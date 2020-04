Urban gegen Google: „Polizeiliche Ermittlungen abgeschlossen“

Hat der Landtagsabgeordnete Hans Urban (Grüne) eine Straftat vorgetäuscht? Seit Dezember läuft ein Ermittlungsverfahren gegen den Eurasburger.

Eurasburg/München – Was hat sich am Nachmittag des 14. Oktober vergangenen Jahres auf dem Hof des Landtagsabgeordneten Hans Urban in Oberherrnhausen (Gemeinde Eurasburg) abgespielt? Der Grünen-Politiker hatte am Tag darauf wie berichtet per Pressemitteilung erklärt, er sei von einem Google-Street-View-Fahrzeug „angefahren“ beziehungsweise „umgefahren“ worden – und erstattete Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 25-Jährige Google-Mitarbeiter wiederum zeigte den Landtagsabgeordneten noch an Ort und Stelle wegen Nötigung sowie der Vortäuschung einer Straftat an.

Staatsanwaltschaft: Es besteht ein Anfangsverdacht

Im Dezember kam die Staatsanwaltschaft München II zu dem Ergebnis: Es bestehe der konkrete Anfangsverdacht, dass Urban die Straftat frei erfunden haben könnte. Die Folge: Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „falscher Verdächtigung“ eingeleitet. Inzwischen „sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen“, berichtet Andrea Mayer, Pressesprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage unserer Zeitung. Mayer: „Nun hat die Verteidigung Gelegenheit zur Stellungnahme.“

Sogar Berichterstattung in der Schweiz

Das umstrittene Geschehen in Oberherrnhausen machte bundesweit Schlagzeilen. Die „Bild“-Zeitung machte ihrem Namen alle Ehre, auch das Schweizer Boulevard-Blatt „Blick“ nahm sich des Streits zwischen dem Eurasburger und dem Internetriesen an. Urban hatte kurz nach dem Vorfall auch „politisch reagiert“. In einer ausführlich schriftlichen Anfrage verlangte er von der Bayerischen Staatsregierung „Aufklärung“. Er wollte unter anderem wissen, wie es sein könne, „dass Google auf dem Privatgelände von bayerischen Bürgern seine Aufnahmen macht“? Die Antworten kamen rund vier Wochen später, Urban veröffentlichte sie auf seiner Abgeordneten-Homepage.

Die politische Immunität des Landespolitikers blieb bis dato unangetastet. Diese schützt Mandatsträger vor der Strafverfolgung. Der Landtag kann sie jedoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft aufheben, „wenn im Rahmen eines Strafverfahrens eine Anklageerhebung erfolgt oder ein Strafbefehl beantragt wird“, so Regierungsdirektor Peter Ringlstetter, stellvertretender Pressesprecher des Bayerischen Landtags. Zum konkreten Fall äußert sich Ringlstetter nicht.

Kamera zeichnete das Geschehen auf

Die Wolfratshauser Polizei, die die Ermittlungen führte, stellte die Aufnahmen, die die Videokamera des Google-Pkw in der fraglichen Zeit am 14. Oktober 2019 aufgenommen hat, als potenzielles Beweismittel sicher. Auf dem Video sei „relativ gut zu sehen“, was sich auf dem Biobauernhof abgespielt habe, sagte Hauptkommissar Steffen Frühauf.

Urban selbst erklärte Ende vergangenen Jahres auf Anfrage unserer Zeitung, dass er „Ergänzungen“ zu der von ihm selbst am 15. Oktober 2019 versendeten Pressemitteilung „zum derzeitigen Zeitpunkt“ für nicht erforderlich halte. Zum Ergebnis der mittlerweile abgeschlossenen polizeilichen Ermittlungen gegen den Landtagsabgeordneten macht die Sprecherin der Staatsanwaltschaft keine Angaben. cce