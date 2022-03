Radweg in Eurasburg ist unwirtschaftlich - „Lassen das Projekt nicht fallen“, sagt Grünen-Rat

Einen Radweg wünschen sich die Einwohner von Baierlach. Doch der Aufwand steht nach Aussage des Verkehrsplaners in keinem Verhältnis zum Nutzen. © Rudi Stallein

Der Radweg nach Baierlach steht unter keinem guten Stern. Verkehrsplaner stellen die Maßnahme in Frage. Die Grünen halten dagegen.

Eurasburg – Einen Radweg nach Baierlach wünschen sich die Einwohner des Eurasburger Ortsteils schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Deshalb ist der Weg auch einer der „Meilensteine“, welche die Gemeinde in den nächsten Jahren umsetzen möchte. Dazu gehören auch eine neue Mehrzweckhalle sowie die Zusammenlegung der beiden Schulhäuser in Beuerberg und Eurasburg.

Ist Radweg in Eurasburg unwirtschaftlich? „Lassen das Projekt nicht fallen“, sagt Grünen-Rat

Ein im Auftrag der Gemeinde vom Ulmer Ingenieurbüro Modus Consult erstelltes Verkehrskonzept wirft nun die Frage auf, wie notwendig der Radweg tatsächlich ist. Dem Konzept zugrunde liegt eine Verkehrserhebung, die im Juli und August vorigen Jahres an der Unterherrnhauser Straße (TÖL 22) im Bereich der Loisachbrücke durchgeführt worden war. Das Ergebnis präsentierte der Verkehrsplaner Reiner Neumann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. An Spitzentagen wurden innerhalb von 24 Stunden rund 1600 Kraftfahrzeuge gezählt, wovon fünf Prozent dem Schwerlastverkehr, also „alles über 3,5 Tonnen“, zuzurechnen ist. Hinzu kommen 200 Radfahrer an einem Tag.

Radweg in Eurasburg: Grünen wollen an Projekt festhalten

Das sei „erst mal eine ganze Menge“, stellte Neumann fest. Das „aber“ ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Grundsätzlich gebe es mit Blick auf radelnde Verkehrsteilnehmer mehrere Möglichkeiten. Neben „straßenbegleitenden Radwegen“ sowie „gemeinsamen Fuß- und Radwegen“ komme auch eine „Führung auf der Fahrbahn“ in Betracht – und diese wiederum in verschiedenen Varianten. Nämlich im „Mischverkehr“ (also wie bisher), mit Seitenstreifen oder mit speziellen Radverkehrsstreifen. Auf Nachfrage von Gemeinderat Jakob Koch erläuterte der Verkehrsplaner, dass das Anlegen eines Seitenstreifens – beispielsweise durch eine „möglichst beidseitig durchgezogene Linie“ – aufgrund der erforderlichen Gesamt-Fahrbahnbreite hier kaum möglich sei.

Verkehrsplaner sind skeptisch: Radweg-Plan nach Baierlach könnte scheitern

„Das lässt der Straßenraum nicht zu“, sagte Neumann. Er empfehle auf Grundlage der Verkehrserhebung und „unter Berücksichtigung der verkehrlichen Rahmenbedingungen“ (also der aus planerischer Sicht zu geringen Nutzung) „die Führung des Radverkehrs auf der bestehenden Fahrbahn im Mischverkehr“. Diese Einschätzung decke sich mit dem Radverkehrskonzept des Landkreises mit Schwerpunkt Alltagsradverkehr, dass er in seine Analyse ebenfalls berücksichtig habe. Als größeres Problem und kritischer für Radfahrer sehe er die Querungssituation der Unterherrnhauser Straße mit der Staatsstraße 2370 (Wolfratshauser Straße). „Das ist wichtiger, als ein getrennter Radweg“, erklärte Neumann, der sein Fazit lediglich als Empfehlung verstanden wissen wollte. „Der Souverän sind Sie“, sagte er an den Gemeinderat gewandt.

Und diesen wird das Thema weiter beschäftigen. Es gehe auch um „Sicherheitsqualität für 500 Einwohner“, weshalb man da „einen ganzheitlichen Blick drauf werfe“, sagte Gemeinderat Hans Urban. „Das lassen wir nicht fallen, wenn wir überzeugt sind, dass es für die Menschen dort gut ist.“ Verkehrsplaner Neumann gab abschließend zu bedenken: „Es geht nicht darum, das Projekt zu begraben. Aber es ist ein sehr hoher finanzieller Aufwand.“