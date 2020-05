Einbrecher schlagen am Beuerberger Skilift zu

Unbekannte brechen in Betriebsgebäude des Skilifts in Beuerberg ein und stehlen Benzinkanister. Die Polizei sucht Zeugen.

Beuerberg – Unbekannte Täter haben auf dem Gelände des Beuerberger Skilifts ihr Unwesen getrieben. Sie brachen mehrere Schlösser auf und entwendeten einen Benzinkanister. Zudem sorgten sie dafür, dass mehrere Kühe ausbüxten.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter in der Nacht auf Samstag Zutritt zu den am Skilift befindlichen Gebäuden und Anbauten. Dazu brachen sie fünf Schlösser auf. In einer Scheune befanden sich eine Pistenraupe und ein Unimog, in einer Hütte Gasflaschen und in weiteren Anbauten Schneekanonen. Darauf hatten es die Täter aber offensichtlich nicht abgesehen. Stattdessen entwendeten sie einen Benzinkanister und kleinere Elektrogeräte. An der selbst gebauten Pistenraupe brachen sie zudem einen Benzinkanister ab, dessen Inhalt sie augenscheinlich umfüllten.

Der 84-jährige Liftbetreiber und seine 50-jährige Tochter können den Tatzeitraum ziemlich genau eingrenzen: zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Denn: Ein Landwirt, der die umliegenden Wiesen in den Sommermonaten pachtet, hatte am Samstagvormittag feststellen müssen, dass seine Kühe ausgebrochen waren. Offensichtlich hatten die Einbrecher auch das Stromaggregat des Zauns manipuliert, sodass die Tiere weglaufen konnten.

Der Beuteschaden hält sich mit 200 Euro in Grenzen, die Reparaturkosten der beschädigten Gebäude dürften diesen Betrag aber deutlich übersteigen. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl. Wer in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0 81 71/4 21 10 zu melden.

