Förderverein für  Tourismus präsentiert: Stimmungsvolle Bilder, nützliche Gutscheine

Erstmalig präsentiert der Förderverein für Tourismus Beuerberg-Eurasburg einen eigenen Tischkalender: Dieser zeigt nicht nur die schönsten Seiten der Gemeinden, sondern enthält auch Gutscheine.

Eurasburg –Jedes Jahr mindestens eine neue Idee in die Tat umsetzen: Das ist ein Ziel des noch jungen „Fördervereins für Tourismus Beuerberg-Eurasburg“. Heuer hat die kreative, vorwiegend weiblich besetze Ideenschmiede erstmals einen Tischkalender mit integrierten Gutscheinen hervorgebracht.

13 Bilder – der Kalender gilt vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Januar 2020 – zeigen ein paar der schönsten Seiten der Gemeinde: den Kreitmeir-Weiher beispielsweise, den grandiosen Alpenblick von der Sonnwendfeier-Wiese am Schlossberg, das winterliche Loisach-Wehr in Beuerberg, das Maibaumaufstellen am Dorfplatz in Eurasburg. „Stimmungsvoll, den Jahreszeiten entsprechend – und natürlich immer ortsbezogen“, sagt Manuela Urban über die Fotografien von Martina Aufleger und Mareike Wohlfahrter, die auch für die grafische Gestaltung des Kalenders verantwortlich ist.

„Wir wollten etwas machen, was auch den Nicht-Hoteliers oder Gaststättenbetreibern unter unseren Vereinsmitgliedern etwas bringt“, erläutert die Vereinsvorsitzende den Grund für den Kalender. Deshalb gewährt auf jeder Seite ein anderes Vereinsmitglied Vergünstigungen in Form eines Gutscheins. Da gibt es mal zehn Prozent auf den Einkauf von Lebensmitteln, Ermäßigung beim Einkauf im Antiquariat oder bei einer osteopathischen Behandlung.

Darüber hinaus solle der Kalender, der zum Stückpreis von zehn Euro verkauft wird, ein bisschen Geld in die Vereinskasse spielen, die sich sonst nur durch Mitgliedsbeiträge und Spenden füllt, sagt Urban. Der Kalender wurde in einer Auflage von 250 Exemplaren produziert und ist erhältlich bei den Raiffeisenbanken in Beuerberg und Eurasburg, bei „nah und gut Huber“ in Beuerberg, in der Bäckerei Grünwald, im Gasthof zur Mühle, in Rosis Café in Oberherrnhausen sowie im Café Otthof in Faistenberg.

rst

