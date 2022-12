Schöne Bescherung für Senioren in Eurasburg

Von: Rudi Stallein

Seniorennachmittag im Café Otthof in Eurasburg: (v. li.) Andrea Bauer (Seniorenassistenz Charlottenstern), eine Besucherin und Rosi Spindler, Inhaberin des Cafés Otthof. © Rudi Stallein

Der adventliche Seniorennachmittag im Café Otthof in Eurasburg stieß auf großen Zuspruch.

Eurasburg – Fröhliche Weihnachtsstimmung bei Kaffee und Kuchen: Für rund ein Dutzend Senioren gab es dieses Jahr eine vorgezogene kleine Bescherung im Café Otthof im Eurasburger Ortsteil Faistenberg. Dessen Inhaberin Rosi Spindler und Andrea Bauer von der Seniorenassistenz Charlottenstern hatten die Idee zu dem Treffen. „Wir wollten mal kein Geld für Weihnachtsgrußkarten und Geschenke ausgeben, sondern stattdessen eine Spendenaktion machen“, erklärt Rosi Spindler.

So waren ältere Menschen, vor allem solche, „die sich sonst nicht so trauen oder die nicht rauskommen“, zu einem gemütlichen Adventsnachmittag eingeladen. Zwar gab es krankheitsbedingt kurzfristig einige Absagen, aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. An den Tischen plauderten die Besucher angeregt und lachten miteinander, während ihnen selbst gemachte Mohn-Eierlikör-Torte sowie Schoko-Himbeer- und Apfel-Spekulatius-Kuchen serviert wurden. Bei einer Tombola gab es Überraschungspäckchen zu gewinnen. Die Geschenke – unter anderem Handcremes, Notizbücher, Seifen, Obst und kleine Quarkstollen – hatten die Organisatorinnen mithilfe von verschiedenen Sponsoren aus der Region wie der Lindenapotheke in Königsdorf, Früchte Feldbrach, Speckerbäck in Bad Heilbrunn, Rio Lamas und der Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg zusammengetragen. Die betagten Damen und Herren aus der näheren und weiteren Umgebung, die von Fahrdiensten und Begleitern durch das Schneetreiben zu dem abgelegenen Café gebracht worden waren, hatten sichtlich Spaß daran.

Voraussichtlich gibt‘s 2023 eine Wiederauflage

„Das war ein erster Versuch. Wenn es sich bewährt, wollen wir das nächstes Jahr gerne wieder machen und vielleicht auch andere Veranstaltungen in dieser Art im Sommer“, sagt Andrea Bauer. „Wir freuen uns, wenn wir Tipps bekommen von Menschen, denen wir damit eine Freude machen können.“

Übrigens: Denjenigen, die sich für den Seniorennachmittag angemeldet hatten und kurzfristig nicht zu der gemütlichen Runde kommen konnten, werden die Weihnachtstüten, die am Ende der Veranstaltung jeder mitbekam, direkt nach Hause gebracht. (rst)

