Aus zwei wird eins: Eurasburg verliert eine Schule – Beuerberger Standort bleibt

Von: Rudi Stallein

Das Schulhaus in Beuerberg wird nach Umbau und Erweiterung künftig der einzige Schulstandort in der Gemeinde Eurasburg sein. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Eurasburger Gemeinderat entscheidet, beide Schulen in Beuerberg zusammenzulegen. Trotz der Tragweite ein einstimmiger Beschluss.

Eurasburg – Es war in den vergangenen rund 40 Jahren der sehnlichste Wunsch jeder Rektorin, jedes Rektors in der Gemeinde, die Schulhäuser in Eurasburg und Beuerberg zusammenzulegen. Nun ist es tatsächlich soweit. In seiner Sitzung am Dienstagabend sprach sich der Gemeinderat einstimmig und ohne lange debattiert zu haben für den zentralen Standort Beuerberg aus.

„Da bin ich jetzt selbst überrascht“, gestand Bürgermeister Moritz Sappl, der sich auf eine hitzige Diskussion eingestellt hatte. Erfreut stellte Rektorin Katharina Bolzmacher, die zuvor einen leidenschaftlichen Appell an das Gremium gerichtet hatte, nach dem Beschluss fest: „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man sieht, die ganze Gemeinde steht dahinter.“

Das Unternehmen Krug Grossmann Architekten hatte im Auftrag der Gemeinde eine Machbarkeitsstudie für die Schulhauszusammenlegung erstellt. Das Ergebnis präsentierte Architekt Peter Franck so detailliert und stichhaltig, dass am Ende keine Frage offenblieb. „Nach Bewertung der Bestandsgebäude und der Erweiterungsmöglichkeiten wird der Standort Beuerberg zur Zusammenlegung der Schulnutzung empfohlen“, lautete Francks Fazit. In beiden Gebäuden bestehe Raummangel, was bedeute, dass hier wie dort aufgestockt oder angebaut werden müsse.

Dies könnte sich in Eurasburg problematisch erweisen, allein weil das zur Verfügung stehende Grundstück deutlich kleiner ist. „Wir müssen nachhaltig denken“, erläuterte der Diplom-Ingenieur den Gemeinderäten. „Wir haben in Eurasburg wenig Erweiterungspotenzial, aber wir brauchen Flächen, um was bieten zu können.“

Ein weiterer Pluspunkt für das Klosterdorf: Die Schule dort verfügt über eine eigene Sporthalle, während die Eurasburger Sporthalle dem Sportverein gehört. Ein weiterer Minuspunkt für Eurasburg: „Die lichte Raumhöhe ist für Klassenzimmer zu niedrig“, erklärte der Architekt. „Das gesamte Untergeschoss ist nach aktuellen Richtlinien nicht mehr für die Schulnutzung geeignet.“ Aufgrund des Zustands und der Eigentumsverhältnisse der Sporthalle sei das Gebäude in Beuerberg langfristig gesehen besser für Erweiterungen geeignet als jenes in Eurasburg. Dort könne beispielsweise ein „Haus für Kinder“ entstehen, zeigte Franck eine Möglichkeit zur weiteren Verwendung auf.

Für die schulische Entwicklung der Mädchen und Buben sei es „ganz wichtig, dass wir zu einer Entscheidung kommen“, betonte Schulleiterin Bolzmacher nach dem Votum. „Die Kinder hätten Beständigkeit, Sicherheit, Stabilität. Sie werden in jedem Fall von einer Einhäusigkeit profitieren.“

Thomas Holzer sah aufgrund der fundierten Studie keine Notwendigkeit, lange über den Standort zu diskutieren. Die Frage sei, ob es eine Zusammenlegung brauche. Eine Ganztagsschule, wie sie ab 2026/2027 vorgeschrieben sei, „auf zwei Standorte zu verteilen, wäre Wahnsinn“, stellte dazu Bürgermeister Sappl fest. „Es ist lange klar, dass wir einen Standort bestimmen müssen“, argumentierte Dritter Bürgermeister Hubert Zwick. Und welcher das sei, darüber müsse man nach den überzeugenden Darstellungen von Franck und Bolzmacher nicht mehr debattieren.

So erreichte die Rektorin, was ihren Vorgängerinnen und Vorgängern Ulrich Faust, Harald Zelfel, Frank Schwesig und Susanne Eckl verwehrt geblieben war: Sie darf sich künftig mit ihren Schülern und dem Lehrerkollegium auf ein einziges Schulgebäude konzentrieren. „Aber es wird nicht morgen der Bagger vor der Schule stehen“, mahnte Sappl Geduld an. In den nächsten Tagen werde „die Studie auf die Homepage gestellt, damit jeder nachlesen kann, wie der Beschluss zustande gekommen ist“, so der Rathauschef.

