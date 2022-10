Eurasburg/Münsing

Der frisch eingeweihte Grünwinkelweg verbindet die Wälder von Münsing und Eurasburg und erschließt ein „bisher unerreichbares Waldgebiet im Grenzbereich“.

Eurasburg/Münsing – Im Straßen- und Wegeverzeichnis der Gemeinden Eurasburg und Münsing gibt es einen gemeinsamen Neuzugang: Nach zweijähriger Bauzeit wurde der knapp 1,3 Kilometer lange Grünwinklweg unter der Bauträgerschaft der Gemeinde Münsing fertiggestellt. Er startet an der Grünwinkl-Kapelle in Eurasburg. Das Anlegen des Weges hat rund 120 000 Euro gekostet. 80 Prozent davon erstattet der Freistaat mit Fördermitteln.

Forst profitiert von Gemeinsinn: Neuer Weg für mehr Nachhaltigkeit

Mit der Bauleitung war das Forstrevier Königsdorf am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen betraut. „Der gekieste Forstweg bietet Zugang zu einem knapp 35 Hektar großen, bisher nahezu unerreichbaren Waldgebiet im Grenzbereich der beiden Gemeinden“, sagte der zuständige Revierleiter Sebastian Schlenz bei der offiziellen Eröffnung. Ziel des Projekts sei es, den 20 beteiligten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern die Möglichkeit zu geben, ihren Wald nachhaltig und naturnah zu bewirtschaften und ihn so zu einem klimastabilen Mischwald weiterzuentwickeln.

Viele Laubbäume zwischen bestehenden Fichten gewünscht

Da in dem Gebiet vor allem Fichten wachsen, wünscht sich das AELF mehr Laubbäume. Hierfür sei eine gute Erschließung mit Forstwegen sehr wichtig, erklärte Revierleiter Schlenz. Sie ermögliche die gezielte Holznutzung, wodurch mehr Licht auf den Boden gelange und so der Mischwald aufwachsen könne.

Staatliche Förderung vom AELF Holzkirchen

Der Waldumbau wirke sich auch positiv auf das angrenzende Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiet in der sogenannten Schwarzen Wand aus. Das Projekt wurde deshalb mit einer staatlichen Förderung vom AELF Holzkirchen finanziell unterstützt.

Bereits 2018 erste Überlegungen für gemeinsamen Weg

Münsings Bürgermeister Michael Grasl und sein Eurasburger Kollege Moritz Sappl durchschnitten symbolisch das Band zur Freigabe des Forst- und Spazierwegs. Grasl erinnerte daran, dass es bereits im Oktober 2018 erste Überlegungen für den gemeindeübergreifenden Weg gegeben habe. Besonders Susanne Öttl aus dem Münsinger Bauamt und Förster Sebastian Schlenz hätten die Realisierung vorangetrieben. Grasl monierte, dass der Verwaltungsaufwand immens hoch gewesen sei: „Der ist einfach überzogen. Das muss sich ändern.“

Waldschonend: Viele Kurven in der Streckenführung

Korbinian Wolf, Bereichsleiter Forsten am AELF, erklärte, der Weg sei waldschonend angelegt worden. Sprich, um besonders schützenswerte Bäume wurde auch einmal ein „Schlenkerer“ gemacht. Der Weg bedeute auch Sicherheit für die Arbeitenden. Falls etwas passiere, sei der Notarzt schnell zur Stelle. Moritz Sappl berichtete, der Grünwinklweg sei ins Grundbuch eingetragen worden, wodurch seine Zukunft gesichert sei. TANJA LÜHR