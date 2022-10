Eurasburg: Bürgerversammlung steht unter dem Zeichen von Krieg und Krise

Von: Rudi Stallein

Knapp 30 Zuhörerinnen und Zuhörer waren zur Bürgerversammlung nach Achmühle gekommen. © Hans Lippert

Im Zeichen der weltweiten Krisen standen viele Inhalte der Eurasburger Bürgerversammlung. Bürgermeister Moritz Sappl sprach vor knapp 30 Zuhörern.

Eurasburg – „Es ist eine ganz verrückte Zeit“. Mit dieser Feststellung leitete Moritz Sappl in der Bürgerversammlung der Gemeinde Eurasburg im Bürgerhaus Achmühle seinen Rechenschaftsbericht ein. Damit meinte der Bürgermeister jedoch das große Ganze – Ukraine-Krieg, Flüchtlingswelle, Energiekrise – und weniger seine Gemeinde.

Was Sappl den knapp 30 Zuhörerinnen und Zuhörern berichtete, war eher unspektakulär. Beginnend mit dem Haushaltsplan, in dem ein Minus von voraussichtlich 800.000 Euro bei den Gewerbesteuereinnahmen die Folgen der diversen Krisen spüren lasse, obwohl „Handwerk und Mittelstand volle Auftragsbücher haben“, präsentierte Sappl die wichtigsten Aktivitäten und Projekte der zurückliegenden Monate: Ausbau des Habichtgrabens sowie die Kanalsanierung in Eurasburg und Achmühle, die das Gemeindekonto mit „circa 200.000 Euro pro Standort“ belastet.

Preis für Kunstrasen mehr als verdoppelt

Die derzeitige Preisexplosion in vielen Bereichen wird am deutlichsten spürbar am Beispiel des Meilensteinprojekts Kunstrasen. Dafür war ursprünglich mit einer Million Euro kalkuliert worden. Inzwischen hat sich der Preis mehr als verdoppelt. Derzeit liege der Ball, respektive die Unterlagen, „komplett beim Sportverein als Bauherrn“. Der müsse prüfen, ob und wie er – auf Deutsch gesagt – das stemmen könne. „Und keiner weiß, wo die Preisentwicklung hingeht“, schloss Sappl diesen Punkt.

„Ernüchternde Ergebnisse“ ergaben die Untersuchungen zum Thema lokale Wärmeheizungen, die nach augenblicklichem Stand wohl nur an einem Standort in Beuerberg sinnvoll erscheinen. Mit dem Thema Windkraft beschäftige man sich intensiv. Sappl: „Dass Windräder kommen werden, ist klar, mit der Thematik müssen wir uns auseinandersetzen, ganz klar; ebenso mit einem möglichen Blackout und was dann zu tun sei. Und angesichts der Flüchtlingswelle, die über den Landkreis schwappt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die leeren Betten im Asylbewerberhaus an der Birkenallee rasch gefüllt werden.

Bereits mehr Flüchtlinge im Landkreis als 2015

Dieser Eindruck verstärkte sich durch die Zahlen, die Landrat Josef Niedermaier in seinem Grußwort präsentierte. Demnach sind bereits mehr Flüchtlinge im Landkreis als 2015. „Die Ankünfte sind rappelvoll“, so Niedermaier, „ab nächste Woche wird verteilt“. Die Situation werde „die Gesellschaft vor eine große Herausforderung stellen, so der Landrat , „aber wir dürfen uns den Zusammenhalt nicht nehmen lassen.“ Rathauschef Sappl zeigte sich zuversichtlich: „Was da auf uns zu walzt, werden wir bewältigen, ohne dass die Gesellschaft auseinanderbricht.“

