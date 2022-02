Vom Pin-up-Girl bis zu König Ludwig: Silvia Hitthaler bemalt Schützenscheiben

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Arbeit, die Spaß macht: Silvia Hitthaler ist studierte Diplomgrafikerin und bemalt Schützenscheiben. © Hermsdorf-Hiss

Wer bemalt eigentlich all die schönen Schützenscheiben? Eine, die sich besonders gut darauf versteht, ist Silvia Hitthalter (47) aus Eurasburg. Ein Werkstattbesuch.

Eurasburg – Streng genommen ist ihr Mann Alfred schuld daran, dass Silvia Hitthaler vor rund 15 Jahren zu Pinsel und Farbe griff und damit begann, Schützenscheiben zu bemalen. Der nämlich nahm seine damalige Freundin mit zur Schützengesellschaft Eurasburg, um sie mit seinem Hobby bekannt zu machen. Die heute 47-Jährige fand Gefallen am Schießsport, trat ebenfalls dem Verein bei – und gewann auf Anhieb mit einem 14-Teiler die Anfangsscheibe. Ein Gewinn, über den sich die Eurasburgerin sehr freute und der in der studierten Diplomgrafikerin den Wunsch weckte, es selbst einmal mit dem Gestalten von Schützenscheiben zu versuchen. „Ich dachte nur: Das kann ich doch auch.“

Im Atelier stapeln sich die Rohlinge

Heute stapeln sich in ihrem Atelier in Hohenleiten Schützenscheiben-Rohlinge verschiedener Größen. Dass der Mutter zweier Kinder das Talent zur Malerei in die Wiege gelegt wurde, erkennt man sofort. Die Wände auf dem Weg zur Werkstatt werden von großformatigen Arbeiten ihrer Mutter, der Künstlerin Heide Rossmann, geschmückt. „Das, was eckig ist, ist von ihr, alles was rund ist, ist von mir“, erklärt Silvia Hitthaler.

Aktuelle Nachrichten aus Eurasburg lesen Sie hier.

Von der erfahrenen Malerin holt sich die 47-Jährige auch mal einen Rat – beispielsweise, wenn für eine Geburtstags- oder Hochzeitsscheibe Porträts gewünscht werden und Silvia Hitthaler „irgendwie das Gefühl hat, dass etwas fehlt, um das Ganze lebendig wirken zu lassen“. Dann kommt ihre Mutter mit einer Farbe, „die ich nie verwenden würde, macht einen Punkt, und das war es“. Was an den Porträts auffällt: Die Abgebildeten schauen zwar freundlich, zeigen aber nie die Zähne. „Bei Fotos ist das kein Problem, jeder weiß, dass das eine Momentaufnahme ist. Bei einem Gemälde liegen die Dinge anders“, erklärt die Eurasburgerin. Ein ungeschriebenes Gesetz, das sich auch bei großen Künstlern wiederfindet. „Auch bei ihren Werken gibt es kein offenes Lachen.“

Wappen, Landschaften, Tiere: Alles kann zum Motiv werden

Ansonsten gibt es nichts, was Hitthaler nicht malen würde. „Wappen, Landschaften, Tiere, König Ludwig, sogar ein Pin-up-Girl war schon dabei.“ Der Kunde ist eben König. Apropos König: Die Schützin ist mit die erste, die das Ergebnis der Wettkämpfe erfährt und damit, wer neuer Schützenkönig ist. Schließlich muss sie die Scheiben ja noch mit den entsprechenden Namen versehen. „Aber es ist sinnlos, mich danach zu fragen“, sagt sie lachend, „ich leide dann unter plötzlichem Gedächtnisverlust.“ 2019 durfte Hitthaler ihren eigenen Namen auf die Siegerscheibe des Gauschießens malen. „Hier haben sie mich im Gegenzug ganz schön zappeln lassen.“

Lesen Sie auch: Kuriose Gerichtsverhandlung. Tennislehrerin als Escort-Lady?

Schützenscheiben sind nicht das einzige, wo sich Hitthaler künstlerisch einbringt. In ihrer Werkstatt entstehen auch individuell gestaltete Tauf- und Hochzeits- sowie Trauerkerzen. „Letztere kenne ich aus Südtirol“, berichtet die Eurasburgerin. „Eigentlich eine schöne Geste: Die Kerze, oft mit einem Spruch, dem Geburts- und Todestag des Verstorbenen, wird in der Kirche bei der Trauerfeier oder am Jahrtag angezündet.“ Viele stellen sie auch zum Gedenken an den leeren Platz am Tisch oder neben ein Foto – einfach als Zeichen: „Du bist nicht vergessen.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.