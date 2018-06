Wie die Restaurierung des heiligen Aloisius gelang

Eurasburg - Mehr als 250 Jahre alt ist die Darstellung des Heiligen Aloisius am Stücklhof im Zentrum von Eurasburg. Jetzt ist der in die Jahre gekommene Heilige renoviert worden - und das ziemlich aufwändig.

Eurasburg – Es war ein Schmuckstück, das Fresko mit dem Bild des Heiligen Aloisius. Das Gemälde am Stücklhof im Eurasburger Zentrum war selbst dann noch ein Hingucker, als drum herum der Putz von der Wand fiel. Heute schmückt die Wandmalerei – die Entstehung wird auf den Zeitraum 1750 bis 1760 geschätzt – die Fassade des kürzlich eröffneten Cafés Stücklhof in frischen Farben.

Und das war ein äußerst kniffliges Stück Arbeit. Als Florian und Simon Berger aus Degerndorf den Antrag im Bauamt einreichten, anstelle des zusehends verfallenden Stücklhofs am Dorfplatz eine Pension mit Tagescafé zu errichten, stimmte der Gemeinderat zu. Aber nur unter der Auflage, dass das denkmalgeschützte Fresko erhalten bleibt. Das heißt: Das Gebäude konnte bedenkenlos abgerissen werden, so lange das Wandbild unter dem hölzernen Balkon überlebt.

Dies entpuppte sich als schwieriges Unterfangen, wie Bauherr Florian Berger erfahren sollte. Die Suche nach geeigneten Restauratoren war nicht leicht. Doch als Berger das Fresko auch noch zufällig in einer Szene in den in Beuerberg und Eurasburg gedrehten „Lausbubengeschichten“ entdeckt hatte, habe das seinen Ehrgeiz zusätzlich angestachelt, sagt er.

Ehrgeiz, das alte Kunstwerk zu retten, legte auch das Restauratorenteam, der Benediktbeurer Kirchenmalermeister Matthias Wenzl und der Maurermeister Hans Prokop aus Bad Heilbrunn, an den Tag. „Ich hatte schon ein paar schlaflose Nächte“, gibt Prokop zu. Es habe so viele Unwägbarkeiten gegeben. „Wir haben acht Sachen probiert, bis wir die Lösung hatten“, berichtet der Maurermeister. Vom Handwerklichen her sei das aber unheimlich interessant gewesen.

Der Aloisius stellte die Restauratoren vor eine spezielle Herausforderung. „Das war keiner von den üblichen Bauernhausmalern“, sagt Matthias Wenzl über den unbekannten Künstler. Sein Werk sei von „künstlerisch hoher Qualität“ und mit einer besonderen Technik entstanden. Das ein Meter hohe und zwei Meter breite Bild aus der Phase des Spätbarocks wurde seinerzeit in den nassen Putz „reingemalt“, erklärt der Kirchenmaler. Das war sehr aufwendig und für den Künstler ein Wettlauf gegen die Zeit. „Einen Tag, länger hatte er nicht. Sonst war der Putz trocken“, vermutet Wenzl.

Der komplizierte Ausbau des Gemäldes zog sich über drei Wochen hin. Prokop: „Unser Problem war, die Außenwand zu sichern, damit das Haus nicht über uns zusammenbricht, wenn das Fresko aus der Wand genommen wird.“ Das zweite Problem war, die maximal einen Zentimeter dicke Malschicht von der Wand zu bekommen, ohne dass das Bild zusammenfällt. „Mit so etwas kommst du nur alle zehn Jahre mal in Verlegenheit“, sagt Wenzl.

Der Kirchenmaler wendet die jahrhundertealte „Stacco-Technik“ an, um die Malerei zu sichern. Dabei wird ein textiles Gewebe mit Spezialleim auf das Bild geklebt, auf dem wiederum eine Holzplatte fixiert wird. Anschließend trugen die Experten das einen halben Meter dicke Mauerwerk ab. Stein für Stein. Statt des erhofften Ziegelmauerwerks bestand die Wand aus Tuffstein. Da kam die Befürchtung auf, dass der Putz nicht abzulösen ist. „Doch die Sorge erwies sich als unbegründet“, berichtet Wenzl.

Man hätte es sich leicht machen können, räumen alle Beteiligten ein. Auflage hin oder her. „Es gibt bei so etwas immer ein Restrisiko“, sagt Prokop. Zumal, wenn es sich um ein derart kompliziertes Konstrukt handle. „Wenn man das mit dem Kran aus der Wand hebt, zerbricht es schnell. Leider bei der Ausbauphase kaputt gegangen, heißt es dann. Aber dem Auftraggeber war es wichtig, das Bild wirklich zu erhalten“, betont Prokop.

Es gebe für so etwas keine Standardrezepte, bilanziert Kollege Wenzl. Und ergänzt mit spitzbübischem Lächeln im Gesicht: „Wir wollten ja unseren guten Ruf nicht ruinieren.“ Glücklich und zufrieden strahlt auch der Bauherr. „Es war sehr aufwendig, aber das war’s wert“, sagt Florian Berger. Zum finanziellen Umfang des Projekts möchte sich der Bauherr nicht äußern.