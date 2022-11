Horst Rohde und seine Stiftung bekommen Dörte-Sambraus-Preis verliehen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Preisträger: Jörg Breiski in Vertretung von Horst Rohde und der Stiftung mit Catherine Kemeny-Sambraus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Horst Rohde und seine Stiftung bekommen den Dörte-Sambraus-Preis verliehen. Er würdigt außergewöhnliches Engagement für Kinder und Jugendliche.

Wolfratshausen/Eurasburg – Der 26. Dörte-Sambraus-Preis ging in diesem Jahr an Horst Rohde und seine gleichnamige Stiftung. In einem feierlichen Akt im Saal des Rathauses in Eurasburg wurde im Beisein vieler ehemaliger Preisträger die Auszeichnung in Form der Plastik „Der Gratulant“ verliehen. Rohde selbst konnte nicht anwesend sein, da er am Nachmittag einen kleinen Autounfall hatte. Er ließ sich von Stiftung-Vorstandsmitglied Jörg Breiski vertreten. Musikalisch wurde die Feierstunde von Claudia Sommer und Klaus Reichardt umrahmt.

Dörte-Sambraus-Preis würdigt außergewöhnliches Engagement für Kinder und Jugendliche

Zu Ehren der verstorbenen Dörte Sambraus, der Gründerin der Wolfratshauser Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe, hatte Alexander Brochier mit seiner Stiftung den Preis ins Leben gerufen. „Ausgezeichnet werden damit Menschen“, so Sambraus’ Tochter Catherine Kemeny-Sambraus, „die sich außergewöhnlich für Kinder und Jugendliche engagiert haben.“ Eben solche Menschen, die nicht einfach wegschauen, sondern ihre eigene, protegierte Rolle dazu nutzen, sich für die Belange von Kindern einzusetzen. „Sie helfen dabei mit“, so die Laudatorin, „dass gute Erinnerungen, die einen auch ein Leben lang begleiten, geschaffen werden.“

Stimmgewaltig: Claudia Sommer, am Piano begleitet von Klaus Reichardt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Horst Rohde, der über seine Frau zum Reitsport kam, merkte schnell, wie wertvoll der Umgang zwischen Mensch und Tier sein kann. „Allerdings fand er es ungerecht, dass aus finanziellen Gründen nicht jedes Kind hier Zugang haben kann.“ So gründete er 1996 eine Stiftung, die sich genau diesem Zweck verschrieb: Als er vor 13 Jahren Bekanntschaft mit dem heilpädagogischen Reiten im Inselhaus machte, half er beim Kauf von Therapiepferden – und gehört seitdem zu den Unterstützern der Einrichtung. „Horst Rohde kam für Therapiestunden auf, finanzierte Freizeiten, Fahrzeuge und das Projekt ,Hunde bauen Brücken‘ mit,“, bedankte sich Kemeny-Sambraus. Auch in diesem Jahr griff der ehemalige Unternehmer tief in den Geldbeutel. Er half nicht nur beim Neuaufbau der tiergestützten Pädagogik mit, indem er den Kauf von Pferden finanzierte. Er gewährte auch einen Zuschuss für die Personalkosten. „Denn es wird oft vergessen, dass so ein Tier auch betreut werden muss. Es braucht einen Stall, Futter, einen Tierarzt,“ betonte Kemeny-Sambraus.

„Einige schöne Erinnerungen mit in die Zukunft nehmen“

Breiski war die Freude über die Ehrung anzusehen. „Wir freuen uns, dass wir uns in die Riege ihrer Preisträger einreihen dürfen.“ Das Inselhaus mit seiner Arbeit sei für die Stiftung zu einem besonderen Partner geworden. „Sie verwirklichen das, was wir vertreten, was den Kern unserer Arbeit darstellt.“ Für ihn und die Stiftung sei es wunderbar, wie die Kinder und Jugendlichen positiv mit den Tieren interagieren, wie sie Freude empfinden, und „so, wie Sie, Frau Kemeny-Sambraus, beschrieben haben, einige schöne Erinnerungen mit in die Zukunft nehmen.“

sh

