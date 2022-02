Doppelleben als Escort-Lady? TC Eurasburg einigt sich auf Vergleich mit Ex-Tennislehrerin

Von: Volker Ufertinger

Als leichtes Mädchen fühlte sich eine ehemalige Tennislehrerin vom TC Eurasburg hingestellt. Sie klagte auf Schadensersatz von 10.000 Euro. Doch das Gericht war von der Darstellung nicht überzeugt. © Symbolbild: dpa/dpaweb

Eine ehemalige Tennislehrerin hat den TC Eurasburg verklagt, weil dieser Gerüchte über eine Escort-Tätigkeit gestreut haben soll. Vor Gericht kam sie damit nicht durch.

Eurasburg/München – Der Tennisclub (TC) Eurasburg hat am Mittwoch vor dem Landgericht München II einem Vergleich zugestimmt. Der rund 70 Mitglieder starke Verein zahlt an die ehemalige Tennislehrerin Maria M. (Name von der Redaktion geändert) 1200 Euro. Außerdem hat sich der Verein verpflichtet, sich in Zukunft nicht an dem Gerücht zu beteiligen, dass die junge Frau, die einige Monate ehrenamtliche Sportwartin im TC war, im Escort-Gewerbe tätig ist und ihre Dienste fremden Männern gegen Geld anbietet.

Der Anwalt des Clubs, Gerhard Jung, betonte, dass man diese Behauptung ohnehin niemals in die Welt gesetzt habe und dem Vergleich nur um des lieben Friedens willen zustimme. Die Sache trage zu viel Unmut in den Verein, als dass man Verhandlungen in mehreren Instanzen in Kauf nehmen wolle. Nach seiner Darstellung ist der Tennisclub in der ganzen Affäre Opfer und nicht Täter. „Hier ist ein ehrenamtlicher Vorstand mit haltlosen Vorwürfen überzogen worden“, so Jung.

Das Getuschel fing angeblich im letzten Frühjahr an

Glaubt man Maria M. – schlank, blonder Pferdeschwanz, giftgrüner Haargummi – fing das Getuschel über ihre angeblichen Aktivitäten abseits der Tennisplätze im April vergangenen Jahres an. Zu ihrer großen Enttäuschung habe sich der Verein daraufhin von ihr getrennt. „Seitdem habe ich ein Riesenproblem, ich habe keinen Job mehr“, sagte sie vor dem Landgericht. Wo immer sie sich daraufhin im Münchner Umland beworben habe, sei es in Penzberg, Puchheim oder Haar: Sie wurde wegen dieser speziellen Flüsterpost nicht genommen.

„Man hat Intimfotos mit meinem Freund im Netz geteilt, ich war erledigt“, klagte sie. Ihr Anwalt Bernhard Hofbeck machte dem Eurasburger Verein schwere Vorwürfe. „Anstatt meine Mandantin zu schützen, hat man sie wie eine heiße Kartoffel fallen lassen“, sagte er. Aus diesem Grund verlangte er 10 000 Euro Schmerzensgeld sowie Verdienstausfall. Der Streitwert betrug astronomische 154 000 Euro, hochgerechnet aus dem angeblichen Verdienstausfall als Tennislehrerin. Das war auch der Grund, warum nicht ein Amts-, sondern gleich das Landgericht II den Fall aufrollte.

Der Verein kann für Gerüchte nicht haftbar gemacht werden

Richterin Ulrike Fürst ließ klar erkennen, wie sie entscheiden würde, wenn es zu keiner gütlichen Einigung kommt – nämlich klar zugunsten des Vereins. „Wenn Menschen etwas tuscheln, kann der Verein dafür nicht haftbar gemacht werden“, meinte die Richterin, an die Klägerin gewandt. „Sie müssen die konkrete Person XY belangen, die solche Dinge über Sie behauptet.“ Auch die Hoffnung auf Schmerzensgeld nahm sie ihr. „Dafür sind vom Gesetzgeber ganz enge Grenzen vorgesehen, und die sind hier nicht gegeben.“ In diesem Moment war klar: Für Spiel, Satz und Sieg würde es für Maria M. nicht reichen.

Die Tennislehrerin und ihr Anwalt zogen sich zur Beratung zurück und stimmten am Ende der vom Verein angebotenen Summe von 1200 Euro zu. Mehr könnten es nicht werden, ließ der Verein über Jung erklären, denn: Laut Satzung kann der Vorstand nur über zehn Prozent der jährlichen Mitgliedsbeiträge frei verfügen. Für alles, was darüber hinaus geht, müsste eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Im Gegenzug nimmt der Verein die Anzeige gegen M. wegen übler Nachrede zurück. Die Gerichtskosten begleicht zu 95 Prozent die Klägerin - sie hat Haftpflicht -, zu fünf Prozent der Club. Fest steht: Von nun an gehen der TC und die ehemalige Tennislehrerin getrennte Wege. Sie sind geschiedene Leute.