Ein Prachtband: Neue Chronik des Klosters Beuerberg erschienen

Von: Volker Ufertinger

Die Jubiläumschronik aus dem volk.verlag ist das neue Standardwerk zur Klostergeschichte. © sh

Die neue Chronik des Klosters Beuerberg lässt keine Fragen und Wünsche offen. Sie ist im volk.verlag erschienen und nun das Standardwerk zur Klostergeschichte.

Eurasburg – Für Papst Calixtus II. dürfte die Urkunde, die er am 30. März 1121 unterzeichnete, eine von vielen gewesen sein. Doch für die Geschichte von Beuerberg war sie ganz entscheidend. Schließlich bestätigte Calixtus die Schenkung der Iringer von „Puriberg“ („Beuerberg“) zur Errichtung eines Klosters – vermutlich ein Akt der Sühne für den mit Kirchenbann belegten Mann und Vater.

Es ist kein Zufall, dass genau diese eindrucksvolle Urkunde in der Chronik „1121 – 900 Jahre Kloster Beuerberg“ einen zentralen Platz einnimmt. Mit ihr hat alles begonnen. Auf 500 Seiten wird gezeigt, wie das Kloster Land und Leute geprägt hat – nicht nur das anliegende Klosterdorf, sondern einen ganzen Kulturraum zwischen Starnberger See und Loisachtal. 28 Autoren schildern auf wissenschaftlichem Niveau und trotzdem allgemein verständlich das klösterliche Leben in Beuerberg, die weltlichen Probleme einer Hofmark sowie das kulturelle Wirken der Chorherren.

Kardinal Reinhard Marx: Der Erzbischof von München und Freising hat ein Grußwort geschrieben. © sh

Ja, die Chorherren. Wer die letzten Jahrzehnte des Klosters erlebt hat, denkt unwillkürlich an die Salesianerinnen, die von 1835 bis ins Frühjahr 2014 das Kloster bewohnt haben. Doch noch viel länger wirkten dort die Augustiner Chorherren, die im 12. Jahrhundert etwas völlig Neues darstellten, nämlich „geweihte Priester, die nicht als Einzelkämpfer, sondern wie Mönche in Gemeinschaft lebten, sich also gegenseitig bei der pastoralen Arbeit unterstützen und bestärken konnten.“ So schreibt es Kardinal Reinhard Marx in seinem Grußwort. Erst die Säkularisation, sprich die staatliche Aufhebung aller Klöster, hat um 1800 „leider ganze Arbeit geleistet“.

Die Dynamik, die dieser neuartige Orden an den Tag legte, auch und gerade in Bayern, ist beeindruckend. Dietramszell, Weyarn, Schlehdorf, Bernried, Dießen: Die Gründung all dieser Klöster fällt ins 12. Jahrhundert. Der besondere Geist dieser Männer lässt sich schon an der Architektur ablesen. „Er ist weder prunkvolle Fürstabtei noch ein Ort der Askese und der Weltflucht. Die schlichte, aber großzügige Architektur macht deutlich: An diesem Ort lebten und wirkten Menschen, deren Lebensaufgabe die praktische Seelsorge war. Keine intellektuellen Überflieger, sondern solide gebildete und auch herzensgebildete Prediger und Lehrer.“ Wobei Marx in seinem Grußwort ergänzt, dass man sehr wohl auch auf den Nachschub an Südtiroler Weinen achtete.

Lebendige Geschichten aus dem Klosterdorf

Kloster und Dorf waren von Anfang an eine Schicksalsgemeinschaft. Der Wirtschaftsbetrieb, den das Kloster auch darstellte, verschaffte dem ganzen Dorf Lohn und Brot. Als Schullehrer und Beichtväter lebten die Männer Gottes ganz selbstverständlich unter und mit der Bevölkerung. Das Kapitel „Das Klosterdorf und seine Bewohner“ von Maria Hildebrandt gibt einen Einblick, wer die sogenannten Umsassen gewesen sind. In den Protokollen des Freisinger Kirchengerichts haben sich übrigens viele kleine und große Beuerberger Dramen erhalten. So die Geschichte von der Bäuerin Anna Lackner, die 1494 vor Gericht versuchte, von ihrem Knecht, mit dem sie ein Verhältnis hatte, das Eheversprechen einzuklagen.

Das Buch ist ein einziges Lesevergnügen. Nicht nur wegen der vielen Urkunden, Dokumente und alten Bilder, sondern auch wegen der lesenswerten Beiträge, die die vergangenen Zeiten teils so lebendig machen, als wäre das alles gestern passiert. Der Wolfratshauser Archivar Simon Kalleder etwa beschreibt in seinem Artikel die Flößerei an der Loisach. Die Beuerberger Flößer hatten es nicht leicht gegen die Wolfratshauser Konkurrenz. Ihr Dorf war viel zu klein, um eine eigene Zunft zu bilden. Das änderte sich erst mit der Einführung der Gewerbefreiheit. Doch die Freude währte nur kurz. Schon bald kamen etwa mit der Isartalbahn andere Verkehrsmöglichkeiten auf.

Mit dem Weggang der Schwestern im Jahr 2015 ist in Beuerberg eine jahrhundertealte Ordenstradition zu Ende gegangen. Der Eurasburger Bürgermeister Moritz Sappl empfindet es als Segen, dass das Erzbistum die Klosteranlage übernommen und zu einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Ort gestaltet hat. „So gehen lange geprägte Werte nicht verloren, sondern wirken im Zeichen der Traditionen für Wissen, Kultur, Spiritualität und Begegnung weiter.“ Die Jubiläumschronik gehört unbedingt dazu.

Das Buch

Christoph Kürzeder (Herausgeber): 1121 – 900 Jahre Beuerberg, volk.verlag, Hardcover, 504 Seiten, 50 Euro, ISBN 978-3-86222-402-9.

