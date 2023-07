Verletzungsgefahr für Kicker „extrem hoch“: Hitze macht Sportvereinen zu schaffen

„Wie in einer Savanne“

Die Hitze der letzten Wochen stellt die Sportvereine vor Herausforderungen. Seit etwa sechs Wochen kämpft der SV Eurasburg-Beuerberg gegen Hitze und Trockenheit - und um seine Rasen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sonne satt und Temperaturen um die 30 Grad: Der langersehnte Sommer ist endlich da. Doch die Hitze der vergangenen Tage hat auch ihre Schattenseiten. Leidtragende sind zum Beispiel Sportvereine im Landkreis.

Seit etwa sechs Wochen kämpft der SV Eurasburg-Beuerberg gegen Hitze und Trockenheit – und um seine Sportplätze. Bis zu zwölf Zentimeter breite und zwölf Zentimeter tiefe Rissen ziehen sich über den Trainingsplatz in Eurasburg. „Der Rasen wird nicht bewässert und ist in einem sehr schlechten Zustand“, sagt Fußballjugendleiter Richard Bauer.

Hitze in Bayern: Sportverein kämpft gegen Hitze und Trockenheit - und um seine Rasen

Eigentlich sei die Fläche unbespielbar. „Doch die Plätze brauchen wir so oder so“, stellt der Eurasburger klar. Gerade auf dem nicht bewässerten Sportplatz sei die Verletzungsgefahr „extrem hoch“. Vor Kurzem knickte ein Fußballer in einem der Risse um und tat sich weh, „zum Glück aber nicht dramatisch“.

Der Hauptplatz für die Erste Mannschaft strahlt hingegen nach wie vor in saftigem Grün. Jeden Morgen um 4 Uhr wird er durch einen Sprenkler mit Trinkwasser bewässert. „Momentan suchen wir nach einer Alternative, um künftig zum Teil oder ganz auf das Leitungswasser verzichten zu können“, sagt der Jugendleiter. Zwei weitere Sportplätze des Vereins im Ortsteil Sterz werden zum Teil bewässert.

Die Entscheidung, welcher Rasen gewässert wird und welcher nicht, liegt laut Bauer bei Bürgermeister Moritz Sappl. Ist die Hitze erst einmal vorbei, hinterlässt das auf den nicht bewässerten Sportplätzen deutliche Spuren: Die Grasnarbe – die oberste Bodenschicht – geht kaputt. Genauso wie das Wurzelwerk. „Das ist ein richtiges Problem“, klagt der Jugendleiter. Im Frühjahr sei der Rasen dann „restlos unbespielbar“. Auch das Wiederherrichten sei sehr teuer.

Hitze sorgt für trockene Sportplätze: „Wie in einer Savanne“

„Wie in einer Savanne“ schauen laut Dr. Manfred Fleischer die Sportplätze im Isar-Loisach-Stadion und am Kanal in Wolfratshausen teilweise aus. „Natürlich werden unsere Rasen bewässert. Aber komplett können wir ein Verbrennen durch die Sonne nicht verhindern“, sagt der Vorsitzende der Betreibergesellschaft. Die städtische Tochter unterhält vier Sportplätze im Wolfratshauser Stadion und einen am Kanal. Bei letzterem ist der Schaden laut Fleischer „enorm“.

Brauner Flecken durchziehen dort die Rasenfläche. „Was wir jetzt dringend brauchen, ist Regen“, sagt der Wolfratshauser. Auf dem Kunstrasen im Stadion ist eine Bewässerung zwar nicht notwendig, „aber durch die viele Sonne ist der Platz abartig heiß. Da kann man eigentlich nicht drauf spielen.“

Moderne Beregnungsanlage bricht Sportverein „einigermaßen gut“ durch trockene Wochen

Etwas mehr Glück hat in dieser Hinsicht der SV Bad Heilbrunn. Eine moderne Beregnungsanlage brachte die Kicker bisher „einigermaßen gut“ durch die trockenen Wochen, erzählt Abteilungsleiter Thomas Forster. Der Hauptplatz sei wegen der Trockenheit zwar relativ hart, „aber ansonsten in sehr gutem Zustand“. Auch die Situation auf dem nicht bewässerten Trainingsplatz sei nicht dramatisch. „Der ist zwar etwas hart, und vor ein paar Wochen war er mal etwas gelblich. Das war’s aber“, sagt Forster.

Ähnliches hört man aus dem Isarau-Stadion in Geretsried. Täglich in den frühen Morgenstunden sorgt laut Platzwart Hans Hofmeister eine Bewässerungsanlage dafür, dass der 8000 Quadratmeter große Platz grün und angenehm bespielbar bleibt. Hofmeister: „In diesem Punkt können wir uns wirklich nicht beklagen.“ kof

