„Frauen sind willkommen“: Feuerwehr sucht weibliche Unterstützung

Von: Rudi Stallein

Teilen

Verdienten Kameraden zu danken, gehört dazu: Kommandant Sebastian Bauer-Wohlfarter (li.) ehrte Georg Huber (2. v. li.) für 40 Jahre aktiven Dienst. Michael Urban diente 18 Jahre lang als 2. Kommandant. Klaus Huber machte sich zwölf Jahre als Schriftführer verdient. Sechs Jahre den Posten des 2. Vorsitzenden bekleidete Jakob Pfatrisch (re.). Nicht auf dem © sind Günther Sebald

Die Feuerwehr Herrnhausen feiert heuer 125-jähriges Jubiläum. Eines gab es in all den Jahren bei den Rettungskräften noch nicht: weibliche Unterstützung. Das soll sich nun ändern.

Eurasburg – Es war ein ruhiges Jahr, das Kommandant Sebastian Bauer-Wohlfarter in seinem Bericht anlässlich der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Herrnhausen Revue passieren ließ. Neunmal musste seine Mannschaft in den vergangenen zwölf Monaten ausrücken – um Bäume von der Straße zu räumen, eine Wohnungstür zu öffnen, die Maibaum-Aufstellung zu sichern, die reibungslose Durchfahrt des Pelotons beim Radrennen anlässlich der European Championships zu gewährleisten und um zwei Brände zu löschen. „Alles ganz normal, nichts Tragisches“, erklärte der Kommandan

Feuerwehr Herrnhausen sucht weibliche Unterstützung - Jubiläum im Herbst

Dessen Truppe von 42 aktive Feuerwehrmännern zählt drei junge Burschen zwischen 14 und 18 Jahren. „Das ist nicht üppig, aber Sorgen mache ich mir deswegen nicht“, so Bauer-Wohlfarter im Gespräch mit unserer Zeitung. „Bei uns wird zur Feuerwehr gegangen, wenn einer das passende Alter hat.“ Eines möchte er personell jedoch in nächster Zeit ändern. „Frauen sind willkommen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.)

Es wäre eine Premiere bei der Herrnhauser Feuerwehr, die heuer immerhin 125 Jahre alt wird. Das Jubiläum will sie am vorletzten Septemberwochenende feiern. Am Freitag, 22. September, steht eine Spritzenparty auf dem Programm, am darauffolgenden Sonntag eine Feldmesse und der Festumzug. Mit der Organisation der Jubiläumsveranstaltung wartet viel Arbeit auf den neuen Vorstand.

Einstimmig wählten die Herrnhauser Feuerwehrmänner ihre neue Führung: (untere Reihe, v. li.) Schriftführer Andreas Jantsch, Kassier Johannes Scheidl, Beisitzer Stefan Scheidl, Beisitzer Michael Sterzer, (mittlere Reihe, v. li.) 2. Vorsitzender Florian Triller, 1. Vorsitzender Valentin Buga sowie (obere Reihe, v. li.) 2. Kommandant Christoph Urban und 1. Kommandant Sebastian Bauer-Wohlfarter. © rst

Dessen Wahl ging kurz und schmerzlos vonstatten, das neue Team war schon im Vorfeld perfekt zusammengestellt worden. Was Kreisbrandmeister Georg Dürr in seinem Grußwort lobend hervorhob. „Der Zusammenhalt in Herrnhausen ist einmalig. Die Wahl zeigt, dass da eine Einigkeit da ist.“

Feuerwehr Herrnhausen wünscht sich neues Löschfahrzeug

Die neue Führung setzt sich wie folgt zusammen: Neuer Vorsitzender ist Valentin Buga, dessen Vorgänger Florian Triller ist nun Vize. 1. Kommandant bleibt Sebastian Bauer-Wohlfarter, 2. Kommandant ist Michael Urban, der Christoph Urban ablöst. Schriftführer ist Andras Jantsch (für Klaus Huber), Kassier bleibt Johannes Scheidl, neuer Beisitzer ist Michael Sterzer (für Günther Sebald). Zum Vertrauensmann wurde Stefan Scheidl gewählt – ebenso einstimmig wie alle anderen.

Einen Wunsch hat die Feuerwehr Herrnhausen auch. Gerätewart Thomas Bauer formulierte ihn unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes: Das gute alte Löschfahrzeug LF8 ist in die Jahre gekommen. „Das gehört einfach mal angepackt. Das Auto wird 38 Jahre alt. Es macht keinen Sinn, wenn wir ein Auto haben, das wir nicht ausfahren können“, gab Gerätewart Thomas Bauer an Bürgermeister Moritz Sappl weiter, was der TÜV bei der letzten Untersuchung moniert hatte. (Rudi Stallein)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Wolfratshausen finden Sie auf Merkur.de/Wolfratshausen.