Grünen-Abgeordneter unter Verdacht: Staatsanwaltschaft beantragt Aufhebung von Immunität

Hat der Landtagsabgeordnete Hans Urban (Grüne) eine Straftat vorgetäuscht? Die Staatsanwaltschaft möchte diesem Verdacht nachgehen.

Die Staatsanwaltschaft München II hat die Aufhebung der politischen Immunität des Landtagsabgeordneten Hans Urban (Grüne) beantragt.

Das teilte Oberstaatsanwältin Andrea Mayer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Urban, der die Grünen auch im Eurasburger Gemeinderat sowie im Kreistag vertritt, steht wie berichtet im Verdacht, eine Straftat vorgetäuscht zu haben.

Eurasburg/München – Der Vorfall liegt mehrere Monate zurück. Der Grünen-Politiker hatte am 15. Oktober vergangenen Jahres per Pressemitteilung verkündet, dass er am Tag zuvor auf seinem Hof in Oberherrnhausen von einem Google-Street-View-Fahrzeug „umgefahren“ worden sei.

+ Beweisbilder von Hans Urban. Täuschte der Grünen-Abgeordnete eine Straftat vor? © Hans Urban Als Beweise lieferte der 42-Jährige den Medien Fotos, die ihn vor dem Google-Pkw liegend zeigen sollen – und er erstattete Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 25 Jahre alte Mitarbeiter des Internetriesen wiederum zeigte den Landtagsabgeordneten wegen Nötigung sowie der Vortäuschung einer Straftat an.

Kamera zeichnete das fragliche Geschehen auf

Anfang Dezember kam die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis: Es bestehe der konkrete Anfangsverdacht, dass Urban die Straftat frei erfunden haben könnte. Die Folge: Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „falscher Verdächtigung“ eingeleitet. Vor zwei Wochen wurden die polizeilichen Ermittlungen zu dem Fall abgeschlossen. In deren Verlauf stellten Beamte der Wolfratshauser Inspektion die Aufnahmen, die die Videokamera des Google-Pkw in der fraglichen Zeit am 14. Oktober 2019 aufgenommen hat, als potenzielles Beweismittel sicher. Auf dem Video sei „relativ gut zu sehen“, was sich auf dem Biobauernhof abgespielt habe, sagte Hauptkommissar Steffen Frühauf.

Inzwischen „liegt auch die Stellungnahme der Verteidigung“, sprich Urbans Anwalt vor, so Oberstaatsanwältin Mayer. Eine Kehrtwende lösten die Einlassungen des Rechtsbeistands bei der Strafverfolgungsbehörde nicht aus: „Wir beabsichtigen, das Verfahren weiterzuführen“, sagt Mayer. Dazu ist allerdings die Aufhebung der politischen Immunität des Eurasburgers nötig, die ihn wie alle anderen Landtagsabgeordneten gemäß Artikel 28 der bayerischen Verfassung vor Strafverfolgung schützt.

Das Parlament kann die Immunität allerdings auf Antrag der Staatsanwaltschaft aufheben, „wenn im Rahmen eines Strafverfahrens eine Anklageerhebung erfolgt oder ein Strafbefehl beantragt wird“, erklärt Regierungsdirektor Peter Ringlstetter, stellvertretender Pressesprecher des Bayerischen Landtags. Erste Ermittlungen, die im Fall Urban im Dezember eingeleitet worden waren, durfte die Staatsanwaltschaft dagegen ohne Aufhebung der Immunität durchführen. Voraussetzung: Der Landtag war vorab über das Vorhaben informiert worden und legte binnen 48 Stunden keinen Widerspruch ein. In der Causa Urban tat der Landtag dies laut Oberstaatsanwältin Mayer nicht.

Die Aufhebung der politischen Immunität eines Mandatsträgers zu beantragen, gehöre durchaus nicht zum Tagesgeschäft der Staatsanwaltschaft, stellt die Pressesprecherin fest. Die Frage, ob eine drohende Anklageerhebung oder ein Strafbefehl gegen Urban im Raum stehen, beantwortet Mayer nicht. Stattdessen sagt sie: „Ich wiederhole: Wir beabsichtigen, das Verfahren weiterzuverfolgen.“ Die Oberstaatsanwältin lässt sich nur entlocken: Es gebe einen „hinreichenden Tatverdacht“, die Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Geldauflage „ist nicht unser Ansinnen“. Nun sei der Landtag am Zug – wann der eine Entscheidung fälle, könne sie nicht prognostizieren.

Regierungsdirektor Ringlstetter betont, dass er sich zum konkreten Fall nicht äußern wird: „Die Staatsanwaltschaft ist Herrin eines Ermittlungsverfahrens, wir kommentieren dieses daher nicht.“ Grundsätzlich gelte: Wolle die Staatsanwaltschaft Anklage erheben oder beantrage sie einen Strafbefehl, werde sich zunächst der Verfassungsausschuss des Landtags damit befassen. „Anschließend das Plenum, die Vollversammlung des Landtags“, so Ringlstetter. „Nur das Plenum kann die Immunität aufheben.“

Urbans Anwalt: Stellungnahme „nicht möglich“

Auf eine schriftliche Anfrage unserer Zeitung am vergangenen Freitag antwortete Urbans Anwalt Andreas Hofreiter. Ihm und seinem Mandanten sei „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht bekannt, dass die Staatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität des Eurasburgers beantragt habe. Aus diesem Grund, so Hofreiter, sei „eine inhaltliche Stellungnahme zu dem angeblichen Antrag“ nicht möglich.