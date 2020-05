So will Bürgermeister Moritz Sappl die zweite Amtszeit angehen

77,8 Prozent: Dieses Wahlergebnis verleiht dem Eurasburger Bürgermeister Moritz Sappl viel Schwung für die zweite Amtszeit. Darüber sprachen wir mit ihm.

Eurasburg– Eurasburgs Bürgermeister Moritz Sappl steht vor seiner zweiten Amtszeit. Wie bei seinem Amtsantritt vor sechs Jahren startet er mit einem großen Vertrauensbonus: Mehr als drei Viertel der Wahlbeteiligten, 77,92 Prozent, votierten für eine Fortsetzung seiner Politik. Das gebe ihm viel Schwung für die nächste Legislaturperiode, sagt der Rathauschef im Interview, der wie schon bei seinem Debüt 2014 eine schwierige Situation bewältigen muss.

Herr Sappl, Ihre Amtszeiten beginnen offenbar immer mit einer besonderen Herausforderung. Beim ersten Mal war es die Schließung des Klosters in Beuerberg. Jetzt beherrscht die Corona-Pandemie unser Leben.

Das Klosterthema kam damals erst nach der Wahl auf, und das Corona-Thema ist ja schon vorher aufgeploppt. Wobei beides natürlich nicht vergleichbar ist. Corona betrifft die ganze Welt, und die wirtschaftlichen Folgen sind überhaupt nicht abzusehen.

Wie gehen Sie persönlich mit dieser Situation um?

Ich bin bei der Feuerwehr, ich kann mit Krisen und Notsituationen unwahrscheinlich gut umgehen. Und ich weiß diese auch zu organisieren, wenn es sein muss, auch aus dem Bauch heraus. Allerdings: Wenn man sich ehrlich mit der Situation auseinandersetzt, stellt man fest, dass das Leben trotzdem weiter geht. Und auch wenn nicht alles jeden Augenblick und zu jeder Zeit verfügbar ist, funktioniert es. Die Hilfsbereitschaft, das Miteinander, das ich jetzt sehe, stimmt mich sehr froh und zuversichtlich.

Wie läuft der Betrieb im Rathaus?

Der freie Publikumsverkehr ist geschlossen. Das Rathaus ist aber telefonisch und per E-Mail erreichbar. Wenn ein persönliches Erscheinen unvermeidbar ist, kommen die Leute nach Terminvereinbarung auch rein. Alle Ämter sind besetzt. Dort, wo zwei Mitarbeiter tätig waren, arbeiten sie nun zeitversetzt. Zusätzlich wurden Trennwände eingebaut. Das funktioniert ganz gut.

Sie haben es eingangs schon angesprochen: Corona könnte sich nachhaltig negativ auswirken.

Die Gemeinde hat ihre Aufgaben gemacht. Die angefangenen Projekte werden weitergeführt – soweit möglich. Der Haushalt 2020 ist so beschlossen worden, wie die Zahlen vor Ausbruch der Corona-Pandemie waren. Wir wissen aber auch, dass wir noch nicht einschätzen können, wie es sich entwickelt. Kommt ein Rückgang bei der Gewerbesteuer, bei der Einkommensteuer? Wie wirkt sich die Pandemie auf die Kreisumlage aus? Kommt da ein Nachtragshaushalt oder nicht? Wir fahren im Augenblick diese Linie: Was zum Betrieb notwendig ist, machen wir. Wie es in der zweiten Jahreshälfte aussieht, vermag ich jetzt noch nicht zu sagen.

Bedeutet das, dass sich größere Projekte – Stichwort Kunstrasenplatz, Schulzusammenlegung, sozialer Wohnungsbau – aus finanziellen Gründen noch länger hinziehen?

Ob deutlich weniger Geld zur Verfügung steht, ist ja noch nicht bekannt. Die Situation ist unkalkulierbar. Der Gemeinderat hat mit mehr als 14 Millionen Euro den größten Investitionshaushalt beschlossen, den die Gemeinde je hatte. Das, was notwendig ist, wird gemacht. Investitionen werden auch getätigt, soweit möglich. Es liegt nicht alles auf Eis. Den Kunstrasenplatz bis Ende 2021 abzuschließen, sehe ich beispielsweise noch nicht gefährdet. Danach steht so viel auf dem Gleis – von bezahlbarem Wohnraum bis zum Radweg nach Baierlach. Alles werden wir finanziell nicht leisten können. Aber das wird einer der nächsten Schritte sein, die der neue Gemeinderat entscheiden muss: Was bekommt Priorität?

Wie werten Sie das Wahlergebnis, das noch deutlicher ausgefallen ist, als vor sechs Jahren?

Das ist in erster Linie eine Bestätigung der Arbeit der letzten sechs Jahre. Trotz Mitbewerberin von den Grünen so abzuschneiden, ist wirklich ein Top-Ergebnis, das sehr viel Schwung für die nächste Amtsperiode mitbringt.

Was sagen Sie zur neuen Besetzung des Gemeinderats?

Ich freue mich auf die fünf neuen Gesichter. Aber es ist auch ein Phänomen, dass von den Räten, die sich zur Wiederwahl gestellt haben, keiner rausgeflogen ist. Alle wurden wiedergewählt. Es sind junge Leute dazugekommen. Das ist hoch interessant im Hinblick auf 2026, wenn voraussichtlich einige aus Altersgründen aufhören. Deshalb ist es gut, wenn jetzt junge Leute kommen und sich in die Thematik einarbeiten.

Was erwarten Sie von der neuen Konstellation?

Ich gehe davon aus, dass wir gezielt weiter daran arbeiten, dass die Gemeinde vorankommt. Die Neuen haben die unterschiedlichsten Lebensläufe, decken eine breite Altersspanne ab. Sie werden viele neue Gedanken einbringen. Aber es ist auch eine gewisse Bodenständigkeit da. Das ist etwas, was die Gemeinde Eurasburg immer ausgemacht hat: Dass sie sich mit Bedacht aber trotzdem mutig auch der Zukunft zugewandt weiterentwickelt hat. Ich gehe davon aus, dass wir das weiterhin so machen – über alle Fraktionen hinweg. Ich bin sicher, dass wir da auch in den nächsten sechs Jahre einiges bewältigen. Und wenn der nächste Meilenstein feststeht und auf den Weg gebracht worden ist, dann sind die sechs Jahre gut gegangen. Da muss man echt realistisch sein. Vor allem, weil man nicht weiß, wie die wirtschaftliche Situation nach Corona aussieht.

