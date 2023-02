Kein Listenplatz wegen „Google-Affäre“: Grüne starten ohne Hans Urban in den Landtagswahlkampf

Von: Carl-Christian Eick

Keine Chance für Urban: Der Grünen-Politiker hinterlässt einen Listenplatz und eine große Chance für einen Aufsteiger. © dpa

Die Verurteilung wegen falscher Verdächtigung und Nötigung kostete Hans Urban (Grüne) den Listenplatz. Das ließ Platz für einen jungen Beuerberger.

Eurasburg – Das politische Aus des Grünen-Politikers Hans Urban (44) im bayerischen Landtag ist endgültig besiegelt. Bei der Aufstellungsversammlung seiner Partei für die Landtagswahl im Oktober dieses Jahres bekam der Eurasburger keinen Listenplatz. Direktkandidat der Grünen im Stimmkreis 111 (Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen Süd) ist wie berichtet der 24 Jahre alte Beuerberger Jakob Koch, Lehramtsstudent für Sonderpädagogik. Er vertritt seine Partei bereits im Eurasburger Gemeinderat sowie als Kreisrat.

Urban, Bio-Bauer aus Oberherrnhausen, sitzt seit 2018 für die Grünen im Landtag. Aufgrund seiner Verurteilung wegen falscher Verdächtigung und Nötigung (Stichwort „Google-Affäre“) hatte er bundesweit für negative Schlagzeilen gesorgt. Urban hatte sich nicht erneut als Spitzenkandidat beworben. Der Nominierungsversammlung Ende November in Königsdorf blieb er fern. Auf Nachfragen unserer Zeitung reagierte der 44-Jährige nicht. Bei der vergangenen Landtagswahl in Bayern hatte Urban den Einzug ins Maximilianeum über die Grünen-Liste geschafft.

20 Prozent plus x: Grünen in Oberbayern haben ambitionierte Pläne

Angeführt wird die neue Oberbayern-Liste der Partei von den beiden derzeitigen Fraktionschefs Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Auf Platz 18 findet sich der Eurasburger Jakob Koch. Die Grünen peilen nach eigenen Worten ein Wahlergebnis von 20 Prozent plus x an. Wenn’s so kommt, könnten nach grober Hochrechnung die ersten 20 Kandidaten von der oberbayerischen Liste einen Stuhl im Parlamentssaal bekommen.

