Starkregen: Münchner (50) verliert auf A95 Kontrolle über 510-PS-Porsche

Von: Carl-Christian Eick

Bei Starkregen verlor der Fahrer eines Porsche 911 GT3 auf der A95 im Gemeindebereich Icking die Gwalt über seinen Sportwagen. © Symbolfoto/Manuel Hollenbach

Mehrere Unfälle ereigneten sich am Freitag im Norden des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen. Auf der A95 verlor ein Porschefahrer (50) bei Starkregen die Gewalt über seinen Sportwagen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mehrere Unfälle hielten am Freitag Rettungsdienst und Polizei in Atem. Ein missglückter Überholversuch auf der Staatsstraße 2064 führte am Freitagnachmittag in Eurasburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Ein 46-jähriger Eurasburger war laut Polizei gegen 15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße von Beuerberg kommend in Richtung A95 unterwegs.

Auf Höhe Vilsbuch wollte er einen Pkw überholen – dabei übersah der Eurasburger den ihm entgegenkommenden Pkw eines 19-Jährigen aus Taufkirchen. Das Motorrad touchierte den Pkw, Fahrer und Maschine stürzten auf den Asphalt. „Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen am linken Fuß und der linken Hand und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt“, bilanziert Kommissarin Simone Legner von der Polizeiinspektion Wolfratshausen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mindestens 25 000 Euro. Neben der Polizei waren Kräfte des BRK und der Freiwilligen Feuerwehr Beuerberg im Einsatz.

Pkw-Fahrer aus Berg kracht zweimal gegen Schutzplanke

Bei starkem Regen ereigneten sich am Freitagnachmittag auf der A95 gleich mehrere Aquaplaning-Unfälle. Laut der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weilheim verlor um kurz nach 15 Uhr zwischen der Anschlussstelle Fürstenried und dem Autobahndreieck Starnberg ein 51-Jähriger aus Berg die Gewalt über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern und krachte zweimal gegen die Schutzplanke. Der 51-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, stoppte aber an der Autobahnpolizeistation in Oberdill und teilte dort seinen Unfall mit. Den Gesamtsachschaden beziffert die VPI auf rund 8000 Euro.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Feuerwehr muss junge Murnauerin aus Unfall-Pkw befreien

Im Gemeindebereich Berg kam es am Freitagabend gegen 18.15 Uhr zu einem weiteren Aquaplaning-Unfall. Eine 22-Jährige aus Murnau verlor auf der regennassen Straße in Richtung Süden die Kontrolle über ihren Pkw. Der Wagen schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Nachdem sich die Fahrertür aufgrund starker Verformung nicht öffnen ließ, befreite die Feuerwehr Hohenschäftlarn die unverletzte Frau aus dem Auto. Gesamtsachschaden: 6000 Euro.

Polizei: Mindestens 50.000 Euro Sachschaden an Unfall-Porsche

Deutlich teurer wird die Reparatur eines Porsche 911 GT3: Der Fahrer (50) aus München geriet laut Polizei bei Starkregen mit seinem 510-PS-Sportwagen am Freitag gegen 18.20 Uhr im Gemeindebereich Icking, genau gesagt zwischen Höhenrain und der Anschlussstelle Schäftlarn, auf seinem Weg in Richtung Norden ins Schleudern. Der Porsche krachte in die Mittelschutzplanke. Sachschaden am 911er: mindestens 50 000 Euro. (cce)

