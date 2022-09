Andy Kassner und sein Traum vom Tierparadies am Loisachkanal

Von: Volker Ufertinger

Kurz nach der Operation: Andy Kassner mit Frau Claudia Werner und Sohn Lukas. © privat

Im Mai hat Andy Kassner, bekannt als Macher der Deininger Weihnachtshauses, bei einem Unfall vier Finger verloren. Jetzt sucht er eine neue Perspektive - in Baierlach.

Eurasburg – Wer wie Andy Kassner bei einem Arbeitsunfall vier Finger verliert, fängt bei Null wieder an. Nicht nur der Alltag muss neu eingeübt werden, vom Schnürsenkelbinden über das Waschen bis zum Kochen. Auch beruflich gilt es, sich neu zu orientieren, vor allem, wenn man mit den Händen arbeitet. Jetzt hat der gebürtige Deininger, auch bekannt als Macher des „Weihnachtshauses“, Pläne mit seinem Tierparadies Loisachkanal.

Es passierte am 31. Mai, eine halbe Stunde vor Feierabend. Andy Kassner ging in Habach (Kreis Weilheim-Schongau) seinem Job in der Jaudenmühle nach. Dort wird Tierfutter hergestellt. Die Hammermühle, die das Korn zerkleinert, hatte schon die ganze Woche „gesponnen“, erzählt er. Jetzt tat sie es wieder. Kassner griff hinein, um sie zu richten – und plötzlich schaltete sich die Förderschnecke ein. „Ich sehe heute noch immer wieder, wie ich die Hand rausziehe“, erzählt er. An der linken Hand waren vier Finger abgetrennt, alle, bis auf den kleinen. Wie das passieren konnte, ist immer noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der Unfall war lebensbedrohlich

Die Situation war lebensbedrohlich, immerhin hätte er verbluten können. Ort des Unfalls war der dritte Stock, die Geräte sind laut, Hilferufe hätte wohl kaum jemand gehört. „Irgendwie habe ich es geschafft, noch mit dem Aufzug ins Erdgeschoss zu fahren“, erzählt er. Ein Kollege holte Hilfe, ein anderer suchte im Gehäckselten nach den Fingern, in der Hoffnung, dass sie wieder angenäht werden können. Derweil wurde der Verunglückte mit dem Hubschrauber nach München gefolgen. Die Unfallklinik Murnau, die eigentlich ganz in der Nähe liegt, war gerade belegt.

14 Tage musste der gelernte Veranstaltungstechniker in der Klinik an der Nußbaumstraße bleiben. Man versuchte sogar, ihm den Ringfinger wieder anzunähen. „Als der Arzt mir erzählte, dass er nicht anwächst und wieder abgenommen werden muss, war ich total down“, erzählt er. „Ich bin zwei Stunden wie von Sinnen durch München gelatscht.“ Doch es half nichts. Immerhin verlief dieser letzte Eingriff ohne Komplikationen.

Die Finger-Prothesen werden ihm nicht viel helfen

Noch ist Andy Kassner krank geschrieben. Doch er versucht, seine Gedanken zu sammeln und einen Plan für das Leben nach dem Unfall zu machen. „Die Welt ist für mich voller Fragezeichen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Unter anderem weiß er nicht, ob er noch in seinem alten Job arbeiten kann. „50 Kilo-Säcke wie früher werde ich auf keinen Fall mehr tragen können.“ Zwar ist daran gedacht, dass er Prothesen bekommt, für jeden versehrten Finger eine. „Aber das ist eher etwas Kosmetisches.“ Ein voller Ersatz für das Wunderwerk einer menschlichen Hand können Prothesen niemals sein. „Damit kann ich höchstens einen Knopf drücken.“

Jetzt geht sein Plan dahin, im Eurasburger Ortsteil Baierlach zusammen mit seiner Frau Claudia Werner ein Tierparadies zu errichten, mit Ponyreiten, Alpakawanderungen und Streichelzoo. Vor drei Jahren hat er den Hof gepachtet, auch, weil er die Liebe zu den Tieren geerbt hat, seine Mutter Angelika ist Vorsitzende der Hundesportfreunde Königsdorf. Wie groß der Bedarf ist, hat er beim Ponyreiten im Rahmen des Ferienpasses festgestellt: „Eigentlich sollte es nur eine Veranstaltung werden, aber am Schluss waren es vier“, erzählt er.

Spaß für Groß und Klein: Beim Ponyreiten im Rahmen des diesjährigen Ferienpasses hat sich gezeigt, wie groß der Bedarf ist. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine besondere Attraktion dürften die beiden Alpakas Elsa und Stella darstellen, die er im Sommer besorgt hat und die seine Stimmung in einer schweren Phase deutlich aufgehellt haben. „Sie trödeln oft und gerne rum, was den Spaziergang ideal für Familien macht“, erzählt Claudia Werner. Andy liebt diesen Ort und möchte natürlich mithelfen und angreifen, wie es seine Art ist. Das geht aber wenig bis gar nicht. „Ich halte es fast nicht aus, nur dazu sitzen und nichts zu tun“, sagt er, sichtlich geknickt.

Bleibt die Frage: Was wird aus dem Deininger Weihnachtshaus an der Hochstraße, das im Dezember immer so schön glitzert und leuchtet, dass es inzwischen einen Google-Eintrag hat? Kann und will Andy wieder die Hunderten von Lampen installieren? „Ich nicht, aber ich habe Familie und ein paar Freunde, die mir helfen würden“, sagt er. Seinen Optimismus dämpft etwas ganz anderes. Die Frage ist nämlich: Wird er das Haus überhaupt beleuchten dürfen? Stößt die Beleuchtung überhaupt noch auf Akzeptanz (auch wenn es sämtlich LED-Leuchten sind)? Es ist eine Frage, die im Moment offen bleiben muss. Wie so vieles derzeit im Leben von Andy Kassner.

Infos im Internet:

tierparadies- loisachkanal.de

