Pfarrkirche St. Peter und Paul: Restaurierung bringt unvermutete Schätze ans Licht

Die Beuerberger Pfarrkirche St. Peter und Paul wird umfangreich restauriert. Beim Abtragen des Putzes machte Restaurator Karl Georg Nicklbauer eine beglückende Entdeckung.

Beuerberg –Während er behutsam Stück für Stück den massiv von Algen befallenen Sockelputz des alten Mauerwerks freilegte, erschienen ihm plötzlich Petrus und Paulus. Auf die Zeit der „Spätgotik, um 1420“ ortet Nicklbauer die Entstehung der Wandmalerei mit den zwei Aposteln. Ein Teil dieses jahrhundertealten Freskos solle „als Zeitzeuge“ erhalten bleiben, versichert der auf denkmalgeschützte Kirchen und Gebäude spezialisierte Architekt.

+ Der Aufstieg hat sich gelohnt: Bei einem Rundgang durch die eingerüstete Pfarrkirche St. Peter und Paul konnten die neu entdeckten alten Fresken bestaunt werden. © Sabine Hermsdorf-Hiss Es waren nicht die einzigen Überraschungen, die bei der Restaurierung der ehemaligen Stiftskirche St. Peter und Paul in Beuerberg ans Tageslicht gefördert wurden. Seit gut sechs Jahren ist die Pfarrkirche in Beuerberg eine Großbaustelle. Die ehemalige Augustinerchorherren-Stiftskirche, die in Folge der Säkularisation 1803 an den Freistaat ging und eine der wenigen staatseigenen Kirchen ist, wird von Grund auf renoviert. Kostenpunkt derzeit rund 5,9 Millionen Euro. Bei einem Baustellenrundgang informierten Peter Aumann vom Staatlichen Bauamt Weilheim und Kirchenbetreuer Karl Georg Nicklbauer neben anderen Gästen den Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber, Landrat Josef Niedermaier und Bürgermeister Moritz Sappl über den Stand der Dinge.

Bei einem Unwetter im Herbst 2010 hatten tennisballgroße Hagelkörner das Kirchendach durchlöchert. Die Konsequenz war offensichtlich: Es musste dringend etwas getan werden. Zwei Jahre später wurde mit der Dachsanierung begonnen. „Das war spektakulär verseucht. Da warst du als Arbeiter jeden Nachmittag kurz vorm Kreislaufzusammenbruch“, berichtet Nicklbauer von den mit Schutzanzug und Maske ausgeführten Arbeiten unterm Dach. Giftiges PCB (polychlorierte Biphenyle) dampfte dort aus allen Balken und Dielen. „Das war mit dem Zeug regelrecht getränkt. Da oben finden Sie nicht mal eine Spinne“, berichtet der Architekt.

Deutlich erfreulicher gestaltete sich die Arbeit im Kirchenraum, der vom PCB nicht beeinflusst ist, wie der Architekt versichert. Vor der Innenrenovierung wurden der üppige Figurenschmuck und bewegliche Kunstgegenstände von den Altären und Wänden abmontiert und gesichert. Dabei sei man auf eine Fülle von „Juwelen“ gestoßen, schwärmt Nicklbauer und nennt als Beispiel ein gotisches Kruzifix und wertvolle gemalte Prozessionsfahnen aus dem 18. Jahrhundert. „Das wäre mal ein Thema für eine Ausstellung.“

Im Frühjahr 2016 wurde der gesamte Innenraum der Kirche bis hoch unter die Kuppel eingerüstet. Der Anblick der raumfüllenden Gestänge mutet an wie ein riesiger, verwinkelter Klettergarten für Handwerker, Restaurateure und Stuckateure. Beim Abbau der zahlreichen Figuren und Kunstgegenstände im Gotteshaus entdeckte man, dass die Altäre und einzelne Figuren massiv von Käfern (Anobien) befallen waren. „Deshalb wurde die gesamte Kirche 2017 von einer autorisierten Fachfirma erfolgreich begast“, erklärte Peter Aumann.

Nachdem der Bestand „derart viele Überraschungen“ bereitgehalten habe, sei „ein Nachtrag unabdingbar“ gewesen, begründet der Bereichsleiter die gestiegenen Kosten von zunächst knapp 4,6 auf derzeit 5,9 Millionen Euro. Die Erhöhung sei bereits vom Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags genehmigt worden. Noch heuer sei mit der Fertigstellung der Stuck- und Putzarbeiten zu rechnen, so Aumann. Ebenso sollen bis Ende 2018 die Kunstglaserarbeiten an den aus dem 17. Jahrhundert stammenden Fenstern an der Südfassade erfolgen. Komplett restauriert sein soll die Kirche im Jahr 2021 – rechtzeitig zum Jubiläum „900 Jahre Beuerberg“.

+ Diese Fresken wurden bei den Restaurierungsarbeiten freigelegt. © Sabine Hermsdorf-Hiss Bis dahin werden auch die Altäre und die derzeit demontierten originalen Beichtstühle gründlich restauriert und wieder eingebaut sein. Sie stehen auf dem Plan, wenn die Stuck- und Putzarbeiten im Kirchenschiff und in der Sakristei abgeschlossen sind. Was dabei alles zum Vorschein kam, davon sollen sich auch spätere Besucher der Kirche ein Bild machen können. „Die Wände sind ganz bunt, bis runter, das kann man sich kaum vorstellen“, erzählt Karl Georg Nicklbauer beim Spaziergang zum Westchor. Von dem imposanten Rokokogemälde, welches einst die Wände schmückte, ist jedoch nur noch wenig zu sehen. Die Malereien flächendeckend freizulegen, wäre viel zu teuer gewesen, begründet der Architekt, warum sie wieder weiß übermalt werden. Nur ein paar fetzengroße Flächen des alten Kunstwerks leuchten aus dem Weiß hervor. Zur Erinnerung. „Das sind kleine Fenster in die Vergangenheit“, betont Restaurator Nicklbauer.

