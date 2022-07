Schützen aus ganz Oberbayern feiern Wallfahrt: „Garant für den Erhalt unserer Tradition“

Von: Dominik Stallein

Am Kloster Beuerberg feiern am Wochenende die oberbayerischen Schützen ihre Wallfahrt. © Thomas Dashuber

Die Wallfahrt des Schützenbezirks Oberbayern gastiert am Sonntag in Beuerberg. Nach der Messe wird ein Wirtsgarten am Kloster aufgebaut.

Beuerberg – Mit einer großen Wallfahrt feiert der Isar-Loisach-Schützengau Wolfratshausen seinen 100. Geburtstag. In Beuerberg treffen sich am Sonntag, 24. Juli, Schützen aus ganz Oberbayern zur 14. Wallfahrt des Schützenbezirks. „Wallfahren gehört ebenso wie das sportliche Schießen und die vielen gesellschaftlichen Aktivitäten in unseren Vereinen und Gauen zu unseren traditionellen Bereichen im Schützenwesen in Oberbayern“, schreibt Bezirksschützenmeister Alfred Reiner auf der Internetseite des Schützenbezirks. Veranstaltungen wie die am Sonntag „geben uns die Möglichkeit, unsere Schützenkönige und Fahnen einer breiten Öffentlichkeit nach der pandemiebedingten Pause zu präsentieren“. Alle zwei Jahre findet die Wallfahrt üblicherweise statt.

Schützen aus ganz Oberbayern feiern Wallfahrt in Beuerberg: „Garant für den Erhalt unserer Tradition“

Dass die Wahl der Veranstalter auf den Austragungsort Beuerberg gefallen ist, freut Eurasburgs Bürgermeister Moritz Sappl. „Ein aktives Schützenleben wird in der Gemeinde gepflegt“, betont er in seinem Grußwort, „dies zeigt sich nicht nur durch Ergebnisse, sondern auch durch gelebte Kameradschaft und Geselligkeit.“ In Beuerberg – am modernisierten Stand der Gebirgsschützen – sei beispielsweise der älteste Verein im Gau beheimatet.

Wallfahrt der Schützen in Beuerberg: Das ist der Zeitplan

Um 7.30 Uhr werden die Vereine am Sonntag im Ortsteil Oberherrnhausen erwartet, eine Stunde später stellen sich die Teilnehmer zum Kirchzug auf, der um 9 Uhr beginnt. Die Strecke führt das Loisachtal aufwärts in Richtung Kloster und Stiftskirche. Dort wird im Anschluss der Gottesdienst gefeiert – umrahmt von der Beuerberger Musikkapelle. Bei gutem Wetter findet die Messe unter freiem Himmel statt, sonst ziehen die Wallfahrer in die Kirche St. Peter und Paul.

Im Anschluss an die Messe wird’s gemütlich: Vor dem Pfarrheim wird ein Wirtsgarten unter den Ahornbäumen eingerichtet, wo sich Wallfahrer und Besucher zuprosten können. Schirmherr der Veranstaltung ist Landrat Josef Niedermaier. Er freue sich, schreibt er, „dass wieder eine Wallfahrt stattfinden kann“ – und dass der Schützenbezirk Oberbayern das Kloster Beuerberg als Veranstaltungsort gewählt hat. „Seit einem Jahrhundert sind die Schützen ein Garant für den Erhalt unserer Tradition“, so Niedermaier, „und für die Bewahrung unseres Brauchtums.“ Am Sonntag wollen sie das erneut verdeutlichen. dst

