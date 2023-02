Ansturm auf die Kindergärten: Eurasburg und Beuerberg müssen Gruppen erweitern

Von: Rudi Stallein

Der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Gemeinde Eurasburg steigt. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Die Kindertagesstätteneinrichtungen in Eurasburg und Beuerberg müssen ihre Gruppen erweitern. Weil immer mehr Einjährige angemeldet werden, steigt der Bedarf.

Eurasburg – Der Bedarf an Kindergartenplätzen ist in naher Zukunft größer als das Angebot: So stellt sich wenige Wochen, bevor die Einschreibungen für das nächste Kindergartenjahr endet, die Situation in der Gemeinde Eurasburg dar.

Kitas in Beuerberg und Eurasburg müssen mehr Betreuungsplätze schaffen

Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung gleich über zwei Erweiterungsanträge zu entscheiden. Der katholische Kindergarten „Peter und Paul“ in Beuerberg beantragte, eine weitere Krippengruppe einrichten zu dürfen, weil nach den bisherigen Voranmeldungen absehbar sei, dass die derzeitigen Krippenplätze nicht ausreichen, um alle Kinder unterzubringen. Ähnlich sieht es in der Kindertagesstätte „Hand in Hand“ in Eurasburg aus. Auch dort macht der voraussichtliche Bedarf an Betreuungsplätzen die Erweiterung um eine zusätzliche, fünfte Gruppe erforderlich. Beide Anträge wurden vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

„Es ist erkennbar, dass vermehrt Kinder schon mit einem Jahr in die Krippe gehen“, nennt Bürgermeister Moritz Sappl im Gespräch mit unserer Zeitung einen Grund für den steigenden Platzbedarf. „Und wenn die Kinder, die in die Krippe gehen, jünger werden, bleiben sie dort natürlich auch länger dort.“

Gemeinde Eurasburg leitet Schritte in die Wege, um Kitas zu erweitern

Derzeit beherbergt der Beuerberger Kindergarten eine Krippengruppe (für maximal zwölf Kinder) und zwei Kindergartengruppen, die jeweils maximal 25 Kinder aufnehmen können. Aus personeller Sicht sei die Erweiterung unproblematisch, da eine Mitarbeiterin für die zweite Krippengruppe bereits vorhanden sei. Nun ist die Verwaltung gefordert, die nächsten Schritte in die Wege zu leiten, die erforderlich sind, um das Gebäude entsprechend umzugestalten.

„Wir werden die baulichen Notwendigkeiten rasch angehen und mit dem Landratsamt denkbare Varianten besprechen“, führt Sappl weiter aus. Bereits fertig sei eine neue Außentreppe zum Speicher, der in einen Mehrzweckraum umgebaut werde. Größere bauliche Maßnahmen seien in der gemeindlichen Kita in Eurasburg nicht erforderlich. Geeignete Räumlichkeiten befinden sich im Dachgeschoss des Gebäudes, in dem zusätzlich eine Spielgruppe untergebracht ist sowie 15 Schulkinder aus dem ersten Schuljahr in die Mittagsbetreuung gehen. Allerdings müsse hier „personell ein wenig aufgestockt werden“, erläutert der Bürgermeister.

Kita-Erweiterung in Beuerberg und Eurasburg ab Betreuungsjahr 2023/24

Vonseiten der Verwaltung müsse hier noch ein entsprechender Nutzungsänderungsantrag auf den Weg gebracht werden, sowie bei der Fachaufsicht im Landratsamt eine Betriebserlaubnis beantragt werden. „Das sollte bis zum Beginn des neuen Kindergartenjahres 2023/24 im kommenden September funktionieren“, sagt Moritz Sappl. Komplettiert wird das Angebot in der Gemeinde durch die „Großtagespflege Mühlbachzwergerl“, in der bis zu zehn Kinder gemeinsam pädagogisch betreut werden. „Damit sind wir in Sachen Kinderbetreuung gut aufgestellt“, betont der Rathauschef.

