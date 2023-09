Große Routine in der Beuerberger Obstpresse – Geringe Ernte heuer

Von: Rudi Stallein

Arbeit auf engem Raum: (v. li.) Kunde Manfred Paternack wartet darauf, dass Josef Engel, Jakob Demmel und Josef Bromberger seine Äpfel zu Saft pressen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nicht viel los ist bisher in der Beuerberger Obstpresse. Ein Grund: Zur ersten Apfelblüte im Frühjahr hat es zu viel geregnet.

Beuerberg – Nur vier Säcke voll mit Äpfeln und zwei kleine Kartons lehnen an der Hauswand, als Sepp Bromberger in der Früh die Tür zur Beuerberger Obstpresse aufsperrt. „Es ist nicht viel los“, sagt der erfahrene Apfelsaftmacher. „Viel wird’s heuer nicht geben“, pflichtet Lorenz Hohenadl ihm bei. Nur sieben Anmeldungen hat der Zweite Vorsitzende des Garten- und Verschönerungsvereins Beuerberg und Herrnhausen, der seit mehr als 30 Jahren die Obstpresse im Hinterhaus des früheren Gasthaus Lindlbauer betreibt, entgegengenommen. Der Grund: Zur ersten Apfelblüte im Frühjahr hat es zu viel geregnet. Deshalb können der 68-jährige Bromberger und seine Mitstreiter es am ersten Presstag in diesem Jahr entspannt angehen.

Große Routine in der Beuerberger Obstpresse – Geringe Ernte in diesem Jahr

Wenig später wuseln sechs Herren, allesamt im Rentenalter, in dem nicht sehr großen gefliesten Raum umher. Und eine Dame mittendrin, Angela Bromberger, mit 67 Jahren zwar die Jüngste im Team, aber mit am längsten dabei. Der Häcksler gleich neben dem Eingang macht einen Höllenlärm, wenn er die Äpfel, die Sepp Engel (73) zuvor zum Waschen in den integrierten Edelstahlbottich gekippt hat, schreddert und in große Plastikwannen spuckt.

Zum Wegschmeißen viel zu schade Der Kunde hat die faulen Stellen aus den eingesammelten Äpfeln geschnitten. © Rudi Stallein

An der nächsten Station wuchtet der 83-jährige Jakob Demmel die zerkleinerte Masse mit einer Schöpfschaufel in die von Sepp Bromberger vorbereiteten Holzroste der Saftpresse. Bis zu zwölf Lagen übereinander, jede umwickelt mit einem Nylon-Presstuch, passen unter die Hydraulikpresse, die mit einem Druck von 280 Bar den Saft aus der Maische quetscht. „Das ist ein aufwendiges Verfahren, aber ein sehr effektives Pressen, weil starker Druck auf die Äpfel ausgeübt wird“, erläutert Bromberger, während der Saft neben der Presse in einen Eimer fließt. Aus 50 Kilogramm Obst werden auf diese Weise rund 30 Liter Apfelsaft gewonnen. Und jede Charge wird sorgfältig von den anderen getrennt. Denn anders als bei vielen anderen Obstpressen trägt der Lieferant in den Kartonagen, die ihm in Beuerberg ausgehändigt werden, garantiert nur den Saft aus seinen eigenen Äpfeln nach Hause.

Nach dem Pressen fließt der Saft durch zwei Filter, wo grobe Stücke nochmals herausgefiltert werden. Dann wird er im Durchlauferhitzer „abgekocht“, also erhitzt auf 80 Grad. So ist der Saft gut zwei Jahre haltbar. Wer ihn lieber ganz natürlich genießen oder daraus Most machen möchte, bekommt ihn auf Wunsch auch unpasteurisiert.

Wir haben Arbeitsteilung, wir sind ein Team, jeder kann hier alles machen, jeder weiß, wie es geht.

Trotz des Gewusels, das zwischen den Maschinen in dem höchstens 30 Quadratmeter großen Raum herrscht, hat der Beobachter das Gefühl: Da sitzt jeder Handgriff, hier weiß jeder, was zu tun ist. „Wir haben Arbeitsteilung, wir sind ein Team, jeder kann hier alles machen, jeder weiß, wie es geht“, erläutert Bromberger. „Außer am Erhitzer, dafür braucht es technisches Verständnis.“

Truppe trotz einiger Abgänge wieder komplett

Das Teamwork funktioniert bestens, obwohl der ehemalige „Chef“ nicht mehr dabei ist. Othmar Winterling sen., der viele, viele Jahre die Arbeit an der Obstpresse koordinierte, hat sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Runde verabschieden müssen. „Das war enorm, was er hier geleistet hat, dafür kann sich der Verein gar nicht genug bei ihm bedanken“, sagt die Vereinsvorsitzende Maria Schön, der es gelungen ist, ihre Truppe trotzt einiger Abgänge wieder komplett aufzufüllen.

Presse ist bis Ende Oktober in Betrieb

Bis Ende Oktober zweimal in der Woche, jeden Dienstag und Freitag, geht jeweils eine achtköpfige Rentnergruppe an den Start, von acht Uhr in der Früh bis zum Nachmittag, solange Äpfel da sind. „Wir freuen uns jedes Jahr darauf“, erklärt Sepp Bromberger. „Wir kommen gerne zusammen, ratschen und lachen, es macht Spaß.“ Dass ist das Wichtigste. „Wenn einer hier mitmachen will, muss er Spaß daran haben“, betont Bromberger. „Wenn er das als Arbeit sieht, ist er hier verkehrt.“

Info

Die Obstpresse in Beuerberg ist noch bis Ende Oktober in Betrieb. Presstage sind jeweils dienstags und freitags. Anmeldungen dafür sind montags und donnerstags zwischen 17 und 20 Uhr unter der Mobilfunknummer 01 76/72 96 34 32 möglich.

rst

