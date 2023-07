Nach skurrilem Autoklau auf Parkplatz: Bundespolizei schnappt mutmaßlichen Täter (22)

Von: Peter Borchers

Teilen

Nachdem einem Mann auf einem Parkplatz bei Eurasburg der Wagen geklaut wurde, leitete die Polizei eine Fahndung ein. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Als ein Autofahrer auf einem Parkplatz bei Eurasburg auf den Pannendienst wartete, wurde ihm von einem Mann der Wagen geklaut. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst.

Eurasburg - Ein 22-Jähriger raubte einem 47-Jährigen am Mittwoch auf einem Parkplatz der A95 bei Eurasburg das Auto. Die Polizei fand das leere Fahrzeug, ein VW, später im Landkreis Freising. Beamten der Bundespolizei München gelang es am Nachmittag desselben Tages, den mutmaßlichen Täter festzunehmen.

Eurasburg: Autofahrer wartet auf Pannendienst - Mann bedroht ihn

Der 22-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Autobesitzer hatte am Mittwoch gegen 4.40 Uhr auf den Pannendienst gewartet, als ein Unbekannter mit seinem Pkw ebenfalls auf den Parkplatz fuhr. Der Mann bedrohte den 47-Jährigen, stieg in dessen VW und fuhr davon.

Nach der Überprüfung des Kennzeichens des Wagens, den der Täter zurückgelassen hatte, leitete die Polizei die Fahndung ein. Eine Streife der Verkehrspolizei Freising entdeckte den VW gegen 5.30 an der Anschlussstelle Eching-Ost der A92. Gegen 17.20 Uhr nahm die Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof den Tatverdächtigen fest. Es handelt sich um einen 22-jährigen, kongolesischen Staatsangehörigen, der im Kreis Garmisch-Partenkirchen wohnt.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Der Mann verbrachte die Nacht in einer Haftzelle der Polizei. Er wurde am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen ihn erging Haftbefehl wegen schweren Raubs. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat durch die Kripo Garmisch-Partenkirchen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II dauern an. peb

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.