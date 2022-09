Für zehn Millionen Euro: Loisach-Isar-Kanal wird von Uniper saniert

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Wird saniert: Der Loisach-Isar-Kanal bei Eurasburg. © sh

Die Arbeiten beginnen am Montag und dauern bis Herbst 2023: Der Loisach-Isar-Kanal bei Eurasburg wird saniert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Loisach-Isar-Kanal muss generalsaniert werden. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag, 26. September, und dauern bis in den Herbst nächsten Jahres. Verbunden sind damit auch Sperrungen von Zu- und Überfahrten.

Nach Mitteilung der Uniper Kraftwerke GmbH, die den Kanal betreibt, wurde der Sanierungsbedarf bereits 2019 festgestellt. Auf punktuelle Sickerwasseraustritte reagierte man damals mit baulichen Sofortmaßnahmen und Abdichtungen. Ebenfalls wurde die Wasserführung auf die Hälfte der normalen Kapazität beschränkt. Jetzt sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Der Kanal hat eine Länge von zehn Kilometern und wurde gemeinsam mit dem Walchenseekraftwerk 1924 in Betrieb genommen. Er sollte dazu dienen, die Loisach ab Beuerberg zu entlasten, da durch das Kraftwerk zusätzliches Isarwasser in den Kochelsee und somit in die Loisach gelangte. „Zudem dient er als Hochwasserschutz für die Region“, erklärt Uniper weiter. Bis zu 35 Kubikmeter Wasser pro Sekunde werden im Notfall an Wolfratshausen vorbeigeleitet.

Bauzeit bis Herbst 2023: Uniper investiert Millionen für mehrere Kilometer lange Sanierung

Die Sanierungsmaßnahmen schlagen mit etwa zehn Millionen Euro zu Buche. Als Hauptmaßnahme wird auf Höhe Eurasburg eine drei Kilometer lange Strecke ausgebaggert – und auf einem Kilometer Länge der gesamte Kanalquerschnitt abgedichtet. Verwendet werden dazu laut Pressemitteilung geotextile Tondichtungsbahnen. „Sie bestehen aus zwei Lagen verrottungsfestem Gewebe, dazwischen befindet sich ein hochquellfähiges Tonmineral.“ Dadurch sollen auch kleinere Unebenheiten im Untergrund abgedichtet werden können.

Doch das ist noch nicht alles: Im besagten Bereich sowie in einem kurzen Teilabschnitt nördlich von Eurasburg bis zur „Loisach-Annäherung“ bei Gelting sollen die Dämme erhöht werden. Um die fünf Durchlassbauwerke regelmäßig kontrollieren zu können, werden überwiegend auf der rechten Dammseite die Unterhaltswege neu angelegt oder ausgebaut. „Natürlich werden in diesem Zuge neben dem Einlaufbauwerk bei Beuerberg auch alle fünf Durchlassbauwerke punktuell saniert.“

Gespräche mit der Gemeinde Eurasburg und der Stadt Geretsried sowie dem Tölzer Landratsamt und dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim haben laut Uniper bereits stattgefunden. Von Straßensperrungen betroffen sind die Uferwege rechts und links am Loisach-Isar-Kanal zwischen Baierlach bei Eurasburg und der Geltinger Ziegelei sowie alle Zuwege zu diesem Dammanschnitt. Die Sperrung betrifft auch die Radwege am westlichen Ufer. „Es wird empfohlen, die offizielle Radwegverbindung von Gelting ab der Loisachbrücke am Ende der Bahnhofstraße bis Eurasburg westlich der Loisach zu nutzen.“ Für Anwohner, die Rettungsdienste, Ver- und Entsorger gelten Ausnahmen. Theodoros Reumschüssel, Pressesprecher Wasserkraft, bittet dringend darum, sich an die Sperrungen zu halten: „Hier ist Baustellenverkehr – was immer mit Gefahren verbunden ist.“

