Ex-Bürgermeisterkandidatin legt Mandat nieder - Kritik am Bürgermeister

Rückzug aus Gemeinderat

Von Peter Borchers schließen

Die Ex-Bürgermeisterkandidatin Carola Belloni legt ihr Mandat nieder. Sie fühlt sich ausgegrenzt - und wirft das Bürgermeister Moritz Sappl vor.

Eurasburg – Carola Belloni, Grünen-Gemeinderätin und unterlegene Bürgermeisterkandidatin bei der Kommunalwahl 2020, legt ihr Mandat nieder. Über diesen Schritt hat die 63-Jährige Eurasburgs Bürgermeister Moritz Sappl und ihre Gremiumskollegen am 23. März schriftlich informiert. Am Donnerstag machte Belloni ihre Entscheidung öffentlich.

Sie sei „als Gemeinderätin und Umwelt- und Energiebeauftragte der Gemeinde Eurasburg zurückgetreten“, schreibt Belloni in einer Pressemitteilung und führt mehrere Gründe an. Zum Einen erfordere ihre Firma in Spanien – sie stellt ökologisches Olivenöl her – mehr Aufmerksamkeit. „Weil ich öfters dorthin reisen muss, kann ich meinen Aufgaben als Gemeinderätin nicht mehr so nachkommen, wie es meinen persönlichen Ansprüchen entspricht“ – und wie es ihren Wählern und den Eurasburger Bürgern gerecht werde, sagt die Grünen-Politikerin auf Nachfrage. Belloni macht aber keinen Hehl draus, dass sie sich vor allem in ihrer Funktion als Umwelt- und Energiebeauftragte ausgebremst fühlt – insbesondere von Moritz Sappl.

„Informationen bezüglich meiner Themengebiete wurden nicht an mich weitergegeben“

Der Rathauschef habe sie „von allen Überlegungen und Entscheidungsprozessen, die meinen Themenbereich betreffen, ausgegrenzt“, schreibt die 63-Jährige. „Von Anfang an hat er es vermieden zu definieren, welche Aufgaben ich in diesem Rahmen wahrnehmen soll. Informationen bezüglich meiner Themengebiete wurden nicht an mich weitergegeben, und es wurde kein gemeinsames Gespräch vonseiten des Bürgermeisters gesucht. Die Initiative dazu ging stets von mir aus.“ Sie habe den Auftrag, den sie vom Gemeinderat einstimmig erhalten hatte, deshalb „so gut wie nicht wahrnehmen“ können.

Belloni wollte die Bereiche Umwelt und Energie begleiten und koordinieren. Sie wollte Ansprechpartnerin für die Bürger sein, den Naturschutz „aktiv im Sinne der Gemeinde visionieren“ und umsetzen – „alles in Absprache mit dem Bürgermeister“. Dies habe sie „zu keiner Zeit“ angehen können.

Kontakt zu Mitarbeitern des Bauhofs sei ihr „verboten“ worden

Konkret wirft sie Moritz Sappl vor, von ihm nicht eingebunden worden zu sein „in themenbezogene Überlegungen“ oder in „Entscheidungen von Abholzungsmaßnahmen auf Gemeindegebiet durch den Bauhof“. Auch sei ihr untersagt worden, sich ohne Beisein Sappls mit Vertretern der Unteren Naturschutzbehörde auf Gemeindegrund zum fachlichen Austausch über Artenschutz zu treffen. Der Kontakt zu Mitarbeitern des Bauhofs sei ihr ebenfalls „verboten“ worden. Warum der Rathauschef dies getan hat, kann sich die studierte Biologin nicht erklären. „Dass er vor mir und meiner fachlichen Kompetenz Respekt hat, glaube ich eigentlich schon.“

Ihrem Verständnis von Kommunikation, Offenheit, Demokratie, Aufgabenteilung und fruchtbarer Zusammenarbeit entspreche dies jedenfalls nicht, so Belloni. Letztlich hat sie „den Eindruck, der Natur- und Artenschutz in der Gemeinde ist nicht so wichtig“ und der Energiewende fehle es am nötigen Tempo. „Und dann ist mir meine Zeit zu wertvoll.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Bürgermeister Moritz Sappl sieht‘s gelassen

Moritz Sappl zeigte sich „überrascht“ von Bellonis Erklärung. Ihre Entscheidung „respektiere ich“, ganz verstehen könne er sie nicht. Sollte sie sich als Referentin andere Kompetenzen vorgestellt haben, sei dies das eine, „deshalb müsste sie aber nicht als Gemeinderätin zurücktreten“.

Der Rathauschef ging nach ihrem Brief davon aus, dass in erster Linie berufliche Gründe den Ausschlag gaben. „Frau Belloni konnte ja nicht immer bei den Sitzungen und Klausuren präsent sein.“ Zu Bellonis Kritik an ihm sagt der Rathauschef: „Der Gemeinderat und die Beauftragten legen die Standards fest. Weisungsbefugnis haben laut Gemeinde- und Geschäftsordnung der Bürgermeister und die Verwaltung. „Vielleicht ist sie von anderen Befugnissen ausgegangen.“

peb

Aktuelle Nachrichten aus Eurasburg lesen Sie hier.