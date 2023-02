Haben Sie sich gelangweilt, Herr Sappl? – Eurasburger Bürgermeister im Gespräch

Bürgermeister der Gemeinde Eurasburg: Moritz Sappl ist seit 2014 Rathauschef. Auf dem Ich glaube, dass in 2023 erstmals wirtschaftliche Rückgänge direkt sichtbar werden, was jeder Einzelne noch intensiver im Geldbeutel spürt. Wir machen ganz pragmatisch unsere Arbeit weiter. Und zwar lieber kleine Schritte, aber die dann gescheit. Das hat Eurasburg immer ausgezeichnet.

Moritz Sappl, Eurasburgs Bürgermeister, spricht mit uns über Meilensteine, Extravaganzen und Emotionen. Das Jahr war von Vorsicht geprägt.

Eurasburg – 2022 war in der Gemeinde Eurasburg nach außen ein eher ruhiges Jahr. Doch an Arbeit mangelte es nicht, wie Bürgermeister Moritz Sappl im Gespräch mit unserer Zeitung versichert. Im Hintergrund seien viele Weichen gestellt und die Grundlagen geschaffen worden, um die zahlreichen Projekte zügig und erfolgreich umsetzen zu können, die heuer auf der Agenda stehen – vom Einheimischen-Baumodell am Höhenweg im Ortsteil Berg bis zur Entscheidung über das weitere Vorgehen im Hinblick auf das Meilensteinprojekt „Schulzusammenlegung“.

Herr Sappl, eine Frage drängt sich förmlich auf: Haben Sie sich sehr gelangweilt im zweiten Halbjahr 2022?

Moritz Sappl: (stutzt) Wieso die Frage?

Die Frage rührt daher, dass man beim Blick auf die Tagesordnungen der Gemeinderatssitzungen den Eindruck gewinnen konnte, dass Eurasburg ein außergewöhnlich ereignisarmes Dorf ist…

Sappl: … nein, das unterschreibe ich jetzt so nicht! Es war sehr ereignisreich, es sind auch sehr viele Aktivitäten und Veranstaltungen gewesen, und da kann man ja nur froh sein, dass das wieder so ist nach Corona. Was man fairerweise zugeben muss ist, dass Bauanträge sich massiv reduziert haben. Bauvorhaben im Innenbereich, zum Beispiel. Wenn es mal um eine Dachgaube ging, das haben wir auf dem Verwaltungsweg gemacht. Aber Häuser waren in den letzten Sitzungen quasi nicht mehr drauf, das ist richtig.

Woran liegt‘s?

Sappl: Das ist auf die aktuelle Bausituation, die gesamte Konjunkturlage zurückzuführen, in der mancher sich nicht mehr so traut und verunsichert ist. Selbst im kommunalen Bereich haben wir mit unserem baulichen Wirken sehr vorsichtig taktiert, weil wir ja auch nicht gewusst haben, wo geht’s hin? Wie entwickeln sich die Preise, wohin geht’s mit dem Materialmarkt? Wobei wir alles, was irgendwie ging, auch gemacht haben. Insgesamt waren wir aber vorsichtig.

Was bedeutet das konkret, von welchen Projekten reden wir da?

Sappl: Mit dem Straßenbau und dem Wasserleitungsbau waren wir ein bisschen vorsichtiger, da sind dann auch die Planungsgeschwindigkeiten reduziert gewesen. Beim Wasserleitungsbau haben wir im Herbst noch viel angeschoben, auch hinsichtlich der Verfügbarkeit von Firmen geht es da jetzt wieder in eine andere Richtung. Viele haben wieder Kapazitäten, die sie vielleicht vor einem Jahr noch nicht gehabt haben. Andererseits haben sich die Lieferzeiten enorm verlängert – eine neue Pumpe beispielsweise, die früher binnen 14 Tagen lieferbar war, da braucht man im Moment unter 14 Wochen gar nicht damit rechnen, dass man was kriegt. Diese Bauangelegenheiten nehmen einen großen Teil ein. Daneben haben wir beispielsweise jetzt in der Dezembersitzung die Leitlinien für Photovoltaik-Anlagen für Freiflächen abgearbeitet und verabschiedet, dafür war auch viel Vorarbeit nötig.

Ein anderes Thema sind die Meilensteine. Es ist noch nicht so lange her, dass es verschiedenen Gemeinderatsmitgliedern damit nicht schnell genug gehen konnte. Dieses Jahr war es diesbezüglich sehr ruhig – bis auf den Kunstrasen.

Sappl: Was den Kunstrasen betrifft, da sind wir mit dem Sportverein in der Abstimmung der Vertragsbedingungen. Wie schaut die Nutzung aus, welche Nebenbedingungen sind da? Das ist die Voraussetzung, um zum Zeitpunkt X feststellen zu können, was das Projekt nun kostet – und ob die Gemeinde diese Restsumme übernimmt, oder nicht. Diese Summe erwarte ich irgendwo im Bereich zu den Haushaltsdiskussionen. Was wir noch gemacht haben im Hinblick auf die Meilensteine, war die Analyse zum Radweg nach Baierlach. Und aktuell haben wir die Machbarkeitsstudie bezüglich der Schulzusammenlegung an ein Ingenieurbüro vergeben. Dieses Ergebnis wird heuer im Herbst erwartet. Wenn dann klar ist, welcher Standort geeignet ist, kommt dieser Meilenstein wieder auf die Tagesordnung. Also, es geht schon was weiter. Es sind sehr, sehr viele Themen in der Vorbereitung, aber jetzt brauchen wir erstmal Zahlen, Daten, Fakten, dann können wir die politischen Beschlüsse treffen. Also, um auf ihre Eingangsfrage zurückzukommen: Langweilig war mir nicht.

Was hat Ihnen denn 2022 die größte Freude bereitet?

Sappl: Das man sich wieder ganz normal hat treffen können, Fortgehen, Feste feiern – und wenn man den Christkindlmarkt in Achmühle angeschaut hat oder die Festivitäten in Beuerberg, das macht eine Wahnsinnsfreude. Da hat man erst gemerkt, wie dieser gesellschaftliche Austausch den Menschen gefehlt hat – von ganz klein bis ganz groß.

Was war die größte Enttäuschung?

Sappl: Ein ganz persönlicher Schicksalsschlag war, dass mein Vater gestorben ist. Das kam aus dem Nichts, das hätten wir nicht erwartet. Ansonsten wüsste ich keine größere Enttäuschung. Was man merkt ist, dass die Leute in Diskussionen und Gesprächen immer häufiger die Sachebene verlassen und schnell ins Emotionale gehen. Das ist etwas, worauf man sich einstellen muss. Das war die letzten Jahre nicht so. Das ist ein gesellschaftliches Thema: Der Egoismus hat zugenommen.

Was waren für Sie die wichtigsten Ereignisse in der Gemeindearbeit?

Sappl: Einerseits, dass Veranstaltungen wieder mögliche waren, persönliches Treffen wieder stattfinden konnten, und dass niemand von Covid nachhaltiger betroffen war. Wichtig war, dass wir die Außentreppen am Kindergarten Beuerberg anbringen konnten, damit wir dort die nächsten Schritte angehen können. Die Baustelle Habichtgraben liegt in den letzten Zügen, wird im Frühjahr humusiert, dann ist das gut. Wichtig finde ich auch, dass wir das erste Mal das Nachhaltigkeitskonzept umgesetzt haben. Speziell in Beuerberg für den Dorfkern um den Maibaum herum, sieht es so aus, dass wir dort die Dorfheizung realisieren können, das hat mich besonders gefreut.

Was steht für 2023 bei Ihnen ganz oben auf der To-do-Liste?

Sappl: Heuer der Höhenweg in Berg, die Herstellung der Bebaubarkeit mit Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungsplans, dass wir das auf den Weg bringen. So wie es jetzt aussieht, werden wir auch die Querungen am Radweg in Beuerberg dieses Jahr die Genehmigungsplanung hinbekommen. In Beuerberg steht der barrierefreie Busbahnhof an. Dann hätten wir die drei großen Bushaltestellen in der Gemeinde – Achmühle, Eurasburg, Beuerberg – komplett barrierefrei hergerichtet. Es wird eine Entscheidung kommen zu den Schulhäusern und zum Kunstrasen. Drei Stücke von der Wasserleitung stehen noch zur Sanierung an. Damit ist auch von den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, das Jahr 2023 schon wieder ausgereizt.

Thema sozialer Wohnungsbau: Die Gemeinde hat ja vor zwei Jahren einige Objekte erworben. Wie ist da der Stand?

Sappl: Da ist ja einmal der Höhenweg mit dem Thema Erbbaurecht. Und als nächster Schritt ist der kostengünstige Wohnungsbau in der Entscheidungsphase in Beuerberg, wo wir überlegen, was mit dem sogenannten Fischhaberhaus, Königsdorfer Straße 6, passiert. Da muss die Planungsentscheidung fallen, weil das kommunale Wohnungsbauförderungsprogramm 2025 ausläuft. In dem Jahr hoffen wir dann auch, dass wir in Beuerberg mit der Nahwärme soweit sind, das würde sich schön verschneiden. Wir rechnen damit, im Fischhaberhaus sieben bis acht Ein- und Zweizimmerwohnungen unterzubringen, die 2025/26 zur Verfügung stehen. Derzeit stehen noch zwei Varianten zur Diskussion: Im Bestand sanieren oder abbrechen und neu aufbauen. Das müssen wir dieses Jahr entscheiden.

Was sehen Sie dieses Jahr als größte Herausforderung für die Gemeinde an?

Sappl: Ich glaube, dass in 2023 erstmals wirtschaftliche Rückgänge direkt sichtbar werden, was jeder Einzelne noch intensiver im Geldbeutel spürt. Dies wird einem Großteil erst noch bewusst werden. Bei den Kommunen schlägt das verstärkt auf. Was bisher selbstverständlich war, wird heuer oft nicht gehen, weil ich das Geld für was anderes brauche. Das wird die größte Herausforderung in diesem Jahr werden. Aber man muss nicht alles schlechtreden, wir kommen von einer hohen Position. Und wo sowieso schon alles ein bisschen Kopf steht, haben wir noch die Situation in der Ukraine. Es herrscht Unsicherheit, weil man keine Beständigkeit mehr hat. Das macht nervös und die Leute dünnhäutiger. Damit muss man wieder umgehen lernen, das wird auch eine sehr große Herausforderung. Das uns die Energie ausgeht, oder wir nichts mehr zu Essen haben, das glaube ich hingegen nicht. Und was die Verwaltung und die Gemeinde angeht: Wir machen ganz pragmatisch unsere Arbeit weiter. Und zwar lieber kleine Schritte, aber die dann gescheit. Das hat Eurasburg immer ausgezeichnet.

Ausgezeichnet hat die Gemeinde auch, dass sie sehr gut gewirtschaftet hat und stolz ist auf ihre Millionen-Rücklage. Sind in der Hinsicht die guten Jahre auch erst mal vorbei?

Sappl: Die Rücklagen werden schrumpfen, ganz klar. Die werden sicher hergenommen, um in Projekte zu investieren. Und man wird genauer hinschauen, in welchen Bereichen man investiert. Für Extravaganzen ist jetzt nicht die Zeit.

Wenn Sie für dieses Jahr drei Wünsche äußern dürften, welche wären das?

Sappl: Der erste große Wunsch ist, dass einfach wieder Friede einkehrt. Dann kehrt auch wieder Sicherheit ein, damit kommt auch Stabilität wieder. Zweiter Wunsch: Das wir in aller Gelassenheit wieder unsere bayerische Gemütlichkeit und Lebensfreude genießen können. Und ganz persönlich wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe.