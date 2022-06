„Sie war kaum zu bändigen“: Alkoholisierte Frau tritt Polizisten – Jetzt muss sie in Therapie

Von: Peter Herrmann

Teilen

Rechtsspruch: Eine Eurasburgerin musste sich wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung vor Gericht verantworten. Das Urteil: Sechs Monate auf Bewährung und die Verpflichtung, eine Therapie gegen ihre Alkoholsucht anzutreten. © Frank Rumpenhorst/dpa

Eine betrunkene Eurasburgerin trat einen Polizisten - und schimpfte wie ein Rohrspatz. Nun muss sie eine Therapie antreten.

Wolfratshausen/Eurasburg – Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung und versuchter Körperverletzung musste sich eine 50-jährige Frau vor dem Amtsgericht verantworten. Die bereits wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestrafte Angeklagte geriet in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 2021 zunächst in einen Streit mit einem Bekannten, der gegen 3 Uhr die Polizei alarmierte.

„Sie war einfach nur laut und hat rumgeschrien“, erinnerte sich ein Polizist, der als Zeuge auftrat. Gemeinsam mit einer Kollegin war er zu einer Wolfratshauser Wohnung gefahren. Dort warteten der Anrufer und seine Bekannte, die dessen Räume nicht verlassen wollte. Einem von der Polizei erteilten Platzverweis wollte sie nicht folgen. „Ich musste sie aus dem Türrahmen drücken: Das war eine riesige Tortur, sie ins Auto zu bringen“, berichtete der Polizist.

„Sie war kaum zu bändigen“: Alkoholisierte Frau tritt Polizisten – Jetzt wurde sie verurteilt

Es folgen Beleidigungen wie „Hurensohn“, „Bullenschweine“ sowie weiterer Widerstand im Fahrzeug: Die Angeklagte trat nach dem Polizisten und versuchte, ihn zu beißen. „Sie war kaum zu bändigen“, stellte der Einsatzleiter fest. Während des Gerangels zog sich die 50-Jährige eine kleine Platzwunde am Auge zu, die in der Kreisklinik mit zwei Stichen genäht werden musste. Ein dort entnommener Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.)

„Ich kann mich kaum noch an diese Nacht erinnern“, behauptete die Eurasburgerin in der Verhandlung. Erst in der Ausnüchterungszelle der Polizeiinspektion sei sie zur Ruhe gekommen. Rechtsanwältin Almut Jung, die ihre Mandantin seit vielen Jahren kennt, plädierte für eine viermonatige Bewährungsstrafe mit einer besonderen Auflage. „Wegen Eigen- und Fremdgefährdung sollte sie eine dreimonatige Therapie machen, um ihre Alkoholsucht zu beenden“, schlug sie vor. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor beantragt, eine 18-monatige Haftstrafe auf Bewährung auszusetzen.

Strafe für tretende und schimpfende Angeklagte: Bewährungsstrafe und Alkoholtherapie

Richter Helmut Berger folgte dem Vorschlag der Rechtsanwältin, legte die Bewährungsstrafe aber auf sechs Monate fest. Ob die Therapie ambulant oder stationär durchgeführt wird, entscheidet die Caritas nach drei Beratungsgesprächen. Die arbeitslose Mutter von zwei Kindern und ehemalige Kinderpflegerin, die nach eigenen Angaben eine Schuldenlast von 70 000 Euro plagt, nahm das Urteil erleichtert an. „Ich versuche nun, meinen weiteren Lebensweg ohne Alkohol zu beschreiten“, versprach sie.

Auch in einem anderen Fall ist man in Wolfratshausen vorangekommen: Nach dem brutalen Überfall auf Partygäste konnte die Polizei drei mutmaßliche Haupttäter ermitteln.

Aktuelle Nachrichten aus Eurasburg lesen Sie hier.