Sie retten tausende Leben im Landkreis: Unterwegs mit den Amphibiensammlern

Von: Dominik Stallein

Sie retten tausende Leben im Landkreis: Die Amphibiensammler sind wieder unterwegs - so wie hier Sebastian Klaus aus Geretsried © Sabine Hermsdorf-Hiss

Amphibiensammler sind wieder unterwegs, weil Frösche und Kröten gerade wandern. „Die Population ist wahnsinnig zurückgegangen“ - jedes Leben umso wertvoller.

Achmühle – Nach dem Regen steigt die Lust. Wenn es abends dunkel wird, die Temperaturen frühlingshaft werden und der Boden feucht ist, machen sich Frösche und Kröten auf Partnersuche. Für die Tiere wäre das ein lebensgefährliches Unterfangen – wären da nicht ehrenamtliche Helfer, die mit dem Bund Naturschutz (BN) Amphibien über viel befahrene Straßen zu ihren Laichgewässern bringen.

Langsam lässt Sebastian Klaus den Lichtkegel seiner Taschenlampe an dem leicht nach innen gewölbten, kniehohen Zaun entlang wandern. Es ist kurz nach 20 Uhr, im Waldstück zwischen Eurasburg und Achmühle ist es stockfinster. Im Schein der Taschenlampe sucht der Geretsrieder nach Tieren, manchmal hebt er Laub auf und blickt darunter, seine Augen folgen stoisch dem Lichtpunkt auf dem Boden. Seine dicken Wanderstiefel versinken an manchen Stellen im feuchten Morast. Davon lässt er sich genauso wenig abhalten wie von den dicht vorbeifahrenden Autos auf der Staatsstraße. Jeden Abend gehen zwei Naturschützer die Sammelstelle ab.

Ein Krötenpärchen hat Klaus schon in seinem Eimer. Das bullige Weibchen hat das winzig wirkende Männchen bereits huckepack genommen. Ein klares Indiz dafür, dass das Paar schon eindeutige Pläne für die gemeinsame Zukunft am Loisach-Altwasser auf der anderen Straßenseite hat. Dass einige Kröten schon im Duett am Fangzaun ankommen, ist normal. „Wenn das Wetter passt, dann ziehen sie los zu ihrem Laichgewässer. Viele Pärchen treffen sich eben schon unterwegs“, sagt der Biologe. Während er spricht, hört man knarrende „öök“-Laute. Es sind Paarungsrufe der Erdkröten, die bereits auf der anderen Straßenseite angekommen sind. Die meisten davon haben Klaus und die anderen Ehrenamtlichen des BN dorthin gebracht.

Vier Kröten sind bereit für den Shuttle über die Straße © Sabine Hermsdorf-Hiss

Etwa 50 Helferinnen und Helfer sind heuer an den Zäunen im Nordlandkreis unterwegs, fünf Sammelstellen gibt es hier. Neben Klaus’ Einsatzgebiet an der Staatsstraße retten sie in Harmating, Meilenberg, Bergkramerhof und Ascholding tausende Amphibienleben. Im ganzen Landkreis – insgesamt betreut der BN 14 Sammelstellen – wurden im vergangenen Jahr über 20 000 Erdkröten, Grasfrösche und Bergmolche über die Straßen gebracht.

Amphibien wandern in Eurasburg, Wolfratshausen und Ascholding: Sammler bringen sie über die Straßen

Klaus steht breitbeinig über dem kleinen Bachlauf am Straßenrand, als er ein zweites Erdkröten-Pärchen entdeckt. Berührungsängste hat er nicht: Der Geretsrieder setzt das Duo mit bloßen Händen neben die anderen beiden in seinen Eimer. Dann zückt er ein kleines Papier und einen Bleistift. Jedes Tier, dass er über die Straße bringt, wird notiert. Seine Sammelerfolge gibt der BN an die Naturschutzbehörde weiter. Mit der Statistik möchten die Amphibienfreunde die Populationen im Auge behalten.

Beim Blick auf das Zahlenwerk bilden sich regelmäßig Falten auf der Stirn von Josefine Hopfes. Seit drei Jahren koordiniert die Geretsriederin die Sammlung im Nordlandkreis. Was ihr Sorgen bereitet: 2011 wurden noch mehr als 4000 Tiere bei Achmühle über die Staatsstraße gebracht. Zehn Jahre später waren es nur noch knapp übers 600. „Die Population ist dort wahnsinnig zurückgegangen.“ Vielleicht, weil Baumfällungen und abgelagerte Stämme mitten in der Wanderzeit im vergangenen Jahr Zäune zerstörten und die Tiere verschreckten. Vielleicht liegt es auch daran, dass einige Einfahrten in das Waldstück regelmäßig ungesichert bleiben und die Tiere so in ihren fast sicheren Tod auf der Straße wandern. Oder es hängt damit zusammen, dass eine Zeit lang mit Fangkästen gearbeitet wurde, die im Boden eingelassen waren, die Tiere diese aber links liegen ließen. So oder so: „Es ist bedenklich, wie groß der Einbruch ist“, sagt Hopfes. Umso wichtiger sei die Arbeit der Naturschützer.

Vorsicht Autofahrer: Wenn die Amphibiensammler unterwegs sind, gilt Tempo 50

Zurück nach Achmühle: Sebastian Klaus ist nur einen Schritt von der kurvigen Staatsstraße entfernt. Tempo 50 gilt hier während der Krötenwanderung in den Abendstunden. Es gibt Autofahrer, die sich daran halten. Beim silberfarbenen Passat, der am Mittwochabend gegen 21 Uhr an Klaus vorbeirauscht, kann man bezweifeln, dass der Fahrer das Schild gesehen hat. „Einige rasen hier leider ziemlich vorbei“, sagt Sammlerin Angelika Diebl, als sie Sebastian Klaus auf der Mitte des Weges trifft. Sie ist von der anderen Seite des grünen, engmaschigen Zaunes losgegangen. Sie trägt wie alle Sammler eine Warnweste, um von den Autofahrern gesehen zu werden. In ihrem Eimer sitzt ein Froschpärchen und wartet auf den Shuttle-Service über die Straße.

Diebl und Klaus nutzen eine autofreie Phase und setzen die insgesamt sechs Tiere vorsichtig auf der anderen Straßenseite ins Gras. Von dort ziehen die vier Kröten und zwei Frösche weiter in Richtung ihres Laichgewässers – auf dem restlichen Wegstück lauern keine Gefahren auf vier Rädern mehr.

Population ist zurückgegangen: Umweltschützer sind besorgt über Frösche- und Kröten-Bestände

Die Sammlung läuft seit etwas mehr als zwei Wochen. Inzwischen treten die ersten Amphibien ihren den Rückweg an. Am Straßenabschnitt zwischen Eurasburg und Achmühle gibt es auch für die Rückwanderer einen Fangzaun. Noch warten dort wenige Tiere. In den kommenden Wochen könnten es aber mehr werden. Die Paarungszeit ist derzeit nämlich noch in vollem Gange.

Bis in den Mai hinein sammelten die Ehrenamtlichen in den vergangenen Jahren. Wie lange es dieses Jahr dauert, hängt von der Witterung ab, weil sich Herr und Frau Kröte nicht bei jedem Wetter auf den Weg machen. „Ein bisschen heikel sind sie schon“, sagt Hopfes. Am Herzen liegen sie den Amphibienrettern trotzdem. Sebastian Klaus erzählt, dass er „schon als kleines Kind“ die Tiere „sehr gerne gemocht“ hat. Heuer hilft er zum ersten Mal dabei mit, die Tiere zu verkuppeln,