Eurasburg berät Haushalt: Vom Hund bis zur Heiratsurkunde

Teilen

Freut sich über Mieteinnahmen: Bürgermeister Moritz Sappl vor den vier gemeindeeigenen Wohneinheiten an der Albert-von-Iring-Straße. Das Griff in Rücklagen bleibt nicht aus. (Archivfoto) © RST/Archiv

Der Eurasburger Gemeinderat hat über den Haushalt 2022 beraten. Das Gesamtvolumen beträgt 12,8 Millionen Euro. Die Kommune muss an ihre Rücklagen gehen.

Eurasburg – Kaum Klärungsbedarf sah der Eurasburger Gemeinderat bei der Beratung des Haushalts für das Jahr 2022, den Kämmerer Markus Gerold in der Sitzung am vergangenen Dienstagabend präsentierte. Was den Verwalter der Gemeindefinanzen nicht wirklich erstaunte. „Es ist ja eigentlich alles bekannt, und es gibt keine großen Überraschungen“, stellte Gerold fest, während er das rund 120 DIN-A4-Seiten umfassende Zahlenwerk mit dem Gremium durchging.

Der Gesamthaushalt beläuft sich für dieses Jahr auf 12 845 100 Euro (622 100 Euro mehr als im Vorjahr). Der Anteil des Verwaltungshaushalts beläuft sich auf 9 494 400 Euro, der Vermögenshaushalt beträgt 3 350 700 Euro. Hier und da schien es dem Kämmerer geboten, kurz zu erläutern, was hinter den nackten Zahlen steckt. So steigt beispielsweise der Ausgabeposten „Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände“ für Einrichtungen der Verwaltung in den vergangenen Jahren kontinuierlich – heuer auf 44 500 Euro. Diese ergeben sich laut Gerold nicht aus Anschaffungen, sondern zu einem ganz erheblichen Teil aus den laufenden monatlichen Kosten für „inzwischen 47 unterschiedliche Online-Dienste, die die Gemeinde für die Bürgerinnen und Bürger bereithält, von der Hundeanmeldung bis zu Heiratsurkunden.“

Eurasburger Gemeinderat berät über Haushalt 2022

Verzehnfacht haben sich die Reinigungskosten für die Feuerwehrgerätehäuser in Beuerberg, Eurasburg und Herrnhausen von 200 auf jeweils 2000 Euro – schlichtweg deshalb, weil „dort jetzt jeden Monat geputzt wird“. Leichte Einsparungen verzeichnet die Gemeinde bei den Kosten für die Sportanlage in Eurasburg und den Fußballplatz in Sterz. „Da rentiert sich die Anschaffung eines Traktors“, so Gerold. „Die Rasenpflege ist nicht mehr so teuer.“ Größere Ausgaben erwartet der Kämmerer erneut bei der Sanierung von Gemeindestraßen, wofür er 340 000 Euro veranschlagte. Gleiches gilt für das Kanalnetz, das mit 378 500 Euro im Haushalt steht.

Auf der Einnahmenseite machen sich die von der Gemeinde erworbenen Wohnungen über dem Supermarkt an der Albert-von-Iring-Straße positiv bemerkbar: Insgesamt belaufen sich die Mieteinnahmen für die vier Wohneinheiten in diesem Jahr auf 30 200 Euro. Den größten Anteil an den Gemeindeeinnahmen machen Steuern aus. Während die Grundsteuer A 1000 Euro niedriger ausfällt, ist die Grundsteuer B um 19 000 Euro gestiegen. Rund 170 000 Euro mehr fließen an Einkommenssteuer in die Kasse, bei der Gewerbesteuer liegt das Plus bei 250 000 Euro. Dafür steigt die Kreisumlage, also das Geld, das die Gemeinde an den Landkreis zahlt, für 2022 auf knapp über drei Millionen Euro. Das ist rund eine halbe Million mehr als im Jahr zuvor.

Griff in Rücklagen bleibt nicht aus

Bei den geplanten Investitionsmaßnahmen entfällt der größte Posten, nämlich 633 500 Euro, auf den Bereich „Allgemeines Grundvermögen“; allein 345 000 Euro sind für den Umbau des Gruppenraums im Kindergarten Beuerberg eingestellt. Auf 615 000 Euro summieren sich die Investitionskosten bei der Trinkwasserversorgung, wovon knapp 400 000 Euro Erweiterungsmaßnahmen der Wasserleitungen St. Heinrich, Lengenwies und Waldhauserstraße verschlingen. Erstmals im Plan stehen 310 000 Euro für den Kunstrasenplatz der Sportanlage in Eurasburg, wobei die tatsächlichen Kosten für dieses Projekt noch nicht feststehen. Den Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts stehen Einnahmen in Höhe von lediglich rund 650 000 Euro gegenüber. Der Fehlbetrag wird zur Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Diese belief sich zum 31. Dezember 2021 laut Kämmerer Gerold („Wir haben 2021 mit einem Plus hinter uns gebracht.“) auf stattliche 5,4 Millionen Euro.

„Wir tätigen hohe Investitionen, ohne in den finanziellen Ruin zu steuern. Da können wir stolz drauf sein“, stellte Jakob Koch fest. „Und das trotz Grundstückserwerben in Millionenhöhe“, bemerkte Peter Goepfert. Beschlossen werden soll der Haushalt voraussichtlich in der nächsten Gemeinderatssitzung, die am 22. März stattfindet.

rst

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.