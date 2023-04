Eurasburg: Zuschuss für Sanierung von Sporthalle und Vereinsheim

Von: Rudi Stallein

Auch die sanitären Anlagen sollen renoviert werden. © Symbolfoto: Valentyn Semenov/imago

Eine neue Mehrzweckhalle wird es vorerst nicht geben. Aber die in die Jahre gekommenen Gebäude des SV Eurasburg-Beuerberg sollen saniert werden.

Eurasburg – Eine Mehrzweckhalle auf dem Gelände der Sportanlage an der Robert-Koch-Straße gehört zu den Eurasburger Meilensteinen. Doch eine Realisierung des Projekts ist angesichts der zeitlichen Verzögerungen und drastisch steigenden Kosten beim geplanten Bau des Kunstrasens in weite Ferne gerückt. Deshalb werden sich die mehr als 1400 Mitglieder des SV Eurasburg-Beuerberg auf unabsehbare Zeit mit den bisherigen Räumlichkeiten arrangieren müssen.

Kosten belaufen sich auf rund 68.000 Euro

Zumindest aber sollen die in die Jahre gekommenen vereinseigenen Gebäude saniert werden. Der Vorstand habe sich nach „eingehenden Diskussionen und Beratungen entschieden, dringend notwendige Renovierungsmaßnahmen insbesondere der sanitären Einrichtungen sowie der Elektroinstallation durchzuführen“, teilt der Verein in einem Brief an die Gemeinde mit. Außerdem stehen weitere Renovierungsarbeiten in der derzeit geschlossenen Vereinsgaststätte an. Die Kosten belaufen sich summa summarum auf rund 68.000 Euro. Deshalb wandte sich der SV mit der Bitte um finanzielle Unterstützung an den Eurasburger Gemeinderat.

Dieser musste am Dienstag über den unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ in die Sitzung eingeführten Antrag nicht lange diskutieren. Denn dass man dem mitgliederstärksten Verein in der Gemeinde unter die Arme greifen würde, stand für das Gremium außer Frage. Klaus Koch war schon vorgeprescht, als er während der Beratung über den Haushalt 2023 angeregt hatte, erforderliche Sanierungsarbeiten mit einem Betrag von 30.000 Euro zu unterstützen, „weil die neue Halle auf sehr lange Zeit verschoben“ werden müsse. Dieser Betrag wurde schließlich einstimmig beschlossen. Zwar sei das „im ersten Moment viel Geld“, wie Josef Demmel meinte, letztlich komme dies jedoch „der ganzen Gemeinde zugute“, wie Sitznachbar Patrick Ullrich feststellte.

Vereinslokal soll zum 1. Mai Betrieb wieder aufnehmen

Die Renovierungen im Gastronomiebereich „schaffen die Möglichkeit, die Vereinsgaststätte in attraktiver Weise fortzuführen“ – und dies nicht nur für Vereinsmitglieder, sondern für die gesamte örtliche Bevölkerung“ , hob der SV-Vorstand in seinem Schreiben hervor. Bereits zum 1. Mai solle voraussichtlich der Betrieb wieder aufgenommen werden, und zwar von Montag bis Freitag. Darüber hinaus sei beabsichtigt, „an den Wochenenden in unseren Räumlichkeiten einen Jugendtreff einzurichten“. Auch die Sporthalle würde durch die Erneuerungen im Sanitärbereich attraktiver für Veranstaltungen wie die Osterkonzerte.

„Das ist ein klares Bekenntnis zum Sportverein“, mit dem man gemeinschaftlich die Zukunft gestalten wolle, freute sich Bürgermeister Moritz Sappl über die Einigkeit im Gemeinderat.

