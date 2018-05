120 Jahre Feuerwehr Herrnhausen: Ein doppelter Grund zur Freude

Die Feuerwehr Herrnhausen feiert heuer ihr 120-jähriges Bestehen. Am Wochenende ist einiges geboten.

Herrnhausen – 100 Meter Schlauch, eine Handpumpe für vier Personen, ein von Pferden gezogener Pumpen- und Schlauchanhänger, 36 starke Männer: So begann am 25. September 1898 die Erfolgsgeschichte der Freiwilligen Feuerwehr Herrnhausen.

Heute, 120 Jahre später, sind die Ehrenamtlichen ganz anders aufgestellt. Die 40 aktiven Mitglieder können im Ernstfall auf über 1000 Meter Schlauch, ein Löschgruppenfahrzeug und einen Versorgungs-LKW zurückgreifen. Und statt dem kleinen einfachen Bau aus dem 19. Jahrhundert bildet das heutige Feuerwehrhaus den Herrnhauser Ortskern. Der neue Gerätehausanbau wurde erst vor Kurzem fertiggestellt. Diesen und ihr 120-jähriges Gründungsjubiläum feiern die Feuerwehrleute am Wochenende von 25. bis 27. Mai mit einer Spritzenparty und einem Festsonntag.

Lesen Sie auch: Bastians Kinderzimmer ist abgebrannt: Feuerwehr sammelt für ihn

„Die Herrnhauser Feuerwehr ist für mich so besonders, weil sie seit über 120 Jahren der Ortsmittelpunkt ist und in Herrnhausen ein Zusammenhalt herrscht, der seinesgleichen sucht“, sagt Kommandant Sebastian Bauer-Wohlfarter. Das habe sich bei der Errichtung des neuen Gerätehausanbaus ein weiteres Mal bewiesen. Die Herrnhauser erledigten die Arbeiten komplett in Eigenleistung. So hämmerten, sägten und dämmten die Freiwilligen wochenlang in jeder freien Minute. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf einer Nutzfläche von etwa 75 Quadratmetern befinden sich zwei Räume, eine Werkstatt, eine Umkleide mit Spinden und darüber ein Lagerraum.

Den typischen Zusammenhalt bewiesen die Herrnhauser aber auch schon die zwölf Jahrzehnte zuvor. So stellten die Feuerwehrler beispielsweise 1973 ihre eigene Jugendgruppe auf die Beine. Dies war zu diesem Zeitpunkt die dritte überhaupt im Landkreis.

Gemeinsam bewältigten die Herrnhauser bis heute zahlreiche Brandfälle, Tier- und Menschenrettungen, aber auch technische Hilfeleistungen, Verkehrsabsicherungen und Vermisstenaktionen.

Melanie Ertl

Lesen Sie auch: Neue Ausstellung: Seit Pfingsten kommen Sie im Kloster Beuerberg in die Hölle