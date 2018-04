Nach Blitzeinschlag: Eurasburger Maibaum brennt

Dem Gewitter im Nordlandkreis fiel am Freitagnachmittag der Eurasburger Maibaum zum Opfer. Dort schlug der Blitz ein und der Baum steht in Flammen.

Update, 18.03 Uhr

Eurasburg –Anwohner berichteten von einem „heftigen Knall“, den sie hörten, als der Blitz den Baum traf. Die Eurasburger Feuerwehr war rasch zur Stelle und löschte die Fichtenstange mit Hilfe der Drehleiter. Wie stark der Maibaum beschädigt ist und ob er eventuell sogar gefällt werden muss, ist noch unklar.

Erstmeldung, 17.22 Uhr

Dem Gewitter im Nordlandkreis fiel am Freitagnachmittag der Eurasburger Maibaum zum Opfer. Dort schlug der Blitz ein. Nun steht der Maibaum in Flammen. Die Feuerwehr ist ausgerückt, um den Brand zu bekämpfen. Bürgermeister Moritz Sappl ist schon vor Ort. Seine erste Reaktion: „Wen wundert‘s an einem Freitag, den 13.?“ Weitere Informationen folgen.

