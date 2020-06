Tierschützer fassungslos: Landwirt hängt tote Krähen an Galgen - Nachbar geht zur Polizei

Ein Landwirt aus Eurasburg hat tote Rabenkrähen an einen Galgen gehängt. Anwohner sind entsetzt. Doch offenbar verstieß er dabei gegen kein Gesetz.

Landwirt knüpft tote Rabenkrähen an einen Galgen am Wegesrand auf.

Ein Nachbar findet das Vorgehen „brutal“ und geht zur Polizei.

Tierschützer verurteilen die Aktion und bezeichnen sie als „geschmacklos“.

Eurasburg –Der Mann ist empört. „An drei galgenartigen Holzgestängen auf dem Feld sind in mittelalterlich anmutender Weise drei tote Rabenkrähen brutal aufgeknüpft worden“, teilte der Eurasburger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, in einer E-Mail an die Redaktion mit. „Ich finde einen solchen Umgang mit Tieren, noch dazu an einem von vielen in der Natur Erholungsuchenden genutzten Weg völlig inakzeptabel“, macht der Familienvater seinem Unmut Luft.

Die aufgehängten Rabenkrähen sollen Artgenossen von den Feldern fernhalten

Die „Galgen“, an denen die toten Vögel baumeln, stehen unweit eines Feldwegs, der rege von Spaziergängern und Radfahrern frequentiert wird. Mit den toten Krähen sollen augenscheinlich lebende Artgenossen abgeschreckt werden, die frische Saat aus der Erde zu picken. Das bestätigt das Landratsamt auf Anfrage: „Landwirte versuchen mit dieser Methode, die Rabenkrähen abzuwehren, die sich an der Einsaat zu schaffen machen oder in Folie gepackte Siloballen anpicken und beschädigen könnten.“ Nach Auskunft der Polizei Wolfratshausen war die Aktion, die auf manchen Betrachter verstörend wirkt, von dem Eurasburger Landwirt ein paar Tage vorher angekündigt worden.

In der Schweiz wird ebenfalls so vorgegangen.

Bauer hängt tote Krähen als Vogelscheuchen auf https://t.co/ZKda3NrA5k — 20 Minuten (@20min) June 2, 2020

Tierschützer sind entsetzt von der Aktion des Landwirts

Über Sinn und Zweck haben Landwirte und Vogelschützer jedoch recht konträre Ansichten. „Wir lehnen diese Praktik selbstverständlich ab“, betont Sabine Tappertzhofen vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). „Auch wenn Krähen keine bedrohte Art sind, darf man doch keine Tiere ohne zwingenden Grund töten. Sie tot aufzuhängen, ist geschmacklos“, sagt die Leiterin der Wolfratshauser LBV-Geschäftsstelle.

Landwirt hat die Saatkrähen rechtmäßig abgeschossen

„Es gibt immer noch Bauern, die zu martialischen Mitteln greifen. Ein schöner Anblick ist das nicht“, meint Dr. Manfred Fleischer. Sollten die Krähen in den letzten Wochen geschossen worden sein, läge zudem eine Reihe von Verstößen vor. „Aus meiner Sicht ist das ein Verstoß gegen das Jagdgesetz und ein Schonzeitverstoß. Das gilt es zu klären“, so der Vorsitzende des Tierschutzvereins Wolfratshausen–Geretsried und Umgebung. Nach Auskunft des Landratsamtes hat der Landwirt die Krähen bereits im Vorjahr geschossen (in der Zeit vom 16. Juli bis 14. März ist dies erlaubt), dann eingefroren und im Frühjahr aufgehängt. „Somit ist dies auch kein Verstoß gegen das Jagdrecht“, teilt Behördensprecherin Sabine Schmid mit.

Krähenabwehr geht auch anders.

Laut Polizei ist der Abschuss der Saatkrähen eine „ökologisch korrekte Aktion“

Dennoch steht dem Landwirt womöglich weiterer Ärger ins Haus. „Das ist wohl eine ökologisch korrekte Aktion“, sagt Steffen Frühauf, Vize-Chef der Polizeiinspektion Wolfratshausen. „Aber nachdem von einem Anwohner offiziell Anzeige erstattet worden ist, werden wir prüfen, ob in irgendeiner Weise ein strafbares Handeln vorliegt.“

