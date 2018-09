SPD will in Eurasburg angreifen

Genossen haben auf dem Land bekanntlich einen schweren Stand. Das will man in Eurasburg ändern: Obwohl es nur sieben Mitglieder im Dorf gibt, will man zur Kommunalwahl mit eigener Liste antreten.

Wolfratshausen/Eurasburg – Genau sieben Eurasburger sind Mitglied der SPD. Weil das in den Augen der Genossen zu wenige sind, um einen eigenen Ortsverband zu führen, hatten sich die Eurasburger Sozialdemokraten vor einigen Jahren denen aus Wolfratshausen angeschlossen. Denn bei der Kommunalwahl 2014 war die Personaldecke nicht dick genug, um eine eigene Kandidatenliste für den Gemeinderat aufzustellen.

Das möchten die Genossen im kommenden Wahlkampf ändern. „Wir würden dem derzeitigen Trend, dass sich die SPD aus vielen Kommunen zurückzieht, gerne etwas entgegensetzen“, kündigte Peter Fasching, Chef der Wolfratshauser und Eurasburger SPD, kürzlich während einer Parteiveranstaltung an. In den kommenden Wochen wolle man die Suche nach engagierten und lokalpolitisch interessierten Bürgern intensivieren, um die Kandidatenliste ausreichend bestücken zu können. „Dann werden wir sehen, ob es für eine eigene Liste ausreicht“, sagt Fasching. Es sei laut Fasching zwar der erklärte Wunsch des Vorstands, in Eurasburg wieder zur Wahl anzutreten, „aber endgültig ist das noch nicht entschieden“. Das Vorhaben stehe und falle mit der Bereitschaft von ausreichend vielen Gemeindebürgern, sich für die sozialdemokratischen Themen zu engagieren.

Das Wahlverhalten der Landbevölkerung ist speziell

Faschings Stellvertreter Claus Hagemann ist einer der Kandidaten: Der Wolfratshauser SPD-Vize lebt im Eurasburger Ortsteil Achmühle. Er begrüßt die Idee, auch innerhalb seiner Heimatgemeinde SPD-Politik zu betreiben, ist jedoch skeptisch: „Als Partei haben wir es in kleinen Kommunen eher schwer.“ Er habe bei Bekannten und Nachbarn in Eurasburg ein besonderes Wahlverhalten festgestellt: „Viele hier machen bei Europa-, Bundes- oder Landtagswahlen das Kreuz bei einer großen Partei, aber wählen kommunal die Vertreter ihres Ortsteils – ganz unabhängig von deren Parteizugehörigkeit.“ Einen Grund dafür hat er auch ausgemacht: „Die Bedürfnisse der Menschen auf dem Land sind andere als in der Stadt.“ Natürlich hätten die Menschen auch im Dorf mit allgegenwärtigen Problemen wie Kinderbetreuung oder Armut zu kämpfen. „Das wird aber eher als Aufgabe der großen Politik gesehen.“ Ob sich genügend Mitstreiter für eine SPD-Liste in Eurasburg finden, kann er nicht abschätzen. „Mit unseren sieben Mitgliedern alleine stemmen wir das sicher nicht. Einige davon sind aus Altersgründen nicht bereit, zu kandidieren.“ In den kommenden Wochen soll eine Entscheidung fallen. Dominik Stallein