Eurasburg: Freunde gestalten Halloween-Haus - an drei Abenden geöffnet

Von: Rudi Stallein

Drei Freunde und ihr Halloween-Haus in Eurasburg: (v. li.) Paul Girg, Janosch Weber und Toby Schönig. Rechts eine der gruseligen Figuren, die Besucher dort zu sehen bekommen. © Rudi Stallein

Drei Teenager lehren Eurasburg das Gruseln, und zwar in einem Geisterhaus, dass sie auf der Sportanlage im Dorf entstehen lassen.

Eurasburg – Drei Teenager lehren einem Dorf das Gruseln: In einem Geisterhaus, das die Freunde Toby Schönig, Paul Girg und Janosch Weber, alle 16 Jahre jung, derzeit auf der Sportanlage in Eurasburg entstehen lassen. Für Halloween-Fans in der Gemeinde sind die drei Gymnasiasten keine Unbekannten. Vor vier Jahren, erzählt Toby, habe er gemeinsam mit Janosch zum ersten Mal ein Halloween-Haus aufgebaut. In Achmühle hatten sie die Garage von Tobys Eltern dekoriert, „mit Plastikwänden aus Mülltüten“, erinnert sich der 16-Jährige.

Freunde gestalten Halloween-Haus

Irgendwann war es ihnen zu langweilig geworden, einmal im Jahr furchterregend bemalt und maskiert von Haus zu Haus zu ziehen, nach Süßigkeiten zu verlangen, und für den Fall der Zuwiderhandlung Saures anzudrohen. Aber deshalb auf Halloween zu verzichten, kam für sie nicht in Frage. Schon gar nicht für Toby, der zu dem aus Übersee nach Deutschland herübergeschwappten Gruselfest einen ganz besonderen Bezug hat. „Meine Mutter ist Engländerin, und ich habe vier Jahre in den USA gelebt. Ich bin damit aufgewachsen“, berichtet der Gymnasiast, wie er sich mit dem Halloween-Fieber infiziert hat.

Sechs, sieben Jahre alt war der Bub, als sein Vater in Doha, der Hauptstadt von Katar, arbeitete und die ganze Familie – dazu gehören noch „ein größerer Bruder und eine kleinere Schwester“ – auf die arabische Halbinsel zog. Dort sei jedes Jahr ein Wettbewerb veranstaltet worden: Wer hat das beste Halloween-Haus? „Zweimal haben wir gewonnen“, erzählt Toby, und seine Augen leuchten. Damit ist die Frage, woher sein Faible für den Halloween-Spuk herrührt, hinreichend beantwortet.

Klar ist auch, dass es bei der Garage in Achmühle nicht blieb. Im folgenden Jahr war Paul mit von der Partie, und die Wände waren aus Holz. „Das ist doch eine coole Idee, lustig und spaßig“, erklärt Paul, warum man ihn nicht zweimal bitten musste, mitzumachen. Im vorigen Jahr spazierten die Besucher dann durch ein gespenstisches Labyrinth, das sich „durch den ganzen Garten“ zog. Weil es dort allmählich zu eng wurde, siedelten die drei nun auf den Sportplatz um.

Seit dem Ende der Sommerferien sind die Freunde in ihrer Freizeit ganz auf ihr neues Projekt fokussiert. „Wir haben überlegt, wie wir es noch besser machen können“, sagt Toby. Was dabei herausgekommen ist, soll jeder Besucher selbst herausfinden. Nur so viel sei verraten: Mit einer Geisterbahn – ein Zweisitzer-Wagen mit E-Motor, der von zwei Autobatterien gespeist wird – reisen Halloween-Fans durch eine wahre Horror-Kulisse, in der es vor Zombies und anderen schrecklichen Gestalten wimmelt.

Geisterhaus ist an drei Tagen abends geöffnet

Das Halloween-Haus auf der Sportanlage in Eurasburg ist am 29., 30. und 31. Oktober jeweils von 18 bis 21.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist gratis. Zu freiwilligen Spenden sagen die drei kreativen Halloween-Gestalter jedoch nicht nein. Denn sämtliche Utensilien, von Riesenspinnen und Skeletten bis zu den bemalten Holzwänden haben sie von ihrem Taschengeld finanziert. Am Horrorhaus werden an jedem Abend warme und kalte Getränke angeboten, ein Aufenthaltsbereich mit Stehtischen lädt zum Ratschen ein. Das Event findet übrigens bei jedem Wetter statt.

