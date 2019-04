Ramadama: Vorschulkinder „sind heute die Müllabfuhr“

Am Wochenende wurde im ganzen Landkreis aufgeräumt. In Eurasburg hieß es für die Vorschulkinder der Kita „ramadama“. Ein Fund regte die Fantasie besonders an.

Eurasburg –Die Kinder gestiefelt und gespornt, mit Arbeiterhandschuhen und Eimerchen ausgestattet, die Erwachsenen in gelben Warnwesten: So geht es am Freitag für die Vorschulkinder der Kindertagesstätte „Hand in Hand“ Eurasburg anlässlich der kreisweiten Ramadama-Aktion zum Müllsammeln. Die Kinder werden in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils mit zwei Kindergärtnerinnen losziehen, um die Umwelt vom Abfall zu befreien.

Die Gruppen starten von der Kita am Ahornweg, ziehen entlang der B11 und dann weiter auf dem Radlweg Richtung Achmühle. „Ich hoffe, ihr bekommt den Müllsack voll“, spornt Kindergärtnerin Evi Urban ihre Schützlinge an. Das genügt, mehr müssen die Vorschüler gar nicht hören, um loszurennen und auch noch die winzigsten Fetzen aus dem Gebüsch zu pflücken. Die fünfjährige Gil lässt sich gar nicht stoppen und kriecht bis ins hinterste Eck, um die Äste von Plastikfolie zu befreien.

Lesen Sie auch: Müllhalde zwischen Wolfratshausen und Geretsried: Wer räumt an der B11 auf?

„Jedes Jahr wieder lieben die Kinder das Müllsammeln“, berichtet Kitaleiterin Elisabeth Leidl. Daran lassen die Sprösslinge nicht den geringsten Zweifel. So viel Freude am Aufräumen ist zu Hause wohl eher selten. Erst letztens hätten sie einige der Kinder nach dem in Sardinien gestrandeten Wal voller Plastik im Magen gefragt, berichtet Urban. „Dagegen müssen wir doch was tun, haben sie gleich gesagt“, so die Kindergärtnerin weiter. Dass sie unzufrieden mit dem vielen Dreck in der Natur sind, zeigen die Fünf- und Sechsjährigen ganz offen. „Das ist ein Schokoladenpapier“, stellt der sechsjährige Vincent empört fest und leert seinen Fund in den blauen Müllbeutel. „Das ist wirklich ganz schön viel Abfall“, stimmt Gil in der rosafarbenen Matschhose zu.

„Man muss ja irgendwo anfangen, etwas gegen den ganzen Plastikwahnsinn zu tun“, sagt Urban. Erst letztens habe sie gemeinsam mit den Kindern den ganzen Müll, der bei einer Brotzeit entsteht, gesammelt. „Alle waren schockiert, wie viel das eigentlich ist“, erzählt die Kindergärtnerin. Sie habe auch die Eltern aufgefordert, darauf zu achten, den Kindern nicht alles in dreifacher Plastikverpackung mitzugeben.

Ebenfalls interessant: Waldramer Grundschüler staunen über Auswirkungen des Plastik-Konsums

Einen ganzen Sack, „der bestimmt vom Nikolaus ist“, findet die sechsjährigen Leonie. „Wir sind heute die Müllabfuhr“, stellt sie grinsend fest. Der absolute Hit aber ist eine abgebrochene Autoantenne, die Kitaleiterin Leidl gefunden hat. Es herrscht große Aufregung um das Fundstück, das auf keinen Fall bei den anderen Dingen im Müllsack landen darf. Letztendlich können die Sprösslinge sich dann aber doch einigen: Der Vorschlag des sechsjährigen Thomas, mit der Antenne einen „Ramadama-Roboter“ zu bauen, gefällt allen.

In gelben Gummistiefeln stapft der Sechsjährige später durch den Bach neben dem Radweg, um Scherben und Folien herauszufischen. „Meine Sachen müssen jetzt schnell in die Waschmaschine und in den Trockner“, stellt er pitschnass, aber mit einem breiten Grinsen im Gesicht fest.

Plastikfreie Pionierarbeit in Bairawies: Wenn Nachhaltigkeit mehr als nur ein Schlagwort ist

Neben der Arbeit bleibt der Spaß keineswegs auf der Strecke: Die Kinder funktionieren Stöcke zu Angeln und Hexenbesen um, hüpfen „wie Kängurus“ von einer Seite des Bachs auf die andere. Leidls Vorschlag, nach langem Suchen langsam umzukehren, schlägt ein einstimmiges Nein der Kinder entgegen. Erst mit der Aussicht auf ein Eis als Belohnung kann die Kitaleiterin die Sammler zurück in die Kita locken. Fünf Müllsäcke haben die Kinder während ihrer Suchaktion vollbekommen. „Jetzt kann ich aber nicht mehr“, stellt Vincent zum Schluss müde, aber zufrieden fest.

Neele Steegmann