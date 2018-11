Eurasburgs Friedhof wird zu klein: Das ist der neue Plan

Die Friedhofserweiterung in Berg gestaltet sich aufwendiger als gedacht. Die Kosten werden auf 800 000 Euro geschätzt.

Eurasburg –In Eurasburg wird der Platz für die Verstorbenen knapp. Die Kapazität des gemeindlichen Friedhofs in Berg ist in absehbarer Zeit erschöpft. „Ob es noch drei oder fünf Jahre reicht, ist schwer zu sagen“, gibt Bürgermeister Moritz Sappl die Einschätzung der Friedhofsverwaltung wieder. Diese beziffert den „Zuwachs“ an Grabstätten mit sechs, sieben pro Jahr. Deshalb wurde bereits 2012 ein Planungsbüro hinzugezogen.

In der Gemeinderatssitzung diese Woche präsentierte Landschaftsarchitekt Stefan Goller nun einen Entwurf, wie die neue Begräbnisstätte aussehen könnte. Dass es dafür fünf Jahre gebraucht hat – ein erstes Konzept war schon Mitte Juni 2013 im Gemeinderat vorgestellt worden –, begründete Goller unter anderem mit der erforderlichen Baugrunduntersuchung und deren Folgen.

Die Untersuchung der Sickerfähigkeit des von der Gemeinde erworbenen Geländes unterhalb des alten Friedhofs hatte ergeben: Es versickert fast kein Wasser. „Das ist ganz problematisch“, erläuterte der Landschaftsarchitekt. Die Konsequenz wäre nämlich: „Die Verwesung dauert sehr, sehr lange.“ Als Lösung sieht der Vorentwurf den Einbau von speziellen Grabkammern vor, die über eine regulierte Be- und Entlüftung sowie eine gezielte Feuchtigkeitszufuhr verfügen. Eine Drainage verhindert, dass sich in der Kammer Stauwasser bildet. Eine weitere Herausforderung stellt der Höhenunterschied von knapp 11,5 Metern zwischen altem und neuem Friedhof dar. Um zehn Prozent Gefälle barrierefrei überwinden zu können, sieht der Vorentwurf einen asphaltierten, stellenweise mit Mauerblöcken eingefassten und mit Bänken ausgestatteten Serpentinenweg vor.

Mit der ersten Erweiterung würden 100 neue Grabstätten geschaffen, die auch neuen Bestattungswünschen gerecht werden. So sind Urnengräber in verschiedenen Varianten, anonyme Grabstätten, ein Engelskindergrab und 16 Baumgräber vorgesehen. Um 87 zusätzliche Grabstätten könnte der Friedhof in einem zweiten Bauabschnitt erweitert werden.

Zudem wird auch der alte Teil saniert werden. Dort sollen die Parkplätze im Eingangsbereich neu geordnet und Toiletten geschaffen werden. Das Leichenhaus soll ein Vordach bekommen, der Vorplatz neu gepflastert werden. Auf rund 800 000 Euro beziffert der Planer vorläufig die Kosten für die Sanierung des alten Bestands und die erste Erweiterung. Davon entfallen 54 000 Euro auf die Stahl-Glas-Konstruktion des Vordachs, 104 000 Euro sind für die Grabkammern angesetzt, 150 000 Euro verschlingt die „Geländekante“ zwischen den beiden Friedhofsarealen.

„800 000 Euro, das ist schon eine Hausnummer“, stellte Gemeinderat Hans Urban fest und regte an, die Gemeinde möge sich „eventuell Gedanken um einen anderen Standort machen und bei anderen Kommunen in der Umgebung schauen, wie die es machen“. Peter Furtner hingegen hält den Standort für „alternativlos“, kann sich „einen Friedhof irgendwo in der Landschaft“ nicht vorstellen.

„Dass es so teuer wird, hat man vor acht Jahren nicht abschätzen können“, sagte Alexander Sebald. „Aber wir haben uns damals bewusst für diesen Standort entschieden. Derzeit sehe ich keine andere Möglichkeit, außer das weiter zu verfolgen.“ Womöglich mit etwas anderer Ausgestaltung, wie Marcus Fichtner anregte. Beispielsweise könnte man die Kosten für die Grabkammern und den Serpentinenweg durch einen Bodenaustausch und eine zweite Leichenhalle günstiger gestalten. Mit 12:3 Stimmen sprach sich der Gemeinderat dafür aus, die Planungen auf der bestehenden Fläche fortzuführen.

rst

Auch interessant: Appell an die Eurasburger: „Wir brauchen Ihren Input“