Kloster Beuerberg: Ausstellung warnt vor Zerstörung der Landschaft

Mit der legendären Ausstellung „Grün kaputt“ wurde Anfang der 1980er Jahre die Zerstörung der Landschaft angeprangert. Sie ist nun im Kloster Beuerberg zu sehen.

Beuerberg – Im Rahmen der Jahresausstellung „Heimat. Gesucht. Geliebt. Verloren“ des Klosters Beuerberg haben sich der Landtagsabgeordnete Hans Urban (Grüne) und Martin Geilhufe vom Bund Naturschutz einen Beitrag überlegt. Eines Abends erinnerten sie sich an die legendäre Fotoausstellung „Grün – kaputt – Landschaft und Gärten der Deutschen“, die 1983 während der Internationalen Gartenausstellung (IGA) im Münchner Stadtmuseum für Furore sorgte. Mehr als 40 000 Menschen besuchten damals die Ausstellung.

„Grün – kaputt“: zwei Worte, die konträrer nicht sein können. Grün ist die Natur. Grün bedeutet Hoffnung. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist heute mehr denn je geschwunden. Die Fotografien, die vor Augen führen, wie der Mensch die Natur zerstört, haben seinerzeit Dieter Wieland, Peter M. Bode und Rüdiger Disko konzipiert. Die Ausstellung und der dazu begleitende Katalog hielten der Öffentlichkeit den Spiegel vor.

Nach zahlreichen Telefonaten und intensiver Suche auf den Dachböden der damals Beteiligten war klar, die Fotografien im Original sind nicht mehr auffindbar. Deshalb wurden für die aktuelle Ausstellung Reproduktionen aus dem Katalog auf Roll-ups gedruckt. Darauf zu sehen sind je zwei eindrucksvolle Bilder mit einem kurzen Zitat, das alles sagt. Zum Beispiel: „Bäume pflanzen, die die Zeit überdauern und uns selbst. Das ist unzeitgemäß geworden.“ Ein Foto zeigt einen alten Baum auf einem Hügel. Das andere ein vertrocknetes Nadelbäumchen im Betonkübel.

Lesen Sie auch: Wo die frommen Schwestern wohnten

Zur Eröffnung am Samstag im Gartenpavillon des Klosters kamen viele Besucher – so viele, dass ein Großteil während der Eröffnungsreden vor der Tür warten musste. Musikalisch begleiteten Kathi Urban an der Harfe und Evi Baur an der Querflöte. Unter den Gästen waren Dritter Landrat Klaus Koch, Altlandrat Manfred Nagler sowie die Familie von Rüdiger Disko. Peter M. Bode war erst in der vergangenen Woche verstorben.

Persönlich anwesend war Dieter Wieland. Er sparte in seiner mahnenden Rede nicht mit deutlichen Worten. Die Fotografien seien keine Kunstwerke, sagte er, sie sollen die Augen öffnen. „Wir lösen die Probleme nicht, wir schieben sie vor uns her und werden erst reagieren, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht“, so seine These.

„Was haben wir damals gekämpft“, erinnerte sich der Autor, Dokumentarfilmer und Umweltschützer. Der heute 82-jährige, gebürtige Berliner setzte sich als einer der ersten Fernsehjournalisten für den Denkmalschutz und für den Erhalt gewachsener Kulturlandschaften ein. Zu der Ausstellung sagte er: „Wir wollten etwas verändern, mit so einer Lust, das Hässliche zu fotografieren.“

Dritter Landrat Koch erklärte, die mahnende Fotoausstellung „Grün kaputt“ habe damals seinen Blick als junger Politiker geschärft. „Ihre Stimme hat mich stets begleitet.“ Er werde persönlich dafür sorgen, versprach der Grünen-Politiker, die Ausstellung an mehrere Orte weiterzutragen.

Info

Die Ausstellung „Grün kaputt“ ist bis zum 24. Oktober während der Öffnungszeiten des Klosters Beuerberg zu sehen. Diese sind Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.dimu-freising.de.