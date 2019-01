Warum ein Spielabbruch die Polizei beschäftigt hat

Wenn ein Spiel wegen Tumults abgebrochen werden muss, ist das selten ein Fall für die Polizei. Im Fall von Eurasburg schon. Und zwar wegen eines ganz bestimmten Details.

Eurasburg – Die Polizei hat ihre Augen überall. Das ist wörtlich zu nehmen, denn zu den Obliegenheiten in der Polizeiinspektion Wolfratshausen gehört es unter anderem, morgens die lokalen Zeitungen auszuwerten. So stießen die Beamten Ende September im Weilheimer Tagblatt auf den Bericht über einen Spielabbruch in Eurasburg. Er wies Begleiterscheinungen auf, die die Ordnungshüter aufmerksam machten.

Demnach musste der Referee die Partie zwischen dem gastgebenden SV Eurasburg Beuerberg und dem SVL Weilheim Mitte der zweiten Halbzeit vorzeitig beenden. Sehr zum Ärger der Weilheimer hatte nämlich der Schiedsrichter einen Elfmeter nicht gegeben. Daraufhin stürmte ein bereits ausgewechselter Spieler auf ihn los, beschimpfte den Unparteiischen und riss ihm schlussendlich sogar die Pfeife aus der Hand. „Das war unter aller Kanone und hat mit Fußball nichts zu tun“, zitierte das Blatt den Mann aus Tutzing.

Lesen Sie auch: Paar feiert festlich - und prellt die Zeche

Damit war die Sache für den Schiedsrichter erledigt. Nicht aber für die Polizei, die in dem Vorgang eine mögliche Straftat erkannte. „Es musste angenommen werden, dass sich der Spieler durch Gewalt in den Besitz der Pfeife gebracht hat“, schreibt Polizeihauptkommissar Steffen Frühauf. Sprich: Anfangsverdacht eines Raubdelikts.

Bei den Vernehmungen erwies sich der Pfeifenmann als relativ gelassen. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er als Schiri hin und wieder „auf Durchzug“ stelle. Verletzt wurde er beim Entreißen der Pfeife, die an einer Kordel um sein Handgelenk gewickelt war, nicht. Übrigens erhielt er das gute Stück bei einem Schiedsrichtertreffen von einem Weilheimer Kollegen zurückerstattet.

Als Übeltäter identifiziert wurde ein Mann aus Peißenberg (49). Vom Sportgericht wurde er bereits für ein Dreivierteljahr gesperrt. Was die Staatsanwaltschaft verfügt, bleibt abzuwarten. „Auch wenn ein Raubdelikt im eigentlichen Sinn offensichtlich nicht stattgefunden hat, könnten dennoch strafrechtliche Konsequenzen drohen“, so Frühauf.