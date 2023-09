Gespräche übers Altern: Zusammen mit 91-Jähriger hat eine Eurasburgerin einen Podcast gestartet

Von: Jannis Gogolin

Am Mikrofon: Andrea Bauer ist Seniorenassistentin und Podcasterin. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Andrea Bauer hat einen Podcast entwickelt, in dem sie über das Alt-Werden, Demenz und das Leben selbst spricht. 21 Folgen gibt es – und es soll weitergehen.

Eurasburg – „Brääh“, grunzt Lama Enriko in das Mikrofon. „Wenn das mal keine Aussage ist“, meint dazu Andrea Bauer, die Person dahinter. „Ich habe mich total verliebt“, sagt ihre betagte Begleitung Charlotte, 91 Jahre alt, die mit ihrer Hand durch die weiche Wolle des Tiers streichelt. Die zwei neuen Freunde sind die Protagonisten der jüngsten Ausgabe von Bauers Podcasts „Stern-Funk“.Es geht um einen altersgerechten Besuch der Beuerberger Lama-Farm. 21 „Stern-Funk“-Folgen gibt es. Mal 15 Minuten, manchmal sogar eine Stunde lang spricht die Podcasterin mit Seniorin Charlotte oder Gästen über das Älter-Werden. Zwar sind die Themen nicht immer so entspannend wie die flauschigen Tiere aus Lateinamerika. „Die haben die Ruhe weg“, bestätigt die 91-Jährige im Podcast. Von einem Besuch im Wolfratshauser Demenzcafé Malta über das Reisen im hohen Alter bis zur Hospizbegleitung – gelacht wird bei Bauer und ihren Gesprächspartner jedoch immer. Denn auch über ernste Dinge darf man scherzen, findet sie.

Alte Menschen begleiten die 47-jährige Eurasburgerin und zertifizierte Seniorenassistentin Bauer schon seit ihrer Kindheit. Als junges Mädchen verbrachte sie viel Zeit in der Trachtenschneiderei ihrer Großmutter und mit deren meist hochbetagter Kundschaft. „Ich habe meine Kindheit quasi im Dirndl zwischen Senioren verbracht“, sagt Bauer und lacht schallend. Stand jetzt trage sie ihre Dirndl zwar nicht mehr so oft wie früher. Doch der Umgang mit alten Menschen zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. „Meine beiden Großmütter prägen mich bis heute.“

Seit ein paar Jahren schlägt sich das auch beruflich nieder. Bis zur Pandemie arbeitete Bauer als gelernte Eventmanagerin in einer Branche, die sie im Nachhinein als „recht oberflächlich“ bezeichnet. Als sie 2019 in ihrem Ehrenamt beim Malteser Hilfsdienst Charlotte kennenlernte, änderte sich jedoch ihr beider Leben. „Das war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Bauer über die erste Seniorin, die sie im Ehrenamt betreute. „Seitdem habe ich eine dritte Oma.“ Wenige Zeit später absolvierte sie eine Ausbildung zur Seniorenassistentin und arbeitet seither auf freiberuflicher Basis. „Außer für meine Charlotte, die gehört inzwischen fest zur Familie.“ Die Seniorin ist Patin, Ehrenpräsidentin und Namensgeberin für Bauers Seniorenassistenz Charlottenstern. „Als sie das gehört hat, war sie stolz wie Bolle“, erinnert sich die Eurasburgerin.

Podcast für alle, nicht nur für Alte: Andrea Bauer will aufklären

Bauers ursprünglicher Anlass für einen eigenen Podcast war bescheiden. „Als Zuckerl für die Besucher meiner Webseite“, startete sie das Projekt. Inzwischen will sie mit ihren Audiodateien eine weit wichtigere Funktion erfüllen: Das Altern und dessen Nebeneffekte in die Mitte der Gesellschaft holen. „In den Sozialen Netzwerken wird gepostet, was schön aussieht. Urlaub, Feste und Freunde werden ansehnlich präsentiert. Doch die anderen Seiten des Lebens finden dort oft keinen Platz.“

Am Beispiel Demenz sieht sie ihre Ansicht bestätigt. „Darüber fangen Menschen erst an nachzudenken, wenn schon so eine Erkrankung im Raum steht.“ Doch Bauer betont: „Über Demenz zu reden, muss nicht trocken, abgeklärt und rein medizinischer Natur sein. Solche ernste Themen schließen eine Prise Leichtigkeit und Witz nicht aus.“ Humor sei einer der emotionalen Reize, die demente Personen am häufigsten noch verstehen können. Wenn auch in überraschenden Formen, wie die ehemalige Eventmanagerin lachend zugibt. „Darauf muss man sich zwar einlassen. Aber wenn man das schafft, erzeugt das wirklich schöne,vertrauliche Momente.“ Denn wie sie aus ihrer Erfahrung weiß: „Das Herz wird nicht dement.“

Demenz und schöne Erlebnisse: „Stern-Funk“-Podcast handelt vom Leben

Die schönsten Geschichten schreibe das Leben, sagt Bauer. Und auch im hohen Alter von 91 Jahren ist es noch lange nicht vorbei. Der Meinung ist Bauer ebenso wie Seniorin Charlotte – besonders dann, wenn die beiden sich gemeinsam bei Kaffee und Kuchen an ihren Besuch des Beuerberger Lamas Enriko erinnern.

