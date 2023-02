Feuerwehr blickt auf ruhiges Jahr zurück - Kritische Worte von Kommandant

Von: Rudi Stallein

Teilen

Jahresversammlung der Eurasburger Wehr (vorne v. li.) Katarina Sultzer (stellvertretende Kommandantin der FF Eurasburg), Martin Zimmermann (Ehrung für 50 Jahre aktiven Dienst), Adolf Heigl, Manfred Noderer (beide 40 Jahre aktiver Dienst), Erich Zengerle (Kreisbrandrat), (hinten v. li.) Schorsch Dürr (Kreisbrandmeister für die Gemeinden Eurasburg und Königsdorf), Hans Rammelmaier (Kommandant Feuerwehr Eurasburg), Robert Schmid (Kreisbrandinspektor Nord) und Moritz Sappl (Eurasburger Bürgermeister). Nicht auf dem Bild: Dirk Winterhalter (30 Jahre aktiver Dienst). © rst

Zu nur 16 Einsätzen musste die Eurasburger Feuerwehr im Jahr 2022 ausrücken – Kommandant Rammelmaier kritisiert allerdings die schwankende Übungsbeteiligung.

Eurasburg – Lob und Tadel liegen oft nah beieinander. Das zeigte sich auch in der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eurasburg, wo Kommandant Hans Rammelmaier in seinem Rückblick neben viel Grund zur Freude auch Anlass für ein paar kritische Worte sah. Speziell im Hinblick auf den Übungsdienst. „Im Jahr 2022 war wieder ein normaler Übungsbetrieb möglich“, sagte Rammelmaier, „leider war die Übungsbeteiligung schwankend und teils stark mangelhaft.“ Dies habe die Führung dazu bewogen, künftig wieder „bei jedem einzelnen genauer hinzuschauen und eine Mindestteilnahme von allen aktiven Kameraden einzufordern“, betonte der Kommandant.

Feuerwehr Eurasburg: „Übungsbeteiligung teils stark mangelhaft“

Positiv hervorzuheben sei, dass zwei Löschgruppen zur Leistungsprüfung angemeldet werden konnten und ei-ne Bronzegruppe, die sich aus Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Gelting und Eurasburg zusammensetzte, die Prüfungen der MTA-Ausbildung erfolgreich absolvierte. Ein Sonderlob galt dabei Schiedsrichter Thomas Tschichoflos für die Unterstützung bei der Vorbereitung zur Leistungsprüfung.

Im Oktober stand eine KBM-Bereichsprüfung im Plan, die am Inselhaus in Lengenwies-Zwitzenlehen durchgeführt wurde. Ein Schwerpunkt war dabei die Personenrettung per Steck- und Schiebeleitern aus den Obergeschossen des Gebäudes, in dem die Aufenthalts- und Schlafräume der Kinder untergebracht sind.

Wie wichtig die Teilnahme an solchen Übungen ist, zeigte im vorigen Jahr der Feuerwehr-Alltag. Zwar wurden die Eurasburger Floriansjünger nur zu 16 Einsätzen (bei denen sie 217 Einsatzstunden leisteten) gerufen, wie Rammelmaier in seinem Bericht feststellte. Das waren 20 Einsätze weniger als im Jahr 2021.

Feuerwehr Eurasburg: Einsatz bei großem Gewitter im Juli 2022

Sie umfassten jedoch wieder die ganze Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten – vom Gott sei Dank glimpflich verlaufenen Verkehrsunfall am Eurasburger Schlossberg über Absicherungsarbeiten beim Herren-Radrennen der European Championships bis zum Brand eines Einfamilienhauses in Lengenwies. „Lobend zu erwähnen ist hier der sehr besonnene Umgang im Innenangriff, hier wurde durch die Löscharbeiten kein weiterer Schaden am Gebäude verursacht“, hob der Kommandant hervor.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Ebenfalls erforderlich war der Einsatz der Feuerwehr Eurasburg beim großen Gewitter in der Nacht vom 25. auf den 26. Juli 2022, der Erinnerungen an das Jahr zuvor weckte, als die Eurasburger Ortsteile Beuerberg und Bierbichl von einem starken Unwetter heimgesucht worden waren. „Es ist zu befürchten, dass massive Wetterereignisse jeglicher Art die Feuerwehren in den kommen Jahren mehr und mehr beschäftigen werden“, so Rammelmaier.

„2022 war für die Feuerwehr Eurasburg ein ruhiges Jahr, wenn man die Anzahl der Einsätze betrachtet“, sagte der Kommandant in seinem Schlusswort und betonte noch einmal: „Trotzdem ist ein regelmäßiger Übungsbesuch unentbehrlich, um im Einsatzfall schnell und qualifiziert eingreifen zu können.“ RUDI STALLEIN

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier