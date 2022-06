Nötigung im Straßenverkehr – Gericht reduziert Geldstrafe gegen Golfclub-Leiter

Von: Nina Gut

Im Berufungsverfahren reduzierte das Gericht die Geldstrafe gegen Urs Zondler © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Im Straßenverkehr hatte er überreagiert - und wurde später dafür verurteilt. Die Berufungsverhandlung lief für Golfclub-Leiter Urs Zondler besser.

Beuerberg/Wolfratshausen – Aus Wut darüber, dass sie ihm die Vorfahrt genommen hatte, reagierte er über und nötigte eine Frau im Straßenverkehr. Das Amtsgericht Wolfratshausen verurteilte deshalb nun Dr. Urs Zondler (83), Gründer und Leiter des Golfclubs in Beuerberg, im Januar zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 200 Euro (10 000 Euro). Außerdem erhielt er ein Fahrverbot von einem Monat. Das wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Der Kaufmann und promovierte Jurist legte Berufung ein. Es ging ihm ums Fahrverbot und eine niedrigere Geldstrafe. Nun wurde das Verfahren vor dem Landgericht München II noch einmal aufgerollt. Es geriet bisweilen zur Diskussion um soziale Gerechtigkeit.

Die Tat an sich bestritten Zondler und sein Verteidiger Stephan Tschaidse gar nicht. Sie erkannten den Schuldspruch aus Wolfratshausen an. Demnach war der gebürtige Schweizer am 15. Mai vorigen Jahres mit seinem Audi Q5 auf der Grundstraße und dem Königsdorfer Weg in Geretsried unterwegs. Währenddessen soll ihm eine VW-Fahrerin die Vorfahrt genommen haben, indem sie knapp vor ihm einbog. Zondler sagt, er habe ausweichen müssen, sei mit dem Unterboden aufgeschlagen und habe gedacht, dass etwas kaputt sei – was nicht der Fall war.

In Geretsried: Mehrfach ausgebremst, aufgeblendet, beschimpft - „cholerischer Wutanfall“ im Straßenverkehr

Er fuhr auf den VW auf, betätigte Hupe und Lichthupe. Als die Frau auf die Jeschkenstraße bog, überholte er sie, schnitt sie und bremste sie aus. Sie musste scharf bremsen. Er stieg aus, doch sie fuhr weiter. Erneut überholte er sie und bremste sie aus. Er stieg erneut aus, ging zu ihr und schimpfte laut. Die Frau sprach von einem „cholerischen Wutanfall“, der sie und ihren sechsjährigen Sohn sehr verängstigt habe. Sie fuhr zur Polizei. Zondler entschuldigte sich schon vor Ort bei der VW-Fahrerin. Am Landgericht sagte er: „Ich bin nicht stolz darauf, wie ich reagiert habe. Ich habe einen Fehler gemacht.“

Dr. Urs Zondler Der Leiter des Beuerberger Golfclubs musste sich wegen Nötigung vor Gericht verantworten. © Heinz WeissFuss

Gastronom und Sportplatzbetreiber - „Er hat kein Einkommen“

Allerdings sei das Amtsgericht von viel zu viel Einkommen ausgegangen, sagte Zondler. Seit der Pandemie habe er kein Einkommen und nur Verlust gemacht. Um die Mitarbeiter nicht entlassen zu müssen, habe er einen hohen Kredit aufgenommen. Neben dem Golfclub habe er noch eine Wirtschaft bei Stuttgart – und insgesamt 100 Angestellte. Jeder Cent, der nun eingenommen werde, fließe zur Bank.

„Von was leben Sie dann?“, fragte der Vorsitzende. „Er hat kein Einkommen“, betonte der Verteidiger, „er lebt von Vermögen“. Dessen Höhe wollte er in Anwesenheit der Presse im Gerichtssaal nicht nennen. Das Vermögen dürfe ohnehin nicht angerechnet werden, da es sich um Altersvorsorge handelt, sagte er. Der Vorsitzende widersprach: „Die wirtschaftlichen Lebensverhältnisse dürfen zugrunde gelegt werden.“

Gericht mindert Geldstrafe für 83-Jährigen

Zondler und Tschaidse ließen nicht locker. Der Amtsrichter habe nicht zur Kenntnis genommen, „dass Covid erhebliche Verluste für mich als Gastronom und Sportplatz-Betreiber bedeutet haben“, sagte der Beuerberger. „Ich war früher ein sehr wohlhabender Mensch, keine Frage, aber zwei Jahre Covid habe mich sehr zurückgeworfen.“ Auch das Fahrverbot griff der 83-Jährige an. „Es gibt mir so viel Last.“ Er müsse trotz seiner Probleme mit dem Gehen stundenlang mit dem Öffentlichen Verkehr nach München und Stuttgart fahren. Doch der Richter ließ nicht mit sich reden. Es handle sich nur um ein einmonatiges Fahrverbot. „Es liegt nicht mal ein Entzug der Fahrerlaubnis vor. Man hätte gut drüber nachdenken können.“ Klar, da sei sein Alter und ein gewisses Angewiesensein aufs Fahren. „Aber das ist nicht schlimmer als in anderen Fällen.“

Der Vorsitzende zog einen Vergleich zu anderen Angeklagten. Da gebe es zum Beispiel Paketfahrer, die im Stress einen Unfall bauen und flüchten. Diese Menschen würden 1500 Euro verdienen und erhebliche Schwierigkeiten bekommen. Sie müssten die Familie ernähren. Und der Führerschein-Entzug sei existenzbedrohend für sie. „Das trifft die deutlich härter als Dr. Zondler“, sagte er. Der könne ein Taxi zahlen. Es blieb also beim Fahrverbot. Die Geldstrafe wurde allerdings etwas ermäßigt – auf 50 Tagessätze à 140 Euro. Das sind 7000 Euro. „Das überspannt ihn sicherlich nicht zu seinen Lasten.“

