mindestens“ 200 Prozent. Zur Zehn-Hektar-Grenze, die Koch gestrichen haben möchte, relativierte Wodak, der nach eigener Aussage bei der Ausarbeitung aus circa 20 Leitlinien von anderen Gemeinden und Bundesländern herausgefiltert habe, was für Eurasburg passt: „Wenn einer 15 Hektar will, dann soll er das machen. Aber zehn Mal je ein Hektar, das wird nicht funktionieren. Aber wenn wir die zehn Hektar nicht drin haben, ist die Leitlinie nicht schlechter.“ Zumal, wie Peter Goepfert zu bedenken gab, das vorliegende Schriftstück „nur eine Leitlinie ist, eine Empfehlung. Und über die werden wir in einem Jahr wieder diskutieren, weil sich so viel ändert.“

Rathauschef ist sicher, dass das Thema die Gemeinde „noch oft“ beschäftigen wird

Wichtig sei, dass „egal, wie wir beschließen, es immer durch dieses Gremium geht“, bekräftigte Jakob Koch, was in der Leitlinie unter Punkt acht zusammengefasst ist: „Die Gemeinde besitzt jederzeit die Planungshoheit für die städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets.“ Durch die Bebauung mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen werde zu keinem Zeitpunkt ein Präzedenzfall geschaffen, „da jeder Standort spezifisch ist und durch den Gemeinderat separat bewertet wird“.

Das Schlusswort hatte Bürgermeister Moritz Sappl (Freie Wähler): „Das Thema wird uns in nächster Zeit noch oft beschäftigen.“ (rst)

